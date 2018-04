Les Bourses européennes dans le rouge, inquiètes du bras de fer Etats-Unis/Chine

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes, à l'exception notable de Londres, ont fini mercredi dans le rouge, lestées par une nouvelle escalade dans le conflit commercial opposant les Etats-Unis et la Chine, qui a également pesé sur Wall Street."L'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine joue défavorablement sur le moral des marchés", a souligné auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.Les Etats-Unis ont publié mardi soir une liste provisoire de produits importés de Chine susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane pour un montant d'environ 50 milliards de dollars.Pékin a très vite répliqué, visant de son côté le soja, les automobiles et les avions d'affaires américains.A New York, vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,38% à 23.942,58 points, le Nasdaq gagnait 0,09% à 6.947,61 points et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,17% à 2.609,99 points.Wall Street limitait ainsi ses pertes à la mi-séance après une ouverture en chute de près de 2% sur les trois principaux indices."Les acteurs du marché réalisent que ces annonces risquent d'engendrer une incertitude susceptible de ralentir l'investissement des entreprises et la croissance économique mondiale", a observé Patrick O'Hare, de Briefing.Dans ce contexte, la bonne orientation des indicateurs européens du jour a peu compté.Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en février à 8,5%, taux le plus faible depuis décembre 2008, tandis que le taux d'inflation sur un an y a bondi en mars à 1,4%, contre 1,1% en février, selon une première estimation.Le marché automobile allemand a pour sa part enregistré une baisse de 3,4% en mars sur un an, après une hausse de 7% en février, selon les chiffres publiés mercredi par l'agence fédérale de l'automobile KBA.L'Eurostoxx 50 a perdu 0,20%.A Paris, le CAC 40 a reflué de 0,20%, soit 10,32 points, à 5.141,80 points, dans un volume d'échanges étoffé de 4 milliards d'euros.ArcelorMittal a perdu 3,72% à 24,72 euros et Eramet 3,90% à 110,90 euros.STmicroelectronics a reculé de 2,24% à 17,04 euros et Soitec de 1,40% à 56,40 euros.LafargeHolcim a cédé 1,16% à 43,48 euros.Peugeot SA a gagné 0,44% à 19,52 euros mais Renault a lâché 1,74% à 94,74 euros.LDC a progressé de 4,65% à 135 euros.Argan a pris 0,81% à 39,70 euros.Gensight Biologics a plongé de 47,71% à 2,97 euros.A Londres, le FTSE-100 a grappillé 0,05%, soit 3,55 points, à 7.034,01 points.Anglo American s'est enfoncée de 3,17% à 1.587,80 pence, Rio Tinto de 2,55% à 3.538 pence et BHP Billiton de 2,46% à 1.373,80 pence.Le géant de la publicité WPP a perdu pour sa part 2,01% à 1.095 pence.GKN a perdu 3,97% à 428,50 pence.Côté hausses, la chaîne de supermarchés Morrison est montée de 2,87% à 218,40 pence.Shire a grimpé de 2,64% à 3.600 pence.A Francfort, le Dax a cédé 0,37%, soit 44,45 points, pour s'établir à 11.957,90 points.BMW a perdu 1,43% à 87,41 euros, Volkswagen 0,54% à 161,50 euros et Daimler 0,66% à 68,11 euros.Infineon Technologies a chuté de 3,01% à 20,65 euros et terminé lanterne rouge.Merck KGaA (+1,14% à 78,10 euros) et Beiersdorf (+1,37% à 91,70 euros) ont fini en tête, à la faveur de leur statut traditionnellement défensif.A Madrid, l'Ibex 35 a lâché 0,38% à 9.513,3 points.Les poids lourds de l'indice étaient en léger recul: Banco Santander de 0,52% à 5,20 euros, Inditex (Zara) de 0,51% à 25,56 euros et Telefonica de 0,69% à 7,94 euros.Les hôtels Melia ont connu la plus forte hausse (+1,51% à 11,41 euros), suivi du groupe de grande distribution Dia (+1,42% à 3,42 euros).BBVA a perdu 0,25% à 6,35 euros, CaixaBank 0,05% à 3,81 euros et Bankia a progressé de 0,19% à 3,60 euros.A Milan, l'indice FTSE Mib a perdu 0,30% à 22.443 points.Recordati a réalisé la meilleure performance (+0,95% à 29,8 euros). Suivaient Eni (+0,86% à 14,556 euros), Campari (+0,82% à 6,145 euros) et Snam (+0,78% à 3,743 euros).En revanche, CNH Industrial a perdu 3,44% à 9,538 euros, STMicroelectronics 2,44% à 17,025 euros, Exor 2,27% à 56,9 euros et Brembo 1,92% à 12,28 euros.A la Bourse suisse, le SMI a abandonné 0,89% à 8.553,69 points, plombé notamment par les valeurs financières.Swiss Re a perdu 3,86% à 92,68 francs suisses après avoir coupé court aux spéculations concernant la taille de la participation que pourrait prendre le japonais Softbank dans son capital. Pour l'heure, elle ne devrait pas excéder 10%, a fait savoir Swiss Re, alors que les rumeurs évoquaient une participation de l'ordre de 25%, voire de près d'un tiers de son capital.UBS a perdu 1,94% à 16,19 FS et Credit Suisse 1,93% à 15,47 FS.Le groupe d'ingénierie ABB a affiché la plus forte baisse de la séance (-5,31% à 21,06 FS) sur fond de repli technique avec le détachement de son dividende.Seuls Swisscom et Novartis ont terminé dans le vert, gagant respectivement 0,11% à 464,80 francs suisses et 0,05% à 76,76 francs suisses.A Amsterdam, l'indice AEX a clôturé en baisse de 0,43% à 526,19 points.A la baisse, Philips Lighting a chuté de 4,10% à 29,44 euros et le groupe de biotechnologies Galapagos de 3,68% à 76,88 euros.A la hausse, Heineken a pris 1,46% à 87,84 euros et Unilever 1,16% à 46,17 euros.A Bruxelles, le Bel-20 a reculé de 0,60%, à 3.808,28 points.Le groupe de métallurgie Umicore a fini dernier des 14 valeurs qui ont fini dans le rouge (-3,42% à 41,50 euros).Deux groupes ont stagné: le groupe biopharmaceutique Ablynx à 44,60 euros et la holding Sofina à 135,20 euros.Le géant énergétique français Engie a progressé de 0,95% à 13,80 euros.A Lisbonne, le PSI 20 a perdu 0,60% à 5.373,22 points.Galp Energia a progressé de 0,62% à 15,37 euros, EDP de 0,49% à 3,11 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis de 0,06% à 8,01 euros.La banque BCP a lâché 0,98% à 0,26 euro.Sonae a grappillé 0,18% à 1,10 euro.bur-cj/eb(AWP / 04.04.2018 18h35)