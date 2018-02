Les Bourses européennes en hausse, portées par les résultats d'entreprises

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes terminé vendredi en hausse, les investisseurs recherchant l'apaisement en dépit du haut niveau de l'euro censé pénaliser les valeurs exportatrices.L'euro s'est légèrement tassé vendredi, tout en restant autour de 1,25 dollar.Les places européennes ont repris leur marche en avant après avoir souffert jeudi de la flambée de la monnaie unique, note Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader."La normalité reprend ses droits. On arrête de se faire peur avec la volatilité des marchés", on regarde vraiment de plus près les résultats des entreprises", analyse pour l'AFP Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille de Mirabaud France.L'Eurstoxx 50 a progressé de 1,10%.La Bourse de Paris a pris 1,13%, rassérénée par le rebond à Wall Street et la solidité des résultats des entreprises tricolores.L'indice CAC 40 a gagné 59,06 points à 5.281,58 points, dans un volume d'échanges étoffé de 4,57 milliards d'euros.Renault a avancé de 2,05% à 87,80 euros, dopé par un bénéfice net 2017 "record".EDF a bondi de 4,64% à 10,60 euros, soutenu par un bénéfice net 2017 en hausse.Eutelsat a connu la plus forte hausse (+12,17% à 19,03 euros) malgré un bénéfice net semestriel en repli.En revanche, Air France-KLM a cédé 6,36% à 10,02 euros. Le transporteur a dégagé un bénéfice d'exploitation annuel en hausse, mais il affiche une forte perte nette.A la traîne, Vivendi a lâché 6,04% à 20,86 euros, pâtissant d'un quatrième trimestre 2017 mitigé.La Bourse de Londres a pris 0,83% dans le sillage du fort rebond de Wall Street ces derniers jours.L'indice FTSE-100 a pris 59,89 points, à 7.294,70 points.Le fabricant de spiritueux Diageo a pris 1,19% à 2.505 pence, le groupe de produits de grande consommation Reckitt Benckiser 2,69% à 6.568 pence, le spécialiste des services éducatifs Pearson 2,76% à 700,60 pence et le géant de la publicité WPP 4,18% à 1.471 pence.Le gestionnaire immobilier Segro a grimpé (6,48% à 591,20 pence) après avoir publié des résultats en nette hausse pour 2017.En revanche, le secteur minier a temporisé après avoir été recherché ces derniers jours. BHP Billiton a perdu 1,29% à 1.577,40 pence, Antofagasta 1,89% à 914,60 pence et Rio Tinto 0,57% à 4.102 pence.A la Bourse de Francfort, l'indice Dax a gagné 0,86% dans un marché en quête d'apaisement malgré le haut niveau de l'euro censé pénaliser les valeurs exportatrices.L'indice vedette a pris 105,79 points, à 12.451,96 points.Vonovia (+2,52% à 37,41 euros) a été propulsé en tête de Dax par une étude favorable de National Bank, qui a relevé sa recommandation.Allianz (+0,58% à 190,60 euros) n'a pas suscité l'enthousiasme avec la publication d'un bénéfice annuel en légère baisse, malgré sa performance opérationnelle de 11,1 milliards d'euros.Le géant de l'assurance a dit se préparer à une multiplication des catastrophes naturelles, une prédiction qui a plombé Munich Re (-0,36% à 182,10 euros), réassureur sur qui retombent in fine les aléas du secteur.Les énergéticiens EON (+1,70% à 8,14 euros) et RWE (+0,82% à 15,93 euros) voient à leur tour se profiler, dès lundi, une bataille pour les salaires qui a déjà touché la métallurgie.L'IBEX 35 de la Bourse de Madrid a pris 1,21% à 9.832,1 points.Cellnex Telecom a grimpé de 3,16% à 20,58 euros, la plus forte hausse de l'indice Ibex 35, après la présentation de résultats annuels en hausse.Banco Santander, première capitalisation de l'indice espagnol, a progressé de 1,76% à 5,62 euros.Parmi les autres poids lourds, Inditex a pris 1,44% à 26,82 euros, Telefonica 1,96% à 7,64 euros et la banque BBVA 0,94% à 7,06 euros.Dans la construction, Ferrovial a progressé de 2,05% à 17,63 euros tandis que ACS a pris 0,52% à 28,75 euros.A Bruxelles, l'indice Bel-20 a gagné 0,79%, à 3.941,19 points.Le géant de la bière AB InBev a enregistré la meilleure performance: +2,42% à 85,21 euros.Parmi les trois valeurs dans le rouge, le fabricant de produits d'hygiène Ontex été le plus à la peine, baissant de 0,69% à 25,96 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a gagné 0,77% à 8.986,89 points.L'horloger Swatch a fait un bond de 1,54% (415,30 CHF), se classant tout en haut du tableau, juste devant le groupe suisse de chimie de spécialités Lonza (+1,52% à 246,40 CHF).Richemont, numéro deux mondial du luxe, a pris 0,73% à 85,62 CHF.Le groupe pharmaceutique Novartis a progressé de 1,48% (80,80 CHF) et son concurrent Roche de 0,94% (225,50 CHF). Autre poids lourd de la cote, le géant de l'alimentation Nestlé a réussi de justesse à terminer dans le vert (+0,05% à 75,74 CHF) après son plongeon la veille de 2,10%.Côté bancaires, Credit Suisse a pris 0,93% (17,38 CHF), UBS 0,85% (17,80 CHF) et Julius Baer 0,82% (61,80 CHF).Seul le réassureur Swiss Re a fini dans le rouge (-0,65% à 94,40 CHF).A la Bourse d'Amsterdam, l'indice AEX a engrangé 0,89% à 532,27 points.A la hausse, le chimiste et pétrolier Vopak a gagné 13,58% à 39,14 euros, et le groupe d'édition à destination des professionnels RELX a pris 2,17% à 16,92 euros.A la baisse, l'assureur néerlandais Aegon a perdu 0,33% à 5,52 euros, et le groupe de travail temporaire Randstad a chuté de 0,20% à 59,00 euros.La Bourse de Milan a progessé de 1,34%, l'indice FTSE Mib finissant à 22.798 points.CNH Industrial a réalisé la meilleure performance avec +3,84% à 11,625 euros, suivi de Mediaset Spa, +2,27% à 3,245 euros et de Luxottica Group, +2,24% à 50,72 euros.Les deux seules valeurs dans le rouge étaient Unipol, -0,62% à 4,147 euros et Brembo, -0,33% à 12,1 euros.Enfin, l'indice PSI 20 de Lisbonne a pris 2,17%, à 5.505,43 points.A la hausse, Galp energias a engrangé 2,04% à 14,78 euros, EDP-Energias de Portugal 1,89% à 2,81 euros et Jeronimo Martins 0,43% à 17,59 euros.Parmi les rares baisses, Banco comercial portugues a cédé 1,32% à 0,31 euro.Deskeco-tes/eb(AWP / 16.02.2018 18h44)