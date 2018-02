Les Bourses européennes en fort recul, minées par Wall Street

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont entamé la semaine en fort recul, accusant le coup après un accès de faiblesse de la Bourse de New York.Sous le coup de la poussée des taux d'intérêt et de résultats d'entreprises en demi-teinte, Wall Street a enregistré vendredi sa pire chute en pourcentage depuis juin 2016."La dynamique reste baissière, même si Wall Street limite les dégâts aujourd'hui, car les investisseurs craignent que la place américaine, qui est encore très haut", ne connaisse une autre chute, a souligné Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion.L'Eurostoxx 50 a perdu 1,26%.A Paris, l'indice CAC 40 a reculé de 1,48%, à 5.285,83 points.Capgemini a cédé 1,95% à 103,30 euros après avoir annoncé l'acquisition de la société américaine LiquidHub.Sanofi, qui a informé les autorités philippines qu'il ne rembourserait pas le coût des doses utilisées d'un vaccin contre la dengue que Manille a suspendu en raison de ses inquiétudes pour la santé publique, a baissé de 1,33% à 69,02 euros.Bic a retrouvé des couleurs (+0,24% à 85,20 euros) après avoir été lourdement pénalisé la semaine dernière après un avertissement sur résultats.Maurel et Prom a reculé de 2,80% à 3,65 euros.TF1 a perdu 2,39% à 11,45 euros alors que le groupe Canal+ refuse de payer les sommes demandées pour la diffusion des chaînes de TF1 et serait prêt à couper le signal de ces programmes si le conflit perdure.A Londres, le Footsie a cédé 1,46%, à 7.334,98 points.Parmi les plus fortes baisses, le géant de la publicité WPP a perdu 2,75% à 1.257,50 pence, le motoriste Rolls-Royce 2,89% à 840,00 pence, le groupe de télévision ITV 2,28% à 165,00 pence et la chaîne de supermarchés Morrisons 2,16% à 217,70 pence.Le groupe pharmaceutique GSK (-2,32% à 1.280,40 pence) et le spécialiste des produits de grande consommation Reckitt Benckiser (-2,37% à 6.555,00 pence) ont reculé alors qu'ils sont en lice pour racheter la division de médicaments sans ordonnance de l'américain Pfizer, selon Bloomberg.Le spécialiste de l'or Randgold a fortement chuté (-7,38% à 6.524,00 pence). Il a annoncé que les nouvelles règles adoptées en République démocratique du Congo quant aux conditions de l'exploitation minière allaient fortement réduire ses perspectives de développement sur place.Dans la foulée de bons chiffres de l'activité dans le secteur des services en Chine, principal importateur mondial de métaux industriels, BHP Billiton a pris 0,34% à 1.542,40 pence et Rio Tinto a résisté (-0,09% à 3.898,00 pence).L'indice Dax de la Bourse de Francfort s'est replié de 0,76%, à 12.687,49 points.En tête, Deutsche Börse a bondi de 2,45% à 104,55 euros alors qu'il poursuit son programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.Lufthansa s'est adjugé 0,82% à 28,31 euros.Eon a gagné 0,64% à 8,29 euros. Le groupe d'énergie allemand et la holding Sabanci, propriétaires chacun de la moitié du capital du fournisseur d'énergie turc Enerjisa, feront entrer ce dernier à la Bourse d'Istanbul jeudi, en se défaisant chacun de 10% de leurs titres.Thyssenkrupp a avancé de 0,49% à 24,64 euros alors que sa fusion dans l'acier européen avec l'indien Tata est en bonne voie.Continental a cédé 1,07% à 230,90 euros et Bayer 1,47% à 100,50 euros.Lanterne rouge du jour, Henkel a plongé de 3,04% à 108,50 euros.L'indice FTSE Mib de la Bourse de Milan a chuté de 1,64% à 22.822 points.STMicroelectronics a réalisé la meilleure performance (+0,73% à 18,625 euros), suivie de UnipolSai (+0,49% à 2,04 euros) et Brembo (+0,39% à 12,71 euros).Dans le bas du tableau, Leonardo a plongé de 4,56% à 9,162 euros.Très mauvaise séance également pour Fiat Chrysler (-3,63% à 18,11 euros), après des informations de presse faisant état d'une possible forte sanction américaine contre le constructeur, soupçonné d'avoir utilisé un logiciel destiné à fausser les émissions polluantes des diesel sur 104.000 de ses véhicules aux Etats-Unis.CNH Industrial a cédé 3,61% à 11,74 euros et Banco BPM 3,56% à 2,896 euros.La Bourse de Madrid a perdu 1,44% à 10.064,5 points.Telefonica a fait partie des valeurs phare les plus touchées (-1,95% à 7,90 euros) mais les banques ont également souffert, à l'instar de Banco Santander (-1,68% à 5,78 euros), BBVA (-1,35% à 7,26 euros) et CaixaBank (-1,30% à 4,18 euros).Le géant du textile Inditex a perdu 1% à 27,37 euros. La plus forte baisse revient au consultant en ingénierie pétrolière Tecnicas Reunidas (-3,85% à 26,26 euros).Les seules valeurs à terminer dans le vert ont été Banco Sabadell (+0,98% à 1,86 euro) et Arcelor Mittal (+1,30% à 28,15 euros).L'indice SMI de la Bourse suisse s'est affaissé de 1,30% à 9.100,39 points.Les bancaires ont été particulièrement pénalisées. Lanterne rouge, UBS a chuté de 2,53% à 18,46 francs suisses tandis que son concurrent Credit Suisse perdait 1,38% à 17,81 francs suisses. Julius Baer a cédé 1,73% 62,48 francs suisses.Les valeurs cycliques n'ont pas été épargnées: ABB a perdu 2,03% à 25,15 francs suisses et LafargeHolcim de 2,31% à 54,98 francs suisses.L'indice PSI-20 de la Bourse de Lisbonne a cédé 2,02% à 5.405,31 points.La banque BCP a cédé 1,81% à 0,2987 euro.Côté énergétiques, Galp Energia a perdu 2,23% à 14,925 euros, EDP 2,92% à 2,696 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 1,41% à 6,97 euros.Jeronimo Martins a limité la casse (-0,62% à 16,76 euro.Le papetier The Navigator a plongé de 2,99% à 4,216 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a perdu 1,35% à 542,665 points.Galapagos (biotechnologies) a chuté de 3,78% à 92,54 euros et le groupe de télécoms KPN de 3,13% à 2,69 euros.Arcelor Mittal a gagné 1,12% à 28,11 euros.L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a reculé de 1,38% à 3.997,59 points.Seule valeur dans le vert, bpost, le groupe postal belge, a grignoté 0,07% à 26,82 euros.La pire performance a été enregistrée par la holding Sofina (-4,01% à 134 euros).afp/rp(AWP / 05.02.2018 18h55)