Les Bourses européennes en hausse dans le sillage des marchés américains

PARIS (awp/afp) - Les principales Bourses européennes ont terminé la semaine, vendredi, en hausse dans le sillage de Wall Street."Les marchés européens profitent d'un triptyque favorable avec de bons chiffres économiques, une inflation faible et (en conséquence) une normalisation lente des politiques monétaires" a relevé auprès de l'AFP Françoise Rochette, responsable de l'allocation d'actifs de Mandarine Gestion.Dans ce contexte, l'impact des chiffres de l'emploi aux États-Unis, marqués par une baisse plus importante que prévu des créations d'emploi en décembre a été atténué."Les investisseurs s'inquiètent aussi un peu moins pour l'euro et semblent avoir digéré pour l'instant le passage à 1,20 dollar", a ajouté la spécialiste."Malgré ces belles séances de début d'année, les marchés européens ont toutefois un certain retard par rapport aux places américaines qui n'est pas sans lien avec la vigueur de l'euro ces derniers temps", a-t-elle toutefois nuancé.L'Eurostoxx 50 a gagné 1,09%.La Bourse de Paris a fini en hausse (+1,05%) pour la troisième séance d'affilée.L'indice CAC 40 a gagné 57,06 points à 5.470,75 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,3 milliards d'euros.Peugeot a grimpé de 4,35% à 18,11 euros.Europcar a pris 3,79% à 10,69 euros.Renault a monté de 2,32% à 87,20 euros.Adocia s'est apprécié de 2,31% à 15,96 euros.Colas a pris 1,88% à 184,60 euros.Bouygues a gagné 1,08% à 44,15 euros.La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,37%.L'indice FTSE-100 a gagné 28,34 points pour terminer à 7.724,22 points. Le précédent record de clôture avait été établi jeudi.Next a pris 2,23% à 4.854 pence.Marks and Spencer a gagné 1,59% à 313,70 pence.Associated British Foods (marque de vêtement Primark) a monté de 1,41% à 2.882 pence.Rio Tinto s'est enfoncée de 0,68% à 3.959,50 pence.Glencore a cédé 0,61% à 388,60 pence.Admiral Group a perdu 2,93% à 1.872 pence.Barclays a baissé de 2,60% à 199,18 pence.A la Bourse de Francfort, le Dax a pris 1,15%, malgré l'avertissement sur résultat de Deutsche Bank, conséquence de la réforme fiscale américaine.L'indice Dax a avancé de 100,53 points à 13.319,64 points, tandis que le MDax a gagné 1,01% à 27.018,38 points.Après plusieurs séances d'euphorie dans le sillage de Wall Street ayant permis à l'indice vedette Dax de renouer avec les 13.000 points et de dépasser la barre des 13.300 points, le Dax a réussi à maintenir le cap, alors que la fin de séance a été marquée par le dévissage de l'action de Deutsche Bank en baisse de 5,16% à 15,49 euros.Commerzbank a également terminé en bas de tableau, en baisse de 1,72% à 12,66 euros.Lufthansa a cédé 1,50% à 30,26 euros.Le chimiste Bayer (+3,80% à 108,22 euros) et le laboratoire Merck (+3,11% à 93,52 euros) ont enregistré les meilleures performances de cette fin de semaine sur le Dax, bénéficiant de notes d'analystes positives.La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,96%, l'indice Bel-20 atteignant en clôture 4.097,04 points.Dix-neuf valeurs ont fini en hausse, la plus forte progression étant réalisée par Telenet Group Hold (+3,21% à 61,05 euros).Bekaert, groupe de métallurgie, était la seule valeur dans le rouge et a baissé de 0,69% à 37,16 euros.La Bourse suisse a atteint un plus haut historique, en battant son record de 9.548,09 points qui remontait à fin mai 2007.Dopée par l'euphorie de Wall Street, l'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 9.556,98 points, en hausse de +0,50%.Le numéro un mondial du travail temporaire Adecco a bondi de 2,04% à 78,90 CHF. Le titre progresse depuis quatre séances consécutives, grâce à des recommandations d'achat.Novartis a monté de 1,23% à 84,08 CHF.Le cimentier LafargeHolcim a pris 1,19% à 58,00 CHF.Nestlé a gagné 0,53% (83,74 CHF) et le groupe pharmaceutique Roche a progressé de O,24% (252,20 CHF).En revanche, Credit Suisse a perdu 1,07% à 17,64 CHF et UBS a cédé 0,65% à 18,36 CHF.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a gagné 0,74% à 558,16 points.Le groupe néerlandais de travail temporaire Randstad a grimpé de 3,27% à 55,50 euros et le géant néerlandais de l'électronique Philips a augmenté de 1,95% à 32,91 euros.A contre-courant de la tendance, le fournisseur de services maritimes Boskalis a perdu 4,40% à 30,82 euros.L'indice FTSE Mib de la Bourse de Milan a engrangé 1,11% à 22.762 points.Fiat Chrysler a de nouveau réalisé la meilleure performance, bondissant de 6,35% à 17,92 euros.Dans sa lignée, il a emporté comme la veille une partie de la galaxie de la famille Agnelli: Exor (+3,26% à 57,1 euros) et Ferrari (+0,92% à 93,35 euros).Brembo a pris 2,57% à 13,17 euros.Atlantia a gagné 2,03% à 27,16 euros.Enel a monté de 1,91% à 5,34 euros.Banco BPM a cédé 0,90% à 2,64 euros, Yoox Net A Porter a perdu 0,66% à 30,26 euros et Moncler a baissé de 0,61% à 25,94 euros.À Madrid, l'indice Ibex 35 a gagné 0,94%, à 10.411,4 points.Le poids lourd Inditex, propriétaire de Zara, a progressé de 2% à 29,60 euros, mais le groupe textile propriétaire de Zara n'est plus la première capitalisation de l'indice espagnol, dépassé par la banque Santander (+0,66%, 5,68 euros).BBVA a pris 0,44% à 7,25 euros, Bankia a gagné 0,54% à 4,13 euros.Amadeus a monté de 2,72% à 63,50 euros, la plus forte hausse du jour, à la suite du changement de recommandation d'analystes, note la presse économique.L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a fini en légère baisse, perdant 0,13% à 5.615,63 points.Le groupe énergétique EDP a gagné 0,67% à 2,99 euros et Galp Energia 0,35% à 15,95 euros.Jeronimo Martins a pris 0,21% à 17,O3 euros.bur-gib/tes(AWP / 05.01.2018 18h49)