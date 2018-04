Les Bourses européennes en hausse, moins inquiètes des tensions géopolitiques

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini en hausse jeudi, les investisseurs mettant entre parenthèses leurs inquiétudes sur l'escalade des tensions entre la Russie et les Etats-Unis dans le conflit syrien.Le ton entre Washington et Moscou était monté d'un cran mercredi après l'avertissement lancé par Donald Trump d'un tir imminent de missiles en représailles à l'attaque chimique présumée près de Damas.Mais jeudi, le président américain s'est montré plus évasif sur les menaces de frappes militaires, indiquant dans un tweet qu'il n'avait "jamais dit quand une attaque contre la Syrie pourrait avoir lieu"."La réponse militaire de Donald Trump en Syrie pourrait ne pas être si imminente d'après ses commentaires", ont estimé les analystes de Wells Fargo.Outre-Atlantique, l'heure était également à l'apaisement.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 1,25% à 24.491,06 points, le Nasdaq 1,00% à 7.139,51 points, et l'indice élargi S&P 500 0,89% à 2.665,62 points.L'Eurostoxx 50 a pris 0,71%.La Bourse de Paris a progressé de 0,59%, l'indice CAC 40 gagnant 31,28 points à 5.309,22 points.TechnipFMC a bénéficié (+2,38% à 26,20 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "acheter" contre "neutre" auparavant par Goldman Sachs.Genfit s'est envolé de 5,63% à 25,12 euros. Selon l'agence Bloomberg, qui cite le PDG du groupe, Genfit planifie la commercialisation de son produit phare Elafibranor dans des pays européens et cherche des alliances sur d'autres continents.STMicroelectronics a gagné 4,76% à 18,50 euros tandis que Soitec a pris 4,55% à 62,10 euros.Carrefour s'est à l'inverse enfoncé de 3,40% à 15,92 euros, pénalisé par un chiffre d'affaires en baisse de 2,4% au premier trimestre.La Bourse de Londres a terminé proche de l'équilibre, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grappillant 0,02% à 7.258,34 points.Le secteur de la distribution a mené la danse, au lendemain des solides résultats du numéro un britannique des supermarchés Tesco, qui a pris 3,46% à 233,20 pence, après avoir bondi de plus de 7% mercredi.Dans son sillage, la chaîne d'habillement Next a gagné 3,12% à 5.028 pence, les magasins Marks and Spencer 2,19% à 270,80 pence et les supermarchés Morrisons 0,57% à 230,10 pence.Le secteur financier a progressé avec la banque Barclays (+0,65% à 216 pence) et le gérant d'actifs Legal & General (+1,39 à 269,50 pence).La Bourse de Francfort a fini nettement en hausse, le Dax gagnant 0,98% à 12.415,01 points.Volkswagen était recherché (+1,99% à 176,60 euros). Le géant allemand doit annoncer le remplacement de l'actuel patron Matthias Müller par celui de la marque phare du groupe, Herbert Diess.Lufthansa a terminé en tête, en hausse de 3,05% à 26,99 euros, profitant de la perspective d'une consolidation du marché européen des compagnies aériennes alors que son concurrent IAG (British Airways) s'intéresse de près à la compagnie à bas-coût Norwegian.L'opérateur Deutsche Telekom (+0,14% à 13,87 euros) a annoncé la signature d'un accord salarial pour 55.000 de ses employés.La Bourse suisse a rebondi, l'indice SMI des valeurs vedettes clôturant en hausse de 0,76% à 8.774,76 points.L'un des poids lourds, le géant alimentaire Nestlé, a fini lanterne rouge avec une baisse de 0,47% à 76,14 CHF.Les groupes pharmaceutiques Novartis et Roche ont progressé respectivement de +1,18% (78,72 CHF) et de +0,37% (218,50 CHF).La meilleure performance de la séance a été réalisée par le groupe de chimie Lonza qui a fait un bond de 3,69% à 233,50 CHF. Son concurrent Sika n'a lui gagné que +0,83% à 7.325,00 CHF.Credit Suisse a avancé de 1,11% (15,90 CHF), UBS de 1,26% (16,83 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer de 2,06% (58,34 CHF).La Bourse de Madrid a progressé de 0,12% à 9.747 points.Les banques ont évolué en ordre dispersé: Banco de Sabadell s'est envolé, prenant 4,12% à 1,78 euro, tandis que Banco Santander gagnait 0,38% à 5,34 euros et Bankia reculait de 0,67% à 3,70 euros.Le groupe de BTP Ferrovial a connu la plus forte baisse, perdant 1,56% à 17,08 euros. Dans le même secteur, ACS a pris 0,33% à 33,11 euros.Le poids lourd du textile Inditex (Zara) a reculé de 0,94%, à 25,18 euros.Les aciéristes étaient dans le vert: Acerinox a gagné 1% à 11,67 euros et ArcelorMittal 1,37% à 26,26 euros.A Milan, l'indice FTSE Mib a progressé de 1,27% à 23.305 points.STMicroelectornics a réalisé la meilleure performance, gagnant 4,93% à 18,51 euros, devant Unipol (+2,73% à 4,25 euros) et CNH Industrial (+2,42% à 9,90 euros).Seuls Finecobank (-0,46% à 9,626 euros) et Mediaset (-0,09% à 3,24 euros) ont terminé dans le rouge.A Bruxelles, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes a progressé de 0,71% à 3.883,82 points.Parmi les trois valeurs qui ont fini en baisse, le groupe belge de produits d'hygiène Ontex a subi le plus net recul: -2,48% à 21,24 euros.A l'autre extrémité de l'indice, l'assureur Ageas a gagné 1,94% à 43,60 euros.L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,68% à 548,21 points.A la hausse, le groupe chimique et pharmaceutique DSM a grimpé de 5,10% à 86,62 euros et le groupe de médias et télécoms Altice a pris 3,38% à 7,53 euros.A la baisse, le brasseur Heineken a perdu 1,13% à 88,92 euros et l'éditeur RELX Group a chuté de 0,80% à 17,27 euros.Le PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a progressé de 0,40% à 5.487,54 points.Parmi les gagnants figuraient le groupe de BTP Mota Engil (+4,43% à 3,42 euros), la banque BCP (+3,04% à 0,28 euro) et le papetier The Navigator (0,34% à 4,70 euros).A l'inverse, le distributeur Jeronimo Martins a terminé dans le rouge, perdant 0,97% à 14,33 euros.bur-bh/eb(AWP / 12.04.2018 18h33)