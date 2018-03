Les Bourses européennes en baisse, épousant les mouvements de Wall Street

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en recul jeudi continuant d'évoluer au gré des mouvements de Wall Street qui, après une ouverture en ordre dispersé, a franchement basculé dans le rouge alors que le nouveau président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimait à nouveau devant le Sénat ce jeudi.Sa précédente allocution mardi devant la chambre des Représentants avait ravivé les craintes d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu aux Etats-Unis."Il y a une influence de Wall Street (sur les marchés européens) qui est colossale", a affirmé Alexandre Baradez, analyste chez IG France.M. Powell a affirmé devant le Sénat que l'économie américaine n'était "pas en surchauffe", même s'il s'attend à ce que les salaires augmentent bientôt aux Etats-Unis.L'Eurostoxx 50 a perdu 1,16%.La Bourse de Paris a terminé en net repli (-1,09%).L'indice CAC 40 a reculé de 57,93 points à 5.262,56 points, dans un volume d'échanges élevé de 4,7 milliards d'euros. La veille, il avait fini en recul de 0,44%.Carrefour a été fortement pénalisé (-6,02% à 17,81 euros) par une perte nette de plus de 500 millions d'euros en 2017.Europcar a plongé de 8,05% à 10,51 euros, lesté par un bénéfice net réduit de moitié en 2017, à 61 millions d'euros.Peugeot a monté de 4,49% à 19,45 euros.Teleperformance a gagné 3,67% à 121,40 euros.Essilor a grimpé de 4,87% à 113,10 euros.Direct Energie a reculé en revanche de 6,54% à 34,56 euros. Le producteur et fournisseur alternatif d'électricité et de gaz a vu son chiffre d'affaires progresser l'an dernier, mais a raté son objectif en raison d'une météo clémente.Bonduelle s'est enfoncé de 8,34% à 32,95 euros.Seb a chuté de 3,81% à 161,50 euros.La Bourse de Londres a clôturé en repli de 0,78% jeudi, à l'issue d'une troisième séance consécutive de baisse.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a terminé en recul de 56,27 points, à 7.175,64 points."Le plus gros fardeau du FTSE 100 a été la chute du cours de WPP : la plus grande agence de publicité au monde a averti les investisseurs qu'après une année sans relief en 2017, il fallait s'attendre à une nouvelle année sans croissance", a commenté Joshua Mahony, analyste chez IG.Rantokil Initial a chuté de 9,15% à 263,10 pence.Standard Chartered a perdu 1,86% à 795,70 pence, Lloyds a cédé 0,70% à 68,32 pence, et la Royal Bank of Scotland a baissé de 0,75% à 265,70 pence.Kingfisher a cédé 2,93% à 347,40 pence et l'enseigne de vêtements Next 2,06% à 4.756 pence.Glencore a perdu 2,72% à 378,85 pence, Anglo American 2,19% à 1.741,60 pence.La Bourse de Francfort a fini en nette baisse, le Dax cédant 2,23%.L'indice vedette a terminé en recul de 228 points à 12.158,70 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a cédé 1,97% à 26.756,83 points.Beiersdorf a terminé lanterne rouge, en recul de 4,48% à 86,08 euros.Deutsche Bank a cédé 1,89 à 12,85.Lufthansa a cédé 0,94% à 27,36 euros.Daimler a perdu 2,06% à 69,02 euros a annoncé jeudi en séance des opérations de modification de son actionnariat.La Bourse suisse a fini en forte baisse.L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 8.792,38 points, en recul de -1,28%.La plus forte baisse a été subie par le groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire.Le titre a plongé de 8,23% à 69,98 CHF, après avoir publié des résultats pour 2017 qui ont déçu les investisseurs.Lonza a reculé de 3,32% à 232,80 CHF.Credit Suisse a perdu 1,91% (17,22 CHF), UBS 1,88% (17,73 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer 2,37% (60,14 CHF).Novartis a perdu 0,91% (78,44 CHF) et Roche 0,32% (218,60 CHF). Nestlé a reculé de 1,06% à 74,48 CHF.L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 1,12% à 529,59 points.A la baisse, le groupe de médias et télécoms Altice a perdu 3,98% à 7,57 euros et le groupe de travail temporaire Randstad a chuté de 3,26% à 56,94 euros.Seul à la hausse, le groupe de biotechnologies Gemalto a pris 0,26% à 49,49 euros.La Bourse de Bruxelles a terminé en baisse (-1,32%), l'indice Bel-20 des valeurs vedettes clôturant sous la barre des 4.000 points à 3.941,59 points.Le géant de la bière AB InBev était le seul dans le vert, à la faveur des bons résultats annoncés dans la matinée: +2,23% à 89,43 euros.Le groupe métallurgique Umicore a pour sa part enregistré la plus mauvaise performance, perdant 4,66%, à 44,35 euros.La Bourse de Milan a terminé en petit recul, l'indice FTSE Mib perdant 0,70% à 22.448 points.Luxottica a réalisé la meilleure performance du FTSE Mib, prenant 5,15% à 51,9 euros, après l'annonce du feu vert, sans condition, donné à sa fusion par la Commission européenne et les autorités américaines de la concurrence.Suivaient Salvatore Ferragamo (+1,43% à 23,47 euros), Bper Banca (+1,19% à 4,926 euros).La Bourse de Madrid a terminé en baisse de 1,03% à 9.738,60 points, tirée vers le bas par les banques et les poids lourds de l'indice Ibex-35.Le groupe de BTP et de services espagnol Ferrovial, principal actionnaire de l'aéroport de Londres Heathrow, a enregistré le pire recul de la séance (-4,31% à 17 euros), après avoir pourtant publié mercredi un bénéfice en hausse de 21% sur un an.Le groupe espagnol de services, traitement des eaux et construction FCC - qui avait annoncé mercredi qu'il renouait enfin avec les bénéfices - a plongé de 3,68% à 9,69 euros.Les banques étaient toutes en baisse: -1,08% pour Banco Santander à 5,61, -1,54% pour BBVA à 6,79 euros.IAG - maison mère de British Airways ou Iberia - a pris 1,06% à 7,03 euros.L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a perdu 1,7% à 5.376,33 points.La banque BCP a pris 1,25% à 0,29 euro.Galp Energia a cédé 2,05% à 14,56 euros, EDP-ENERGIAS a perdu 1,24% à 2,7190 euros et EDP Renovaveis a baissé de 0,35% à 7,175 euros.Jeronimo Martins a chuté de 9,73% à 15,40 euros.afp/rp(AWP / 01.03.2018 19h33)