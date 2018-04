Les Bourses européennes en hausse grâce à l'économie américaine

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini mardi en hausse, soutenues par la publication de bons résultats outre-Atlantique et des signaux encourageants sur l'économie américaine, éclipsant les tensions commerciales entre Pékin et Washington.A Wall Street, vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 1,06% à 24.834,02 points, le Nasdaq de 1,69% à 7.277,17 points, et l'indice élargi S&P 500 de 1,09% à 2.706,91 points."Les investisseurs ont l'impression que les risques géopolitiques ou commerciaux se sont un peu estompés, ce qui leur permet de se concentrer sur la saison des résultats qui pour la plupart sont supérieurs aux attentes", remarque Karl Haeling de la banque LBBW.Les résultats de Netflix (+9,31%) ainsi que ceux de l'assureur UnitedHealth (+3,29%) ont été particulièrement bien accueillis.La bonne humeur du marché n'est toutefois "pas à l'abri d'un tweet présidentiel alarmant et les volumes d'échanges restent faibles", a souligné M. Haeling.L'Eurostoxx 50 a clôturé en hausse de 1,07%.La Bourse de Paris a progressé de 0,76%.L'indice CAC 40 a gagné 40,58 points, à 5.353,54 points, dans un volume d'échanges robuste de 3,5 milliards d'euros.Vivendi a cédé 1,42% à 20,90 euros. Le groupe, principal actionnaire de Telecom Italia (Tim), a accusé le fonds américain Elliott de vouloir "démanteler" l'opérateur, en pleine bataille entre les deux actionnaires au sujet de la stratégie à adopter pour Tim.L'Oréal a gagné 1,15% à 193,75 euros. Le renouvellement pour quatre ans du mandat d'administrateur de Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal depuis 2011, a été approuvé à près de 92% par les actionnaires.Le secteur automobile a fini dans le vert: Peugeot (+2,27% à 20,74 euros), Valeo (+1,40% à 55,06 euros), Faurecia (+1,59% à 68,80 euros) et Renault (+0,62% à 94,68 euros).La Bourse de Londres a repris des forces (+0,39%), grâce au secteur minier, mais a été toutefois ralentie par la fermeté de la livre.L'indice FTSE-100 a pris 27,85 points à 7.226,05 points.BHP Billiton a gagné 0,88% à 1.447,60 pence et Rio Tinto 1,21% à 3.775,00 pence.Reckitt Benckiser a souffert (-3,18% à 5.806,00 pence), en raison d'une note négative.Associated British Foods a grimpé (+4,14% à 2.690,00 pence) après avoir publié de bons résultats semestriels pour son enseigne d'habillement Primark.A Francfort, l'indice DAX a engrangé 1,57%, soit 194,16 points, à 12.585,57 points. Le MDax a pris 1,40% à 25.895,53 points.Les constructeurs automobiles cotés sur le Dax ont tous connu une progression (Volkswagen +1,51% à 174,74 euros, Daimler +1,06% à 66,00 euros, BMW +0,62% à 91,22 euros), grâce à l'annonce par la Chine de lever d'ici à cinq ans les restrictions empêchant les constructeurs automobiles étrangers de détenir une participation majoritaire dans une entreprise du pays.Le chimiste Bayer a gagné 2,76% à 100,68 euros après l'annonce lundi soir par le groupe de l'achat de 31 millions d'actions par le fonds d'investissement Temasek.Lufthansa a connu l'une des moins bonnes performances de l'indice (+0,37% à 27,01 euros). La part du gestionnaire d'actifs français Amundi dans le capital de la compagnie aérienne est passée sous le seuil de 3% le 12 février.A Amsterdam, l'indice AEX a gagné 0,86% à 551,32 points.A la hausse, Unibail-Rodamco a grimpé de 3,24% à 196,25 euros et le groupe de médias et télécoms Altice a pris 2,40% à 8,19 euros.A la baisse, l'assureur ASR Nederland a perdu 2,40% à 37,42 euros et la banque ABN Amro a chuté de 0,12% à 24,82 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a pris 0,82%, à 3.899,72 points.Parmi les seize valeurs dans le vert, le fabricant d'acier inox Aperam a gagné 2,67%, à 41,53 euros.En revanche, la chaîne de supermarchés discount Colruyt a perdu 0,33%, à 45,35 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a progressé de 1,07%, à 8.820,04 points.Tous les titres ont fini dans le vert.L'entreprise suisse de chimie et de biotechnologie Lonza a terminé en tête du classement, grimpant de 2,68% à 241,50 francs suisses.L'action de Sika (+1,16%) se traitait à 7.395,00 francs suisses dans les derniers échanges ayant porté sur le titre en milieu de journée, le groupe suisse de chimie de spécialités, au coeur d'un bras de fer avec le français Saint-Gobain, ayant demandé à suspendre sa cotation durant l'assemblée générale.Le groupe horloger Swatch (+1,42% à 458,60 francs suisses) et le groupe de luxe Richemont (+1,98% à 93,82 francs suisses) ont profité de l'engouement des investisseurs à leur égard.Credit Suisse a gagné 1,59% à 16,00 francs suisses, pendant que UBS a terminé en légère hausse (+0,56% à 16,95 francs suisses).A Madrid, l'indice IBEX a gagné 0,39%, à 9.803,90 points, son niveau le plus haut depuis début mars.La filiale espagnole du groupe de médias italien Mediaset a enregistré la plus forte hausse de la séance, de 2,79% à 8,34 euros, deux jours avant la présentation de ses résultats du premier trimestre.Le poids lourd du textile Inditex (Zara) a pris 2,11% à 25,17 euros, tandis que les banques ont évolué en ordre dispersé: Banco Santander a gagné 0,35% à 5,41 euros, tandis que BBVA a reculé de 0,20% à 6,40 euros.La plus forte baisse a concerné le titre de Cellnex Telecom (infrastructures télécoms), en baisse de 2,11% à 22,77 euros, alors que près de 30% de son capital a été vendu à la famille Benetton.A Milan, l'indice MIB a progressé de 1,37% à 23.649 points.Fiat Chrysler a réalisé la meilleure performance (+3,7% à 19,58 euros), devant CNH Industrial (+2,96% à 10,23 euros) et Banco BPM (+2,91% à 2,99 euros).En bas de tableau, Telecom Italia, théâtre d'une lutte entre l'actionnaire principal français Vivendi et le fonds américain Elliott, a perdu 1,60% à 0,8382 euro.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a grappillé 0,08% à 5.458,30 points.A la hausse, EDP-Energias a pris 0,32% à 11,40 euros et Galp Energia 0,16% à 15,74 euros.Parmi les rares baisses, Jeronimo Martins a cédé 0,94% à 14,20 euros.bur-tes/eb(AWP / 17.04.2018 19h05)