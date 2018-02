Les Bourses européennes en fort recul, sous la pression des Etats-Unis

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini mardi en fort recul, malgré le rebond de Wall Street, les investisseurs à travers le monde continuant de fuir les actifs risqués.Principale source d'inquiétude pour les opérateurs, un bon rapport sur l'emploi américain, qui laisse anticiper une hausse de l'inflation et une accélération du rythme du resserrement monétaire par la banque centrale américaine."L'Europe subit les Etats-Unis. Tout vient du marché américain", résume à l'AFP Alexandre Baradez, analyste pour IG France.Mais pour lui, comme pour nombre d'analystes, ce mouvement baissier n'est pas fait pour durer."C'est une correction puissante, qui n'est peut-être pas terminée, mais ce n'est pas une inversion de tendance sur l'Europe", explique-t-il, citant un environnement économique particulièrement porteur.L'Eurostoxx 50 a perdu 2,41%.A Paris, le CAC 40 a perdu 2,35%, soit 124,02 points, à 5.161,81 points dans un volume d'échanges particulièrement étoffé de 7,9 milliards d'euros.Le secteur lié aux matières premières a fini en recul sur fond de repli des cours du pétrole. TechnipFMC a cédé 4,34% à 25,33 euros, ArcelorMittal 3,61% à 27,09 euros et Total 3,28% à 43,87 euros.Le secteur bancaire a aussi terminé en net repli, à l'image de Société Générale (-3,11% à 43,91 euros), BNP Paribas (-3,26% à 63,25 euros) ou Crédit Agricole (-3,27% à 14,34 euros).Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a plongé de 13,19% à 10 euros.Safran a fini quasi stable (+0,09% à 85,34 euros).Bonduelle a baissé de 7,16% à 38,25 euros.Le Footsie londonien a terminé en forte baisse de 2,64%, soit 193,58 points, à 7.141,40 points, sa sixième séance de baisse consécutive.Les gérants d'actifs ont payé un lourd tribut, à l'image de Schroders (-5,06% à 3.451,00 pence) et Standard Life Aberdeen (-5,10% à 396,00 pence).Parmi les plus fortes baisses, figurent l'enseigne de bricolage Kingfisher (-3,47% à 344,90 pence), le groupe de défense BAE Systems (-4,17% à 560,80 pence), l'assureur Prudential (-3,98% à 1.772,00 pence) et le spécialiste de la sécurité G4S (-3,50% à 261,70 pence).La major pétrolière BP a en revanche un peu résisté (-1,46% à 475,00 pence). Son homologue Royal Dutch Shell (action "B") a en revanche lâché 3,84% à 2.305,00 pence.Seules deux valeurs de l'indice vedette ont terminé en hausse: la compagnie aérienne à bas coûts EasyJet (+0,09% à 1.643,00 pence) et le géant des supermarchés Tesco (+0,58% à 199,90 pence).A Francfort, le Dax a chuté de 2,32%, soit 160 points, à 12.392,66 points et le MDax des valeurs moyennes de 1,85%, à 25.238,79 points.La plus lourde perte a été enregistrée par Munich Re (-5,33% à 180,35 euros).Les banques ont été particulièrement affectées: Commerzbank a décroché de 4,50% à 12,35 euros et Deutsche Bank de 3,55% à 13,17 euros.Volkswagen a cédé 2,12 à 165,26 euros.Le gazier Linde a perdu 1,60% à 185,00 euros.Le groupe immobilier Vonovia a reculé de 2,14% à 36,53 euros.L'indice FTSE Mib de Milan, qui avait ouvert en recul de 3,6%, a réduit ses pertes dans la journée, finissant sur un recul de 2,08% à 22.347 points.Les seules valeurs dans le vert ont été des banques: Banco BPM (+1,04% à 2,926 euros), Intesa Sanpaolo (+0,66% à 3,104 euros) après la présentation de son nouveau plan stratégique et Bper Banca (+0,37% à 4,551 euros).En revanche, Finecobank a dévissé de 4,43% à 9,318 euros, Exor de 4,21% à 58,24 euros, Saipem de 4,20% à 3,515 euros et Italgas de 3,99% à 4,595 euros.A Madrid, l'Ibex-35 a perdu 2,53%, à 9.810 points, réduisant ses pertes après avoir chuté de plus de 3% à l'ouverture.Banco Santander, première banque de la zone euro par la capitalisation, abandonne 2,92% à 5,61 euros, comme les autres banques: BBVA -2,34% à 7,09 euros et CaixaBank -2,01% à 4,10 euros.Les poids lourds reculent également: Telefonica (-2,56% à 7,69 euros), Inditex (-2,7% à 26,63 euros) et Iberdrola (-3,96% à 6,06 euros).Seul le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa termine dans le vert (+0,56% à 11,75 euros).Le SMI de la Bourse suisse, après avoir dégringolé de 3,61% à l'ouverture, a lâché 2,90%, à 8.836,71 points, tiré vers le bas par les valeurs financières.Credit Suisse, numéro deux du secteur bancaire helvétique, a fini lanterne rouge, avec une chute de 6,01% à 16,74 CHF, tandis que l'action UBS, numéro un du secteur, perdait 4,01% à 17,72 CHF.La banque de gestion privée Julius Baer a reculé de 3,33% à 60,40 CHF.Côté assurances, le réassureur Swiss Re a cédé 3,82% à 88,60 CHF, Swiss Life 3,59% à 335,90 CHF et Zurich Insurance 3,44% à 294,50 CHF.Les poids lourd de la cote n'ont pas réussi à freiner la chute. Le géant alimentaire Nestlé a abandonné 2,31% à 76,90 CHF et le laboratoire Novartis 2,95% à 79,04 CHF. Son concurrent Roche a mieux résisté, ne cédant que 1,89% à 217,85 CHF.A Amsterdam, l'indice AEX a clôturé en baisse de 3,04% à 526,16 points, avec toutes les actions en baisse.L'assureur NN Group a chuté de 4,11% à 36,19 euros et le groupe de forage pétrolier et gazier SBM a perdu 3,74% à 14,15 euros.Le Bel-20 bruxellois a terminé en baisse de 2,53% à 3.896,59 points.Toutes les valeurs étaient en baisse sauf une, le groupe belge de métallurgie Bekaert, qui est resté stable (+0,0% à 35,82 euros).La pire performance a été enregistrée par le fabricant d'acier inox Aperam (-3,90% à 43,60 euros).A Lisbonne, le PSI-20 a perdu 1,46% à 5.326,25 points.Côté énergétiques, EDP a lâché 2,08% à 2,64 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 1,58% à 6,86 euros et Galp Energia 2,11% à 14,61 euros.Jeronimo Martins a perdu 1,79% à 16,46 euros.BCP a lâché 2,08% à 0,29 euro.Parmi les rares valeurs dans le vert, CTT a grappillé 0,05% à 3,45 euros.bur-cj/jpr(AWP / 06.02.2018 18h31)