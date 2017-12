Les Bourses européennes en baisse pour la dernière séance de l'année

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini globalement en baisse vendredi, dernière séance de l'année 2017, sur fond d'euro poursuivant sa hausse face au dollar."Les salles de marchés sont désertes, les opérateurs ont laissé aux automates et à leurs algorithmes les clefs et les commandes des salles de marchés", a relevé dans une note Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.Seul point d'attention pour les investisseurs présents, le cours de l'euro, qui poursuivait son ascension face à un dollar affaibli, un mouvement susceptible d'affecter les entreprises exportatrices.Au moment de la fermeture de la Bourse de Paris, l'euro évoluait juste au-dessus de 1,20 dollar, contre 1,1940 dollar jeudi vers 22H00 GMT et 1,1889 dollar mercredi soir.L'Eurostoxx 50 a terminé sur un recul de 0,58% .La dernière séance de 2017 à la Bourse de Paris a été assombrie (-0,50%) par la poussée de l'euro qui a rogné un peu les gains d'une année néanmoins très fructueuse pour la place.L'indice CAC 40 a perdu 26,86 points pour clôturer à 5.312,56 points vendredi, dans un volume d'échanges faible de 2,1 milliards d'euros. La veille, il avait fini en repli de 0,55%.Sur le front des valeurs, Airbus a fini en recul de 1,07% à 83 euros.Maisons du Monde a profité (+3,18% à 37,75 euros) du relèvement de son objectif de cours par Berenberg.Scor a cédé 1,03% à 33,55 euros.Eurazeo a reculé de 0,32% à 77 euros.La Bourse de Londres a achevé 2017 en fanfare, en décrochant de nouveaux records historiques (+0,85%).L'indice FTSE-100 a pris 64,89 points à 7.687,77 points, soit un sommet en clôture, après être monté au cours de cette séance écourtée jusqu'à 7.697,62 points.La livre a poursuivi sa glissade face au dollar.Résultat, les grands groupes internationaux composant l'indice vedette britannique ont évolué en ordre dispersé sur l'année. Par exemple, le fabricant de tabac Diageo a bondi de plus de 29% mais le cigarettier Imperial Brands a chuté de 11%.Le marché a reçu surtout le soutien du secteur minier. BHP Billiton a engrangé près de 17% et Rio Tinto près de 25%.Francfort a terminé en baisse, le Dax ayant perdu 0,48% . L'indice Dax a cédé 62,3 points, à 12.917,64 points, achevant l'année boursière loin de son plus haut niveau à 13.525,56 points atteint en cours de séance le 7 novembre. La hausse annuelle du Dax ressort toutefois à +12,51%, marquant la sixième année d'affilée de croissance.Le MDax des valeurs moyennes a reculé de son côté de 0,04%, pour terminer à 26.200,77 points, en ayant gagné 18,08% sur l'année.Côté valeurs, l'aciériste ThyssenKrupp a glané la plus forte hausse du jour (+0,73% à 24,22 euros) devant l'énergéticien RWE (+0,53% à 17,00 euros) et le groupe de médias ProSiebenSat1 (+0,51% à 28,71 euros).Volkswagen a reculé de 0,63% à 166,45 euros.Allianz a cédé 0,91% à 191,50 euros.La Bourse de Madrid a clôturé en baisse de 0,49% à 10.043,9 points, avec un secteur bancaire en recul (Banco Santander -0,58% à 5,48 euros; BBVA -0,49% à 7,11 euros; CaixaBank -0,36% à 3,89 euros).Le groupe textile Inditex (Zara) a terminé également en baisse (-0,43% à 29,05 euros) tout comme le spécialiste télécoms Telefonica (-0,85% à 8,13 euros). Le pétrolier Repsol a encaissé la plus forte chute (-1,93% à 14,75 euros).Le groupe immobilier Colonial a signé la plus forte hausse (+1% à 8,28 euros). Le groupe de construction ACS a terminé également dans le vert (+0,34% à 32,62 euros), comme le distributeur Dia (+0,37% à 4,30 euros).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,45% à 544,58 points.A la baisse, le groupe de forage pétrolier et gazier SBM a chuté de 1,91% à 14,67 euros et le groupe chimique et pharmaceutique DSM a perdu 1,77% à 79,67 euros.A la hausse, le groupe français de télécoms et médias Altice a pris 0,88% à 8,75 euros et le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto a augmenté de 0,20% à 49,50 euros.Bruxelles a terminé en baisse de 0,34%, l'indice Bel-20 terminant à 3.977,88 points.Cinq valeurs se sont hissées dans le vert, avec le groupe de métallurgie Bekaert qui a tiré l'indice vers le haut: +1,46%, à 35,45 euros.La plus mauvaise performance a été enregistrée par bpost, qui perd 1,84% à 25,39 euros.La Bourse suisse a fini l'année sur une note négative, l'indice SMI des valeurs vedettes clôturant à 9.381,87, en baisse de 0,25%.Toutes les valeurs hormis SGS, le numéro un mondial de l'inspection et de la certification de produits (+0,12% à 2.532 CHF), ont terminé 2017 dans le rouge.Le groupe suisse de chimie de spécialités Sika réalisait la plus mauvaise performance du jour, en perdant 0,96% pour atteindre 7.750 CHF à la clôture.Richemont, numéro deux mondial du luxe, montait sur la deuxième marche des plus fortes baisses du jour, avec -0,79% à 88,20 CHF, suivi par le groupe pharmaceutique Roche (-0,65% 245,80) et l'assureur suisse Zurich Insurance (-0,60% à 296 francs suisses).Le géant alimentaire Nestlé a chuté de 0,36% pour terminer à 83,60 CHF tandis que le laboratoire Novartis se repliait également (-0,42% à 82,35 CHF).Milan a terminé en baisse, l'indice FTSE Mib perdant 1,21% à 21.853 points.Seul Salvatore Ferragamo est dans le vert, prenant +0,45% à 22,15 euros.BPER Banca enregistre la plus forte baisse avec -2,73% à 4,21 euros, suivie d'UBI Banca, -2,09% à 3,646 euros et de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), -1,97% à 14,91 euros.L'indice PSI 20 de la Bourse de LIsbonne a fini dans le vert, gagnant 0,19% à 5379,18 points.Dans le vert ont finfiJernimo Martens qui a progressé de 0,28% à 16,18 euros et la banque BCP qui a progresse de 0,56% à 0,27 euro.Edp Energias a fini neutre à 2,88 euros.Galp Energia a fini dans le rouge cédant 1,19% à 15,37 euros.bur-az/jpr(AWP / 29.12.2017 18h18)