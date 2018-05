Les Bourses européennes en baisse, plombées par les incertitudes géopolitiques

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes terminé en nette baisse mercredi, plombées par de nouvelles craintes liées au différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis et les incertitudes politiques en Italie.La morosité prévalait aussi à Wall Street: vers 16H15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,46% à 24.719,28 points, le Nasdaq 0,02% à 7.376,61 points, et l'indice élargi S&P 500 0,26% à 2.717,24 points.Concernant les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, "le marché se rend compte que ce n'est pas limpide et les dernières déclarations des officiels américains montrent que tout n'est pas réglé", a commenté Alexandre Baradez, un analyste de IG France.Le président américain Donald Trump avait affirmé mardi qu'il n'y avait pas encore d'accord avec Pékin concernant le groupe chinois de télécoms ZTE, en cessation d'activité après des sanctions américaines, alimentant le scepticisme des marchés à ce sujet."Donald Trump est en train d'adopter un positionnement face à Pékin qui dans le contexte actuel pourrait clairement affecter les relations commerciales entre les deux pays", a prévenu Chris Low de FTN Financial.Le président américain avait également laissé entendre mardi que son sommet historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, prévu le 12 juin à Singapour, pourrait être reporté.L'Eurostoxx 50 a cédé 1,27%.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a perdu 1,32% à 5.565,85 points, dans un volume d'échanges élevé de 4,7 milliards d'euros.Les titres des entreprises minières ont été lestés par les inquiétudes liées à la relation commerciale sino-américaine. ArcelorMittal a perdu 3,89% à 28,95 euros et Eramet 3,35% à 152,80 euros.Les valeurs pétrolières, qui avaient récemment grimpé, ont subi des prises de bénéfices. TechnipFMC a reculé de 4,56% à 27,63 euros, Total de 3,10% à 52,44 euros et Vallourec de 3,58% à 5,82 euros.A l'inverse, les valeurs dites défensives, qui servent de refuge en cas d'agitation, ont mieux résisté, à l'image de L'Oréal (+0,73% à 206,80 euros) ou Pernod Ricard (+0,53% à 141,70 euros).A Londres, l'indice FT SE-100 a cédé 1,13% à 7.788,44 points.Parmi les compagnies minières, Anglo American s'est enfoncée de 5,01% à 1.829,80 pence, Rio Tinto de 3,17% à 4.275 pence, Glencore de 1,74% à 383 pence, Antofagasta de 2,78% à 1.067,50 pence et BHP Billiton de 1,98% à 1.744 pence.Du côté des majors pétrolières, Royal Dutch Shell (action "B") a perdu 3,11% à 2.738,50 pence et BP 1,94% à 577 pence.Le groupe aérien IAG (compagnies British Airways et Iberia, entre autres) a aussi passé une mauvaise journée, décrochant de 2,36% à 686 pence.Le géant de la publicité WPP a chuté de son côté de 4,23% à 1.302,50 pence.A Francfort, l'indice DAX a cédé 1,47% à 12.976,84 points.Le géant bancaire allemand en difficulté Deutsche Bank (-0,60% à 10,90 euros) a peaufiné ces dernières semaines un plan pour supprimer quelque 10.000 emplois dans le monde, soit environ un employé sur dix, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.Côté valeurs automobiles, BMW a reculé de 2,01% à 89,00 euros, Daimler de 1,90% à 67,08 euros et Volkswagen de 2,74% à 171,76 euros.Seul le géant de l'informatique SAP a fini dans le vert, prenant 0,32%, à 96,42 euros.A Amsterdam, l'indice AEX a lâché 1,22% à 565,07 points.Le sidérurgiste Arcelor Mittal a chuté de 4,71% à 28,69 euros et Shell a perdu 3,23% à 30,21 euros.A l'inverse, le groupe de télécoms et médias Altice a pris 30,16% à 3,15 euros et Heineken a gagné 0,56% à 86,24 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a terminé sur une baisse de 0,76% à 3.887,18 points.Parmi les quinze valeurs dans le rouge, le producteur d'acier inox Aperam a réalisé la moins bonne performance: -2,06% à 41,40 euros.A l'autre bout de l'indice, le groupe belge des télécoms Proximus a gagné 0,91% à 23,40 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a chuté de 1,58% à 8.794,94 points.Toutes les valeurs ont fini dans le rouge.Contrairement à la veille, les valeurs bancaires ont été très chahutées.La banque privée Julius Baer a plongé de 3,42% à 61,00 CHF. Dans la foulée, Credit Suisse a perdu 2,86% à 16,44 CHF et le numéro un bancaire helvétique UBS 1,81% à 16,02 CHF.Mais la lanterne rouge est revenue au réassureur Swiss Re qui a dégringolé de 3,78% à 91,10 CHF.La Bourse de Madrid a reculé de 1,12% à 10.025 points, tirée vers le bas par le secteur bancaire.A l'inverse de mardi, toutes les banques étaient dans le rouge: Banco Santander, la première de la zone euro par la capitalisation, a reculé de 1,86% à 5,16 euros, BBVA a perdu 2,24% à 6,47 euros.Les valeurs liées aux matières premières ont également chuté: Repsol (-4,37% à 16,41 euros), ArcelorMittal (-4,61% à 28,73 euros), Acerinox (-0,59% à 11,80 euros).Parmi les rares valeurs en hausse, le géant du textile Inditex a pris 0,55% à 27,45 euros.A Milan, l'indice MIB a perdu 1,31% à 22.912 points.BPER Banca a réalisé la meilleure performance avec +1,09% à 4,72 euros, devant Salvatore Ferragamo, +0,44% à 25,05 euros et Mediaset Spa, +0,29% à 3,06 euros.Saipem a subi la plus forte baisse, -3,43% à 3,88 euros, suivi de Buzzi Unicem, -2,30% à 21,68 euros et de Tenaris, -2,29% à 16,62 euros.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a reculé de 1,51% à 5.700,05 points.A contre-courant de la tendance, le groupe d'électricité Energias de Portugal (EDP) a gagné 0,75% à 3,47 euros alors que sa filiale pour les énergies renouvelables EDP Renovaveis a perdu 1,21% à 8,14 euros. Le groupe pétrolier et gazier Galp Energia a plongé de 2,71% à 16,68 euros.Le groupe de distribution Jeronimo Martins a cédé 1,01% à 13,76 euros.afp/al(AWP / 23.05.2018 18h50)