Les Bourses européennes en baisse en attendant les Banques centrales

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, en ouverture d'une semaine chargée en résultats d'entreprises et réunions de Banques centrales."La confiance des investisseurs est peut-être altérée par la perspective de trois décisions importantes sur les taux directeurs cette semaine", a relevé Mike van Dulken, analyste d'Accendo Markets, se référant à des réunions de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi, de la Banque du Japon (BoJ) mardi et de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.La Bourse de New York évoluait aussi en baisse à la mi-séance: vers 16H20 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,32% à 25.369,97 points, le Nasdaq 1,23% à 7.641,94 points et l'indice élargi S&P 500 0,48% à 2.805,42 points.Plusieurs grands noms du secteur technologique chutaient, à l'instar de Twitter (-7,15%) et Facebook (-3,89%), ces deux entreprises ayant déjà été lourdement sanctionnées lors de la publication de leurs résultats la semaine dernière.L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,42%.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a reculé de 0,37% à 5.491,22 points.Les valeurs technologiques ont été affectées par la contre-performance du secteur à Wall Street: STMicroelectronics a perdu 2,63% à 18,67 euros et Soitec 1,30% à 71,85 euros.Air Liquide s'est replié de 2,69% à 108,50 euros, pénalisé par une rentabilité jugée décevante malgré un bénéfice net en hausse de 12,1% au premier semestre.Les banques ont progressé, à la faveur de la remontée taux sur le marché obligataire. BNP Paribas a gagné 0,55% à 55,10 euros, Société Générale 0,48% à 37,42 euros, Natixis 0,70% à 6,08 euros et Crédit Agricole 1,02% à 11,90 euros.M6 a pris 5,25% à 18,45 euros, dynamisé par les "négociations exclusives" avec le fonds d'investissement américain General American Capital Partners (GAPC) pour la cession des Girondins de Bordeaux.A Francfort, le Dax a cédé 0,48% à 12.798,20 points.En tête, Deutsche Bank qui a annoncé transfert de près de la moitié de ses nouvelles opérations de compensation de dérivés de taux en euros de Londres à Francfort dans la perspective du Brexit, a gagné 2,90% à 10,94 euros.Sa rivale Commerzbank était aussi recherchée (+0,98% à 9,09 euros).Lufthansa s'est adjugé 1,05% à 22,17 euros.Eon a cédé 1,89% à 9,61 euros après avoir finalisé son offre publique de reprise sur Innogy, la filiale d'énergie et de réseau électrique de son rival RWE.Thyssenkrupp a perdu 1,93% à 22,92 euros.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres était quasi à l'équilibre (-0,01% à 7.700,85 points).Le groupe de paris GVC a affiché la plus forte hausse de la journée, bondissant de 5,39% à 1.154,00 pence.BT a cédé 0,13% à 235,70 pence. La presse britannique croit savoir que le groupe a perdu des droits aux États-Unis notamment de diffusion de la NBA.Le secteur de la construction a aussi souffert après l'avertissement sur résultat du fabricant de briques et de béton Ibstock, dont le titre, coté en dehors du FTSE-100, a chuté lourdement (-13,31% à 241,00 pence).La Bourse de Milan a fini quasi à l'équilibre, l'indice phare FTSE Mib perdant 0,06% à 21.941 points.Saipem a réalisé la meilleure performance (+1,61% à 4,542 euros). Suivaient Fiat Chrysler (+1,44% à 14,648 euros), Intesa Sanpaolo (+0,82% à 2,53 euros) et Generali (+0,77% à 14,955 euros).STMicroelectronics a perdu 2,74% à 18,66 euros, Moncler 2,55% à 37,07 euros et Atlantia 1,66% à 25,45 euros.L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a gagné 0,22% à 5.627,74 points.La banque BCP a reculé de 0,78% à 0,2659 euro.Côté énergétiques, Galp Energia a cédé 0,63% à 17,39 euros, EDP a gagné 1,23% à 3,53 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis a perdu 1,03% à 8,69 euros.Jeronimo Martins a gagné 1,11% à 12,71 euros.Le papetier The Navigator a pris 0,73% à 4,96 euros.La Bourse de Madrid s'est repliée de 0,14% à 9.854,10 points.Les plus fortes baisses ont été enregistrées par le groupe d'ingénierie pétrolière Tecnicas Reunidas après de mauvais résultats (-2,46% à 28,94 euros), à l'instar de la société immobilière Colonial (-3,64% à 9,27 euros).Le groupe de hard-discount Dia a chuté de 1,35% à 2,05 euros.Banco Santander a terminé à l'équilibre (4,77 euros); le reste du secteur bancaire était dans le vert (BBVA +0,44% à 6,23 euros, CaixaBank +1,50% à 3,92 euros; Bankia +1,93% à 3,33 euros).Telefonica a gagné 0,57% à 7,71 euros alors que le titre d'Inditex (Zara) a perdu 0,81% à 28,20 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a reculé de 0,11% à 9.163,38 points.Déjà lanterne rouge vendredi, le groupe Swatch, numéro un mondial de l'horlogerie, a terminé tout en bas du tableau (-1,90% à 450,30 CHF).Son concurrent Richemont est resté stable (+0,02% à 87,48 CHF).Les poids lourds ont pesé sur l'indice: Nestlé a perdu 0,32% à 81,10 CHF, Novartis 0,17% à 83,06 CHF et Roche 0,43% à 242,45 CHF.Les bancaires se sont bien comportées, à l'instar de Credit Suisse (+0,77% à 15,79 CHF), d'UBS (+0,22% à 16,18 CHF) et de Julius Baer (+0,29% à 54,76 CHF).La meilleure performance a été réalisée par Swisscom (+1,58% à 468,90 CHF).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a perdu 0,53% à 573,19 points.Le brasseur néerlandais Heineken a chuté de 5,26% à 87,50 euros après l'annonce de la révision de ses objectifs lundi.Altice Europe a perdu 3,96% à 2,76 euros.Signify (ex-Philips Lighting) a gagné 4,35% à 24,24 euros et le groupe de biotechnologie Galapagos 1,16% à 96 euros.L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a reculé de 0,26% à 3.915,53 points.Plus mauvaise performance du jour, Engie a perdu 2,47% à 13,80 euros. L'entreprise belge de télécommunications Proximus a perdu 1,38% à 21,37 euros et le brasseur belgo-brésilien AB InBev 1,16% à 86,29 euros.L'opérateur Telenet bondit de 3,56% à 41,28 euros.bur-LyS/bh(AWP / 30.07.2018 19h13)