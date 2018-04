Les Bourses européennes en hausse, malgré les mises en garde de la BCE

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé en hausse jeudi, à l'exception de la place lisboète, soutenues par de bons résultats d'entreprises et après une réunion de la Banque centrale européenne qui n'a pas inquiété les investisseurs.Ces derniers n'ont guère réagi aux mises en garde de la BCE sur les tensions protectionnistes.Le président de la BCE Mario Draghi a pourtant brossé un tableau légèrement assombri de l'économie en zone euro, fait d'une "certaine modération" de la croissance et d'une aggravation des "menaces protectionnistes".La Bourse de New York bénéficiait de la forte progression du bénéfice et du chiffre d'affaires de Facebook dont le cours bondissait (+9,14%) et d'une accalmie de la montée des taux d'intérêt sur la dette américaine.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 0,71% à 24.253,68 points, le Nasdaq 1,36% à 7.098,72 points, et l'indice élargi S&P 500 0,74% à 2.658,97 points.L'Eurostoxx 50 a terminé en hausse de 0,58%.A Paris, la Bourse a pris 0,74%, confortée par des résultats de bonne facture et après une réunion de la BCE qui n'a pas réservé de surprises.L'indice CAC 40 a gagné 40,28 points, à 5.453,58 points, dans un volume d'échanges étoffé de 3,8 milliards d'euros.Safran a fini en tête de l'indice (+4,66% à 94,74 euros) grâce à la confirmation de ses perspectives pour 2018.Carrefour a gagné 2,99% à 17,06 euros, dynamisé par la signature de "deux accords majoritaires" avec les syndicats.A l'inverse, Technicolor a chuté de 9,32% à 1,23 euro, après un abaissement de son cours sur le titre.Lisi a plongé de 10,59% à 30,40 euros en raison d'une révision à la baisse de ses perspectives 2018.La Bourse de Londres a gagné 0,53%, l'indice FTSE-100 progressant de 38,75 points, à 7.418,07 points.Parmi quelques progressions remarquables de la journée ont figuré celle du groupe de gestion des eaux United Utilities (+3,19% à 737,60 pence), du cigarettier Imperial Brands (+2,79% à 2.541 pence) et du livreur de plats préparés Just Eat (+2,72% à 754,40 pence).La principale progression a profité à l'entreprise russe de sidérurgie Evraz (+6,62% à 449,40 pence) après un rapport d'activité trimestiel qui a réjoui.A l'inverse, la banque Barclays a cédé 1,41% à 210 pence après être tombée dans le rouge au premier trimestre à cause d'une lourde pénalité aux Etats-Unis.Le géant pétrolier BP (+2,16% à 535,30 pence) a mis fin à l'incertitude quant à l'identité de son futur président.A la Bourse de Francfort, le Dax a terminé en hausse de 0,63% dans un marché soutenu par Wall Street.L'indice vedette a pris 78,17 points à 12.500,47 points, tandis que le MDax avançait de 0,98% à 25.787,32 points.Volkswagen a séduit (+2,66% à 171,44 euros) après avoir confirmé ses résultats annuels.Deutsche Bank (-1,30% à 11,83 euros), à l'inverse, n'a guère convaincu avec l'annonce de coupes non chiffrées.Lufthansa (-5,51% à 24,20 euros), en queue de cote, a été lourdement sanctionné malgré la réduction de sa perte nette au premier trimestre, après l'absorption coûteuse d'une partie d'Air Berlin.L'indice SMI de la Bourse suisse a bondi de 1,08%, à 8.835,03 points.Seul le titre de l'assureur suisse Swiss Life s'est enfoncé dans le rouge (-2,97% à 346,50 francs suisses).La plus forte avancée revient à la banque privée suisse Julius Baer (+2,35% à 59,34 francs suisses).Les deux groupes de chimie de spécialités Lonza (+2,09% à 244,00 francs suisses) et Sika (+,195% à 7.320,00 francs suisses) ont figuré parmi les plus fortes progressions.Les deux grandes banques suisses - UBS (+1,46% à 16,70 francs suisses) et Credit Suisse (+1,34% à 17,00 francs suisses) - ont été également très recherchées, tout comme le géant alimentaire Nestlé (+1,59% à 76,44 francs suisses), un des poids lourds de la cote.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a pris 0,49% à 554,41 points.A la hausse, le groupe de télécoms KPN a grimpé de 4,38% à 2,60 euros, après une forte hausse du bénéfice net trimestriel. Le chimiste et pétrolier Vopak a pris 2,15% à 40,92 euros.A la baisse, Philips Lighting a perdu 13,28% à 26,06 euros et le groupe de biotechnologie Galapagos 1,60% à 74,88 euros.La Bourse de Madrid a engrangé 0,45% à 9.902,30 points, tirée vers le haut par certains de ses poids lourds dont Telefonica.Ce dernier a pris 0,79 % à 8,40 euros, après un bénéfice net en forte hausse.Le rebond des prix du pétrole a aidé Repsol (+0,67% à 15,81 euros) et Técnicas Reunidas (+2,46% à 25,83 euros).Premier groupe de l'indice espagnol par la capitalisation, Banco Santander, a perdu 0,37% à 5,36 euros.BBVA a reculé de 0,17% à 6,54 euros et Banco de Sabadell de 0,18% à 1,63 euros. En revanche, Bankia a fini dans le vert (0,52% à 3,65 euros) comme Bankinter (0,62% à 8,70 euros).A Milan, l'indice FTSE Mib a gagné 1% à 24.040 points.Mediaset SPA réalise la meilleure performance (+2,44% à 3,354 euros), suivi de A2A (+2,13% à 1,6745 euro) et de Fiat Chrysler Automobiles (FCA, +2,03% à 19,532 euros).Banca Mediolanum enregistre la plus forte baisse (-2,16% à 6,575 euros), suivie de Banca Generali (-0,59% à 26,84 euros) et de Finecobank (-0,59% à 9,854 euros).La Bourse de Bruxelles a repris du terrain (+0,39%) grâce à Wall Street, l'indice Bel-20 terminant à 3.908,15 points.Treize valeurs ont fini dans le vert, la plus forte hausse revenant à l'entreprise de métaux Umicore (+8,90% à 46,25 euros) grâce à des prévisions revues à la hausse.Mais deux valeurs ont pesé sur le marché: la société pharmaceutique UCB (-6,61% à 60,78 euros), et Telenet (-5,87% à 50,55 euros), après de mauvais résultats trimestriels.A Lisbonne, l'indice PSI20 a lâché 0,40% à 5.515,77.Les valeurs à la hausse ont été Galp Energia (+0,67% à 15,88 euros) et Jeronimo Martens (+0,21% à 14,37 euros).En revanche, EDP-Energias a chuté de 1,00% à 3,17 euros.bur-tes(AWP / 26.04.2018 19h16)