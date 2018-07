Les Bourses européennes en hausse, espérant une issue au conflit commercial

sino-américainPARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, soutenues par l'espoir d'une reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.Les marchés ont réagi à une information de Bloomberg selon laquelle des représentants du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et du vice-Premier ministre chinois Liu He sont en discussions afin de chercher des manières de reprendre les négociations."Dans la matinée il y avait une certaine paralysie, qui s'est débloquée en début d'après-midi avec des informations selon lesquelles la Chine et les Etats-Unis chercheraient à relancer les négociations sur le commerce", a commenté auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.Outre-Atlantique, la Bourse de New York évoluait également dans le vert à la mi-séance: vers 16H15 GMT le Dow Jones Industrial Average gagnait 0,66% à 25.475,03 points, le Nasdaq 0,87% à 7.696,46 points et l'indice élargi S&P 500 0,68% à 2.821,55 points.L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,38%.L'indice CAC 40 de Paris s'est apprécié de 0,37% à 5.511,30 points.Vivendi a bondi de 3,74% à 22,20 euros. Le géant des médias a annoncé vouloir céder jusqu'à 50% du capital d'Universal Music Group (UMG) et être entré parallèlement en négociations exclusives pour acquérir le groupe d'édition Editis.Solvay a grimpé de 3,44% à 117,25 euros, le groupe chimique belge, coté à Bruxelles et Paris, profitant de la confirmation de ses objectifs pour 2018.EDF a gagné 3,10% à 12,80 euros, les investisseurs retenant surtout la publication d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur aux attentes.L'indice Dax de Francfort a fini en légère hausse de 0,06% à 12.805,50 points.le titre Lufthansa s'est envolé de 8,25% à 24,00 euros, la compagnie aérienne ayant annoncé mardi un bénéfice net en léger recul sur un an au deuxième trimestre, sur fond d'absorption coûteuse d'Air Berlin et de coûts du kérosène en hausse, ce qui a été compensé par un record du nombre de passagers au premier semestre.Les bancaires ont fini largement dans le vert comme la veille, Deutsche Bank montant de 2,30% à 11,19 euros et Commerzbank de 1,59% à 9,24 euros.Volkswagen a avancé de 0,50% à 152,22 euros tandis que BMW a reculé de 0,34% à 82,69 euros.L'indice FTSE-100 de Londres a fini en hausse de 0,62% à 7.748,76 points.Le groupe pétrolier BP a gagné 1,38% à 573,30 pence après avoir publié des résultats positifs pendant la matinée.Les banques faisaient aussi partie des hausses de la séance, après l'annonce de bons résultats de la part de Crédit Suisse, coté à Zurich. Barclays a progressé de 0,52% à 193,96 pence, Royal Bank of Scotland de 0,75% à 255,40 pence et HSBC de 0,65% à 730,50 pence.Dans le secteur aérien, le groupe IAG (British Airways entre autres) a progressé de 2,39% à 710,00 pence et la compagnie à bas coûts EasyJet a avancé de 1,31% à 1.619,00 pence.La Bourse de Milan a fini en hausse, l'indice phare FTSE Mib gagnant 1,25% à 22.216 points.Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo S.p.A. a réalisé la meilleure performance, gagnant 10,60% à 10,25 euros après avoir revu à la hausse une partie de ses objectifs pour 2018.Suivaient plusieurs banques comme Intesa Sanpaolo (+4,11% à 2,634 euros), Banca Mediolanum (+3,45% à 6,145 euros) et Mediobanca (+2,42% à 8,884 euros).En revanche, Saipem a cédé 1,56% à 4,471 euros, Finecobank 1,47% à 10,05 euros et Buzzi Unicem 1,21% à 18,85 euros.À Madrid, la bourse a clôturé en légère hausse de 0,17% à 9.870,70 points, tirée vers le haut par le secteur bancaire.Banco Santander a pris 1,13% à 4,82 euros, BBVA 0,93% à 6,29 euros, CaixaBank 0,94% à 3,96 euros. Bankinter était la seule banque à voir son titre reculer, de 0,27% à 8,26 euros.Plus forte chute de la séance, le groupe de hard-discount Dia a plongé de 6,55% à 1,91 euro, plus bas niveau historique, la presse annonçant qu'il avait perdu des parts de marché en Espagne.L'indice PSI 20 de Lisbonne a perdu 0,14% à 5.619,80 points.La banque BCP a gagné 0,94% à 0,2684 euro.Côté énergétiques, Galp Energia a gagné 1,12% à 17,59 euros, EDP a perdu 1,25% à 3,489 euros et sa filiale dans le renouvelable EDP Renovais a gagné 1,61% à 8,83 euros.Jeronimo Martins a gagné 0,16% à 12,73 euros.Le papetier The Navigator a reculé de 1,61% à 4,884 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a terminé en hausse de 0,12% à 9.174,33 points.Pour la troisième séance consécutive, le groupe Swatch, numéro un mondial de l'horlogerie, a terminé lanterne rouge, avec un nouveau recul de 1,20% à 444,90 CHF.Son concurrent Richemont, deuxième groupe mondial du luxe, a lui perdu 0,55% à 87,00 CHF.Le géant de l'alimentation Nestlé a perdu 0,49% (80,70 CHF), alors que les groupes pharmaceutiques Novartis et Roche ont progressé de 0,22% (83,24 CHF) et de 0,25% (243,05 CHF).La meilleure performance a été réalisée par le groupe bancaire Credit Suisse, qui a publié mardi des résultats en nette hausse. Le titre a gagné 1,14% à 15,97 CHF.L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,19% à 574,25 points.A la hausse, le groupe média Altice Europe a gagné 3,18% à 2,85 euros et l'assureur Aegon a pris 1,99% à 5,64 euros.A la baisse, le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a perdu 2,15% à 23,72 euros et le groupe de biotechnologie Galapagos a chuté de 1,85% à 94,22 euros.A Bruxelles, l'indice Bel-20 a cédé 0,42% à 3.899,04 points.Parmi les 9 valeurs dans le rouge, l'entreprise belge de production de métaux Umicore a pesé sur le marché, plongeant de 5,91% à 50,00 euros, malgré des résultats supérieurs aux attentes.En revanche le marché a salué les résultats du groupe chimique belge Solvay (+3,44% à 117,25 euros).bp/eb(AWP / 31.07.2018 19h06)