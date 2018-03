Les Bourses européennes en hausse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont commencé la semaine lundi globalement en hausse, les investisseurs faisant le choix d'avancer après une semaine difficile, malgré la confusion qui règne en Italie après les élections législatives et le succès des forces antisystème et eurosceptique."Même s'il n'y a pas de visibilité sur le futur gouvernement italien" au lendemain des législatives dans le pays, "cela ne crée pas pour autant de stress pour le moment sur les marchés", a relevé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.Pour M. Baradez, le marché est aussi dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne, et au regard de l'actualité italienne, nombre d'investisseurs sont enclins à attendre une attitude plutôt accommodante de l'institution. "Il serait étonnant de voir le président de la BCE, Mario Draghi, mettre de l'huile sur le feu jeudi" dans un tel contexte, a-t-il noté.L'Eurostoxx 50 a gagné O,92%.La Bourse de Paris a fini en hausse (+0,60%).L'indice CAC 40 a pris 30,65 points à 5.167,23 points, dans un volume d'échanges étoffé de 4,5 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en fort recul de 2,39%.Axa a dévissé de 9,70% à 22,62 euros après avoir annoncé l'acquisition du groupe américain XL, spécialisé dans l'assurance dommages des entreprises, pour plus de 12 milliards d'euros, sous le coup des interrogations concernant les conditions de financement de l'opération.Elior Group a gagné 2,66% à 18,15 euros.Technicolor a baissé de 4,86% à 1,39 euros.TF1 a cédé 2,20% à 11,10 euros.Le secteur pétrolier a profité de la hausse des cours, TechnipFMC prenant 3,56% à 23,86 euros et Total 0,99% à 45,95 euros.LafargeHoclim a rebondi de 3,20% à 45,47 euros.La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,65%.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 46,08 points à 7.115,98 points.Anglo American a pris 0,33% à 1.693,20 pence, Antofagasta 2,40% à 862,80 pence, BHP Billiton 1,73% à 1.437,00 pence et Rio Tinto 1,55% à 261,60 pence.Le géant des supermarchés Tesco a engrangé 0,99% à 204,00 pence.Smurfit Kappa a gagné 4,61% à 2.542,00 pence et son concurrent DS Smith 4,13% à 478,80 pence grâce à des commentaires favorables sur le secteur des analystes de la banque Goldman Sachs.Le cigarettier Imperial Brands a cédé 0,14% à 2.580,50 pence et le groupe de produits d'hygiène Reckitt Benckiser a reculé de 0,44% à 5.665,00 pence.La Bourse de Francfort a fini en net rebond, le Dax reprenant 1,49%.L'indice vedette a regagné 177,16 points, à 12.090,87 points, repassant au-delà des 12.000 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a avancé de 1,43%, à 25.586,29 points.RWE (+6,01% à 16,93 euros) et EON (+4,36% à 8,38 euros) ont caracolé en tête des valeurs vedettes, effaçant une partie de leurs pertes de l'année.Daimler (-0,06% à 67,31 euros), Volkswagen (-0,14% à 153,54 euros) et BMW (-0,57% à 83,49 euros) ont souffert des menaces de sanctions commerciales contre les constructeurs européens.Siemens a avancé de 0,99% à 104,00 euros.La Bourse de Milan a fermé en recul modéré, après le raz-de-marée des forces antisystème aux élections législatives italiennes, cette possibilité ayant été largement anticipée par les marchés.Le FTSE Mib a seulement cédé 0,42%, à 21.820 points.Les forces antisystème, eurosceptiques et d'extrême droite ont réalisé dimanche une percée historique en Italie, devenant majoritaires en voix et en sièges.Mediaset, propriété de la famille de Silvio Berlusconi, dont le parti Forza Italia a été devancé dimanche par son allié, la Ligue, parti eurosceptique et xénophobe, a cédé 5,53% à 2,938 euros.Bper Banca a dévissé de 7,62% à 4,513 euros, Banco BPM de 6,15% à 2,87 euros, Ubi Banca de 3,77% à 3,7 euros, UniCredit de 3,43% à 16,476 euros ou Finecobank de 2,29% à 9,574 euros.BMPS a cédé 2,43% à 3,05 euros.La Bourse de Bruxelles a terminé en hausse de 0,98%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes clôturant à 3.907,04 points.Quatorze actions étaient dans le vert. Parmi elles, le fabricant de produits d'hygiène Ontex a affiché la meilleure performance: +3,71% à 23,50 euros.Le groupe belge de télécoms Proximus a affiché la plus mauvaise performance: -1,32% à 26,22 euros.L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 1,50% à 526,51 points.Le groupe Aalberts Industries a pris 4,51% à 40,82 euros et ASML a gagné 3,66% à 160,00 euros.Le sidérurgiste Arcelor Mittal a perdu 0,52% à 26,55 euros et la banque ABN Amro a chuté 0,08% à 24,66 euros.La Bourse suisse a commencé la semaine sur les chapeaux de roues, l'indice SMI des valeurs vedettes grimpant de 2,08% à 8.808,38 points.Tous les titres ont terminé dans le vert.LafargeHolcim, qui avait dégringolé de 7,53% vendredi suite à la publication de résultats annuels marqués par une lourde perte, s'est envolé lundi de 3,34% à 52,56 francs suisses.Roche (+3,03% à 224,35 francs suisses) a tiré également le SMI vers le haut, tout comme les deux autres poids lourds de la cote, Nestlé (+2,20% à 75,12 francs suisses) et Novartis (+1,99% à 78,80 francs suisses).Credit Suisse (+1,51% à 16,85 francs suisses) a terminé en tête. UBS a progressé de 0,93% à 17,28 francs suisses.À Madrid, l'indice Ibex 35 a progressé de 0,63%, clôturant la séance à 9.590,8 points.Les élections italiennes ont provoqué un recul de l'antenne espagnole du groupe de Berlusconi, Mediaset, qui a lâché 1,39% à 9,09 euros.Abertis, groupe autoroutier visé par une OPA de l'italien Atlantia, a pris 0,18% à 19,50 Euros.Santander a pris 0,38% à 5,51 euros et CaixaBank 0,42% à 3,81 euros, tandis que BBVA a concédé 0,48% à 6,61 euros.Cellnex Telecom a grimpé de 4,11% à 21,55 euros.Progressions nettes dans le secteur de l'énergie: +1,75% à 18,61 euros pour Gas Natural, +1,96% à 6,04 euros pour Iberdrola et +1,91% à 17,58 euros pour Endesa.L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a perdu 0,03% à 5.365,66 points.La banque BCP a cédé 3,24% à 0,3020 euro.Galp Energia a pris 0,95% à 14,80 euros.EDP-ENERGIAS a monté de 0,39% à 2,8 euros.EDP Renovaveis a gagné 1,13% à 7,1650 euros.Jeronimo Martins a avancé de 1,52% à 15,39 euros.Bur-gib/eb(AWP / 05.03.2018 19h00)