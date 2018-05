Les Bourses européennes en hausse, portées par le pétrole et l'euro faible

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé lundi en hausse, à l'exception de la place bruxelloise, profitant du dynamisme des cours du pétrole et de l'affaiblissement de l'euro.Le prix du baril new-yorkais a franchi lundi en cours d'échanges asiatiques la barre des 70 dollars pour la première fois depuis 2014."L'avenir de l'accord nucléaire iranien et la demande mondiale (de brut) très solide soutiennent les cours. Mais une hausse des prix au-dessus de 75 dollars pourrait à l'inverse devenir problématique pour les marchés émergents, l'Europe et donc la croissance mondiale", a estimé Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.Vers 16H15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 0,73% à 24.438,88 points, le Nasdaq de 1,00% à 7.281,55 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,60% à 2.679,39 points.La progression à Wall Street était dominée par les valeurs de l'énergie, les majors pétrolières ExxonMobil (+2,70%) et Chevron (+1,58%) montant nettement sous l'effet de la hausse des cours du pétrole.La Bourse de Londres était fermée en raison d'un jour férié.L'Eurostoxx 50 a terminé en hausse de 0,38%.A Paris, l'indice CAC 40 a grappillé 0,28%, lors d'une séance très calme et dépourvue d'actualités.L'indice CAC 40 a pris 15,37 points à 5.531,42 points dans un volume d'échanges faible de 2,2 milliards d'euros.Air France-KLM a dévissé de 9,83% à 7,30 euros, après l'annonce de la démission du PDG Jean-Marc Janaillac vendredi.Airbus a pris 1,75% à 100,42 euros, après avoir enregistré 86 commandes nettes d'avions entre janvier et avril.Le secteur technologique a eu le vent en poupe dans le sillage d'Apple à New York: Soitec a pris 3,79% à 72,50 euros et STMicroelectronics 3,51% à 19,92 euros.Orange a cédé 0,53% à 15,08 euros. L'assemblée générale des actionnaires du groupe a renouvelé vendredi sa confiance au PDG, Stéphane Richard.A Francfort, l'indice DAX a progressé de 1,00%, soit 128,54 points, soutenu par un coup de pouce venu de Wall Street.L'indice vedette a fini à 12.948,14 points. Le MDax a pris 1,15% à 26.684,23 points.La plus forte hausse a été celle d'Infineon: + 3,48% à 23,52 euros. Le fabricant de puces a bénéficié de la bonne humeur généralisée dans le secteur des semi-conducteurs, dont le marché ne cesse de croître.L'énergéticien EON, à la veille de la publication de son bilan saisonnier, a annoncé avoir acquis l'entreprise allemande d'éoliennes terrestres Vortex et a gagné 0,58% à 9,52 euros.Deutsche Post a progressé de 1,64% à 37,15 euros. Le géant de la logistique est dans le viseur de Berlin, après la révélation de pratiques sociales jugées douteuses.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a gagné 0,39% à 557,86 points.A la hausse, le groupe de biotechnologie Galapagos a bondi de 1,73% à 77,68 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie de microprocesseurs ASML a grimpé de 1,11% à 163,40 euros.A la baisse, le groupe de télécoms et médias Altice a chuté de 2,14% à 7,60 euros et le géant néerlandais de l'électronique Philips a perdu 2,03% à 35,27 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a reculé de 0,14%, à 3.889,26 points.L'indice a été entraîné dans le rouge par une poignée de titres emblématiques, notamment l'assureur KBC (-3,09% à 69,70 euros) et la holding GBL (-2,89% à 92,74 euros).Quinze valeurs vedettes ont réussi à finir en territoire positif, le gain le plus net étant réalisé par le groupe postal bpost (+2,21% à 16,64 euros).L'indice SMI de la Bourse suisse s'est adjugé 0,84% à 8.978,65 points.Tous les titres ont fini dans le vert, hormis celui de la première banque suisse, UBS (-3,67% à 16.00 francs suisses). Son concurrent Credit Suisse a en revanche avancé de 1,04% à 16,57 francs suisses.Nestlé, sous les feux des projecteurs après l'annonce de son alliance avec Starbucks, a pris 1,57% à 77,56 francs suisses.Adecco, qui présente mardi ses résultats au premier trimestre, a également affiché une nette progression (+1,97% à 67,44 francs suisses).Le groupe suisse de chimie de spécialités Lonza a gagné 3,71% à 265,70 francs suisses, toujours porté par l'annonce vendredi d'un début d'année "positif". Dans son sillage, Sika, autre groupe suisse de chimie de spécialités, a pris 2,34% à 7.440,00 francs suisses.A Madrid, l'indice IBEX a progressé de 0,36% à 10.140,9 points.Parmi les plus fortes hausses, le fabricant d'éoliennes Siemens-Gamesa (+2,38% à 14 euros), le spécialiste de la construction ACS (+1,45% à 36,45 euros) et le pétrolier Repsol (+1,44% à 16,25 euros).Le secteur bancaire a terminé globalement dans le vert (Banco Santander +0,07% à 5,38%; BBVA +0,68% à 6,79 euros; CaixaBank +0,84% à 4,20 euros), à l'exception de Bankia (+0,21% à 8,71 euros).Le géant des télécoms Telefonica s'est replié (-0,28% à 8,28 euros), tout comme le gestionnaire autoroutier Abertis (-0,11% à 18,28 euros).A Milan, l'indice MIB a gagné 0,86% à 24.544 points.Ferrari a réalisé la meilleure performance, prenant 3,73% à 118,05 euros, devant STMicroelectronics (+3,48% à 19,9 euros) et Exor (+2,29% à 65,08 euros).Dans le bas du tableau, Moncler a cédé 1,18% à 35,25 euros, Leonardo 0,70% à 9,646 euros et Poste italiane 0,47% à 8,116 euros.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a pris 0,73% à 5.527,76 points.A la hausse, Galp Energia a avancé de 2,08% à 16,47 euros et EDP-Energias a grappillé 0,10% à 3,05 euros.A contre-courant, Geronimo Martins a cédé 2% à 13,70%.bur-tes/eb(AWP / 07.05.2018 18h45)