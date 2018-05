Les Bourses européennes en baisse à cause de l'Italie

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes terminé en baisse vendredi, reprenant leur souffle sur fond d'incertitudes politiques en Italie."Nous avons des marchés européens globalement résilients, surtout la partie française", qui a retrouvé vendredi ses plus hauts niveaux en plus de dix ans, a commenté auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.Toutefois, "il y a un petit temps d'arrêt (...) Le ralentissement de la progression est lié à la question italienne", a-t-il ajouté.A Wall Street, vers 16H15 GMT, les indices hésitaient à la mi-séance, penchant pour la prudence devant les négociations encore en cours entre la Chine et les Etats-Unis et la récente progression des taux d'intérêt.Le Dow Jones Industrial Average prenait 0,05% à 24.726,40 points, tandis que le Nasdaq cédait 0,17% à 7.369,79 points et l'indice élargi S&P 500 0,21% à 2.714,39 points."Le marché attend le prochain élément qui pourrait vraiment faire grimper les indices", a estimé Adam Sarhan de 50 Park Investment.L'Eurostoxx 50 a lâché 0,51%.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a perdu 0,13%, ou 7,41 points, à 5.614,51 points, dans un volume d'échanges élevé de 5,4 milliards d'euros.Ubisoft a bondi de 4,47% à 88,34 euros, dopé par un bénéfice net annuel en hausse.ADP a reculé de 4,96% à 176,30 euros après des informations selon lesquelles le gouvernement pourrait retarder la privatisation de l'entreprise.Natixis a pris 3,05% à 7,03 euros, porté par un bénéfice net et des recettes en hausse au premier trimestre.Air France-KLM a reculé de 1,67% à 7,06 euros. L'intersyndicale d'Air France a demandé à être reçue immédiatement par la nouvelle dirigeante d'Air France-KLM pour discuter salaires et sortir de la "situation de blocage" dans laquelle la compagnie est empêtrée depuis février.A Londres, l'indice FT SE-100 s'est effrité de 0,12% lors d'une séance animée par la chute de Glencore, évoqué comme cible potentielle d'une enquête britannique pour corruption en République démocratique du Congo.Le FTSE-100 a perdu 9,18 points, à 7.778,79 points.Glencore a subi la baisse la plus importante (-4,40% à 380,35 pence), après avoir perdu jusqu'à environ 7% en séance.D'autres compagnies minières ont souffert du fait de cours hésitants des métaux industriels: BHP Billiton (-0,66% à 1.738 pence) et Anglo American (-1,23% à 1.860 pence).La baisse de la livre sterling a profité à des multinationales britanniques, comme Rolls-Royce (+2,10% à 857,20 pence) ou Compass (+1,14% à 1.591 pence).A Francfort, l'indice DAX a cédé 0,28%, les investisseurs jouant, à la veille d'un week-end prolongé, la retenue après plusieurs séances positives.L'indice vedette a cédé 36,89 points, à 13.077.72 points. De son côté, le MDax a grignoté 0,03%, à 26.834,65 points.La banque allemande Berenberg a abaissé sa recommandation sur Deutsche Börse (-1,67% à 11,55 euros).Les valeurs bancaires étaient toujours à la peine, après une semaine marquée par la menace de secousses dans le secteur financier italien. Commerzbank a cédé 1,77% à 10,13 euros et Deutsche Bank a terminé lanterne rouge, en recul de 1,94% à 10,81 euros.A Amsterdam, l'indice AEX a lâché 0,34%, à 567,03 points.Le groupe de télécoms et médias Altice a perdu 3,40% à 8,54 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie de microprocesseurs ASML a chuté de 2,48% à 168,85 euros.L'éditeur RELX Group a gagné 1,44% à 18,33 euros, et l'assureur ASR Nederland a pris 1,11% à 38,42 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a terminé sur une baisse de 0,19%, à 3.891,11 points.Seules cinq valeurs se sont hissées dans le vert dont le fabricant de produits d'hygiène Ontex (+1,06% à 22,84 euros) et le producteur d'acier inox Aperam (+0,85% à 41,34 euros).Les principaux replis ont été ceux de l'opérateur Telenet (-2,13% à 46,92 euros) et du groupe postal bpost (-2,00% à 15,68 euros).L'indice SMI de la Bourse suisse a clôturé en baisse de 0,53%, à 8.940,46 points.Après l'annonce d'un bénéfice net annuel en hausse mais inférieur aux attentes, le groupe de luxe Richemont a dégringolé de 5,27% à 93,80 francs suisses, entraînant dans sa chute le groupe horloger Swatch (-1,14% à 485,60 francs suisses).Les valeurs bancaires étaient également à la traîne: -1,25% à 16,65 francs suisses pour Credit Suisse, -0,90% à 15,99 francs suisses pour UBS et -0,38% à 62,30 francs suisses pour Julius Baer.Du côté des gagnants, le groupe de spécialités chimiques Lonza a pris 1,25% à 267,00 francs suisses, presque à égalité avec SGS, numéro un mondial de l'inspection et de la certification de produits (+1,27% à 2.559,00 francs suisses).La Bourse de Madrid a reculé de 1,02% à 10.112,4 points, souffrant de la forte baisse des valeurs bancaires (Banco Santander -2,73% à 5,21 euros; BBVA -1,89% à 6,58 euros; CaixaBank -1,67% à 4,11 euros).Les valeurs-phares de l'Ibex-35 ont également reculé, comme Telefonica (-1,20% à 7,97 euros) ou Inditex (Zara) (-0,57% à 27,76 euros).Les valeurs énergétiques terminent en revanche globalement dans le vert (Iberdrola +0,61% à 6,60 euros; Red Electrica +0,64% à 17,36 euros; Gas Natural +0,86% à 22,41 euros), à l'exception du pétrolier Repsol (-0,15% à 17,07 euros).A Milan, l'indice MIB a perdu 1,48% à 23.450 points, en raison des inquiétudes nées du programme commun pour un gouvernement populiste.CNH Industrial a réalisé la meilleure performance (+3,70% à 10,795 euros), suivi de Moncler (+1,26% à 39,4 euros) et Luxottica (+0,15% à 54,24 euros).Les banques étaient de nouveau en berne. Ubi Banca a cédé 7,85% à 3,816 euros, Bper Banca 6,64% à 4,666 euros, Banco BPM 6,36% à 2,657 euros, Mediobanca 3,1% à 9,184 euros et Intesa Sanpaolo 2,45% à 3 euros.Hors du FTSE Mib, la BMPS a perdu 3,52% à 2,82 euros, alors que la Ligue a dit vouloir qu'elle reste publique et changer son management.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a reculé de 0,67%, à 5.715,42 points.Parmi les hausses figuraient EDP-Energias (+1,68% à 3,46 euros) et Galp Energia (+0,30% à 16,98 euros).A contre-courant de la tendance, Geronimo Martins a cédé 0,86% à 13,80 euros.afp/al(AWP / 18.05.2018 19h11)