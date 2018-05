Les Bourses européennes en baisse à cause de Trump

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, après l'annonce d'éventuelles taxes américaines sur les importations d'automobiles, et la décision de Donald Trump d'annuler le sommet historique avec le leader nord-coréen Kim Jong Un."Il y a deux dossiers sur lesquels le marché est concentré, les négociations commerciales et les craintes géopolitiques avec la Corée du Nord. Donald Trump vient de reculer sur les deux sujets", a indiqué Tom Cahill de Ventura Wealth Management.Sur le front commercial, "ces conflits ne sont pas dramatiques pris un à un. Mais au bout du compte, leur accumulation va finir par entamer les perspectives commerciales et la croissance", a-t-il ajouté.A cela s'ajoute "l'incertitude majeure que représente l'Italie", "dans l'attente d'un gouvernement", a relevé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion.A Wall Street, vers 16H15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,62% à 24.734,14 points, le Nasdaq 0,27% à 7.405,94 points, et l'indice élargi S&P 500 0,45% à 2.720,97 points.L'Eurostoxx 50 a perdu 0,52%.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a cédé 0,31%, soit 17,40 points, à 5.548,45 points, dans un volume d'échanges soutenu de 3,8 milliards d'euros.Euronext a profité (+5,43% à 54,40 euros) d'un relèvement de sa recommandation .Le secteur automobile a souffert: Peugeot -1,11% à 20,51 euros, Renault -1,68% à 85,49 euros, Valeo -2,08% à 56,70 euros et Faurecia -1,10% à 73,60 euros.A l'inverse, les valeurs dites défensives ont terminé dans le vert: Pernod Ricard (+1,06% à 143,20 euros), Remy Cointreau (+3,24% à 127,60 euros) et Danone (+1,23% à 66,40 euros).Les valeurs bancaires ont fini moroses: Crédit Agricole a cédé 2,37% à 12,79 euros, BNP Paribas 0,89% à 61,24 euros et Société Générale 0,49% à 41,03 euros.Le secteur pétrolier a aussi terminé en berne, lesté par le recul des cours de l'or noir, à l'image de Total (-1,20% à 51,81 euros), TechnipFMC (-1,81% à 27,13 euros) ou encore Vallourec (-2,37% à 5,69 euros).A Londres, l'indice FT SE-100 a reculé de 0,92%, ou 71,70 points, à 7.716,74 points.La pire chute de la journée a été de loin subie par Mediclinic International, qui a dévissé de 9,42% à 615,60 pence après avoir publié des résultats annuels décevants.L'aversion au risque a pesé sur les banques: Barclays a cédé 1,68% à 205,30 pence, RBS 1,43% à 290,20 pence, HSBC 1,23% à 730,20 pence et Standard Chartered 2,09% à 754,20 pence.Des titres ont souffert d'une relative remontée de la livre face au dollar. Burberry a cédé 1,65% à 1.970 pence, le géant de la publicité WPP 2,26% à 1.273 pence et le laboratoire pharmaceutique Shire 1,24% à 4.103 pence.Côté hausses, le principal gagnant a été le groupe d'assurances et de certification pour les entreprises Intertek. Il a grimpé de 3,40% à 5.350 pence, après la publication de son rapport d'activité où il s'est dit confiant dans sa capacité à respecter ses prévisions financières.A Francfort, l'indice DAX a cédé 0,94%, sous l'effet combiné des menaces protectionnistes américaines sur le secteur automobile, de la situation politique italienne et de la dégringolade des valeurs bancaires allemandes.L'indice vedette a reculé de 121,75 points à 12.855,09 points. Le MDax a lâché 0,57%, à 26.547,49 points.Deutsche Bank a reculé de 4,79% à 10,38 euros, après une assemblée générale annuelle riche en mauvaises nouvelles.Du côté des constructeurs automobiles, Volkswagen a cédé 2,54% à 167,40 euros, BMW 1,69% à 87,50 euros et Daimler 2,77% à 65,22 euros.A Amsterdam, l'indice AE a fini en baisse de 0,61% à 561,62 points.A la baisse, Philips Lighting a chuté de 2,99% à 24,02 euros et Shell a perdu 1,89% à 29,64 euros.A la hausse, le groupe de biotechnologie Galapagos a pris 0,59% à 85,32 euros et le groupe Aalberts Industries a gagné 0,52% à 42,86 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a reculé de 0,70%, à 3.860,06 points.L'indice a été plombé par la dégringolade de la chaîne belge de supermarchés discount Colruyt (-6,39% à 44,42 euros), après que deux brokers ont recommandé cette action qui a accumulé les avis négatifs.A l'autre bout de l'indice, le brasseur belgo-brésilien a gagné 1,34% à 81,60 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a perdu 0,27% à 8.770,94 points.Seules quatre valeurs sur 20 ont fini dans le vert, mais les variations ont été limitées.La meilleure performance est revenue à Swatch (+0,87% à 488,00 CHF) qui a annoncé une hausse de ses ventes sur les 5 premiers mois de l'année.Nestlé a gagné 0,56% à 76,06 CHF. Mais les deux autres poids lourds de la cote, Novartis et Roche, ont perdu respectivement 0,66% (75,66 CHF) et 0,11% (219,00 CHF).Les valeurs bancaires ont été les plus pénalisées.Credit Suisse a reculé de 1,40% à 16,21 CHF, UBS de 1,28% (15,82 CHF) et Julius Baer de 1,08% (60,34 CHF).La Bourse de Madrid a cédé 0,29% à 9.996 points, toutes les banques évoluant en territoire négatif.Banco Santander, première de la zone euro par la capitalisation, a vu son action baisser de 0,66% à 5,13 euros, tandis que la Caixa a perdu 2,40% à 4,06 euros.Le poids lourd des télécoms Telefonica a cédé 0,65% à 7,84 euros.Parmi les rares valeurs en hausse, le géant du textile Inditex a bondi de 3,32% à 28,36 euros.A Milan, l'indice MIB a perdu 0,71% à 22.749 points.Brembo a réalisé la meilleure performance avec +4,50% à 12,55 euros, suivi de Moncler, +2,30% à 37,83 euros et de StMicroelectronics, +1,76% à 20,2 euros.Saipem a subi la plus forte baisse: -3,07% à 3,763 euros, suivi d'Italgas, -2,84% à 4,757 euros et de Mediobanca, -2,35% à 8,876 euros.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a lâché 0,67% à 5.662,00 points.Parmi les rares hausses, Jeronimo Martins a pris 1,09% à 13,91 euros.Au chapitre des baisses, Galp Energia a perdu 0,30% à 16,64 euros et EDP-Energias 2,01% à 3,41 euros.afp/rp(AWP / 24.05.2018 18h57)