Les Bourses européennes en hausse, résistant à la baisse de Wall Street

Paris (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont terminé la semaine dans le vert vendredi, dynamisées par des résultats d'entreprises globalement favorables, résistant ainsi à la nette baisse de Wall Street."Aux Etats-Unis comme en Europe, les publications de résultats continuent de mettre en avant un environnement économique favorable", a commenté Philippe Cohen, directeur adjoint de Kiplink France.Outre-Atlantique, Wall Street évoluait dans le rouge à la mi-séance, lestée par un nouvel accès de faiblesse des secteurs de l'énergie et de la technologie, Apple chutant notamment de 3,85%.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,89% à 24.445,52 points, le Nasdaq cédait 1,27% à 7.145,99 points, et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,90% à 2.669,00 points."La saison des résultats continue de se montrer plutôt positive, mais apparemment ces bons chiffres ne sont pas suffisamment bons pour le marché", a relevé Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,22%.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a pris 0,39% à 5.412,83 points, au plus haut depuis le 2 février.Fnac Darty a décollé de 3,41% à 92,55 euros après avoir réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 0,6%.Casino a pris 0,38% à 42,44 euros après que l'Autorité de la concurrence a annoncé avoir autorisé les deux opérations distinctes de rachat de Sarenza par Monoprix (groupe Casino) et d'André par Spartoo.AccorHotels s'est apprécié de 1,13% à 45,51 euros, alors que les actionnaires du géant hôtelier ont approuvé à la quasi-unanimité la cession de 55% d'AccorInvest.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a gagné 0,54% à 7.368,17 points.Le cigarettier Imperial Brands a pris 2,02% à 2.402,50 pence, le spécialiste des services éducatifs Pearson 1,08% à 784,00 pence, le groupe de défense BAE Systems 1,45% à 601,00 pence et la société de services de restauration Compass 0,87% à 1.503,00 pence.Le fabricant de produits d'hygiène Reckitt Benckiser a fortement reculé (-2,78% à 5.625,00 pence). Le laboratoire pharmaceutique Shire a perdu 3,86% à 3.821,50 pence. Il a peu profité de l'annonce d'une offre de rachat légèrement relevée par le japonais Takeda.A contre-courant, la Bourse de Francfort a fini en légère baisse, le Dax cédant 0,21% à 12.540,50 points.Deutsche Bank a glissé de 0,96% à 11,57 euros: non seulement Morgan Stanley, Goldman Sachs et Commerzbank ont simultanément abaissé leur recommandation sur le titre, mais la banque a admis avoir viré par inadvertance 28 milliards d'euros fin mars dans le cadre d'une opération financière de routine.Volkswagen (-1,26% à 171,10 euros) a fini dans le rouge, plombé par l'annonce du placement en détention provisoire d'un responsable de sa filiale Porsche, soupçonné de chercher à fuir une enquête pour "fraude" dans l'affaire des moteurs diesel truqués.Vonovia a cédé 0,30% à 40,33 euros alors que le spécialiste du locatif à loyer modéré a acquis jeudi environ 11 millions de nouvelles actions de son concurrent autrichien Buwog.L'indice SMI de la Bourse suisse a cédé 0,29% à 8.807,80 points.Le groupe horloger Swatch (+1,46% à 467,10 francs suisses) a fini en tête, alors que le groupe de luxe Richemont perdait 0,62% à 92,88 francs suisses.L'opérateur historique de télécoms Swisscom a gagné 1,45% à 462,90 francs suisses.Les deux grandes banques UBS (17,20 francs suisses) et Credit Suisse (16,19 francs suisses) ont toutes deux progressé de 0,47%, mais les trois poids lourds de la cote, Novartis (-1,55% à 76,08 francs suisses, Roche (-0,39% à 215,65 francs suisses) et Nestlé (-0,27% à 75,20 francs suisses), ont tiré l'indice vers le bas.L'indice FTSE Mib de la Bourse de Milan a gagné 0,16% à 23.829 points.Telecom Italia, théâtre d'une lutte entre l'actionnaire principal français Vivendi et le fonds américain Elliott, a réalisé la meilleure performance, prenant 1,6% à 0,87 euro, devant Ubi Banca (+1,5% à 4,12 euros) et Buzzi Unicem (+1,5% à 20,02 euros).Campari a cédé 2,54% à 6,14 euros, CNH Industrial 1,79% à 10,17 euros et STMicroelectronics 1,49% à 17,57 euros.La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,24%, l'indice Bel-20 terminant à 3.921,20 points.Seules quatre valeurs ont fini en territoire négatif, le groupe postal bpost accusant le recul le plus sensible: -0,71% à 18,23 euros.A l'autre extrémité, l'opérateur de télécoms Proximus a gagné 1,74% à 25,75 euros.A Amsterdam, l'indice AEX a clôturé en baisse de 0,17% à 550,38 points.Le chimiste et pétrolier Vopak a chuté de 2,88% à 40,15 euros et le groupe néerlandais de télécommunications KPN a perdu 2,18% à 2,42 euros.A la hausse, Altice a grimpé de 1,74% à 8,29 euros et le groupe de biotechnologie Galapagos a pris 1,31% à 78,92 euros.A Madrid, l'indice Ibex 35 a pris 0,16% à 9.884,20 points.Les banques ont terminé en ordre dispersé: Banco Santander était stable (0,05%) à 5,51 euros, BBVA en hausse (0,92% à 6,58 euros) comme Sabadell (+0,72% à 1,74 euros), tandis que les autres banques reculaient: Bankinter -0,92% à 8,61 euros, CaixaBank -0,35% à 4,01 euros, Bankia -0,25% à 3,66 euros.Le groupe espagnol de distribution Dia a connu la plus forte progression de la séance (+2,16% à 3,78 euros), suivi du groupe gazier espagnol Gas Natural (+1,72% à 20,67 euros).L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a grappillé 0,11% à 5.527,86 euros.Parmi les perdants figurait le groupe pétrolier et gazier Galp Energia, qui a cédé 0,99% à 15,95 euros. Le groupe d'électricité EDP a cédé 0,06% à 3,20 euros alors que sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis a gagné 0,25% à 7,90 euros.A l'inverse, la banque BCP a progressé de 1,19% à 0,28 euro et le groupe de distribution Jeronimo Martins a pris 0,07% à 14,20 euros.afp/rp(AWP / 20.04.2018 18h50)