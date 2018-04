Les Bourses européennes en nette baisse, pénalisées par la remontée des taux

longs américainsPARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé mercredi en nette baisse, pénalisées notamment par la remontée des taux longs américains, qui ont également plombé Wall Street.Ces derniers jours, "l'Europe avait réussi à se déconnecter de ce qui se passait à Wall Street" mais aujourd'hui, le marché européen a été rattrapé par les craintes américaines, a expliqué à l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.L'inquiétude est notamment alimentée par le franchissement du seuil des 3% par le taux d'emprunt à dix ans des États-Unis, a-t-il poursuivi.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average baissait de 0,57%, à 23.886,83 points, le Nasdaq de 0,43%, à 6.977,53 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,48%, à 2.621,81 points.Les acteurs du marché restaient fébriles face à la poursuite de la hausse du taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans au-dessus de 3%, et des potentielles répercussions sur la croissance américaine."Le passage à 3% mardi a représenté un seuil symbolique", a affirmé Karl Haeling, de LBBW. "Désormais le marché est focalisé sur le seuil de 3,05%, le plus haut atteint en séance en 2014. Son passage pourrait accélérer la chute des actions", a-t-il ajouté.L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,71%.A Paris, rompant avec six séances de hausse, l'indice CAC 40 a cédé 0,57%, soit 30,86 points, à 5.413,30 points, dans un volume d'échanges étoffé de 3,8 milliards d'euros.Le groupe de luxe Kering a pris la tête de l'indice avec une hausse de 4,61% à 458,40 euros.Le fabricant de revêtements de sols Tarkett a chuté de 7,48% à 23,26 euros.L'entreprise de services numériques Atos a avancé de 2,35% à 111,25 euros.STMicroelectronics a été soutenu (+2,95% à 18,18 euros).Airbus a reculé de 1,80% à 94,97 euros et Dassault Aviation a gagné 0,91% à 1.670 euros.Bic a pris 5,08% à 83,70 euros.SoLocal Group s'est enfoncé de 10,63% à 1,05 euro.Londres a terminé en nette baisse de 0,62%: l'indice FTSE-100 a cédé 46,08 points, à 7.379,32 points, interrompant abruptement sa hausse des six séances précédentes.Antofagasta, spécialiste du cuivre, a perdu 1,78% à 960 pence tandis qu'Anglo American s'est enfoncée de 4,15% à 1.675 pence, Glencore de 2,25% à 377,20 pence et BHP Billiton de 1,55% à 1.533,80 pence.Les opérateurs ont aussi suivi les fusions et acquisitions. Le laboratoire pharmaceutique Shire a perdu 2,80% à 3.820 pence après s'être dit prêt à recommander à ses actionnaires la dernière offre du japonais Takeda à son égard.A l'inverse, le groupe de télévisions Sky a bondi de 3,90% à 1.359 pence.Le laboratoire pharmaceutique GSK a lâché 3,42% à 1.412,20 pence.La Bourse de Francfort a fini en nette baisse, le Dax cédant 1,02%, soit 128,52 points, à 12.422,30 points, et le MDax 1,81% à 25.537,51 points.Linde a fini en tête du Dax, grimpant de 3,85% à 179,40 euros.Deutsche Börse a perdu 1,65% à 110,00 euros.Sur le MDax, l'action Osram a dégringolé de 17,13% à 48 euros.La Bourse suisse a clôturé dans le rouge, l'indice SMI perdant 0,64% à 8.740,96 points.Deux valeurs seulement sur 20 ont réussi à rester hors de l'eau.Credit Suisse, deuxième banque suisse, a fait un bond de 3,55% (16,77 CHF).UBS, numéro un helvétique, a perdu 1,53% (16,46 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer 1,06% (57,98 CHF).Autre valeur qui a terminé dans le vert: Richemont, numéro deux mondial du luxe, qui a grapillé 0,09% (92,88 CHF).L'horloger Swatch a, lui, reculé de 0,71% (463,80 CHF).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,85% à 551,73 points.A la baisse, la banque ING a chuté de 3,46% à 13,96 euros et Philips Lighting a perdu 3,35% à 30,05 euros.A la hausse, le groupe de télécoms KPN a grimpé de 1,92% à 2,49 euros et Unilever a pris 0,56% à 45,85 euros.La Bourse de Madrid a clôturé en baisse de 0,26% à 9.858 points.Le secteur bancaire a tiré l'indice Ibex 35 vers le bas, avec Banco de Sabadell perdant 2,89% à 1,63 euros, Bankia 1,33% à 3,63 euros, BBVA 0,44% à 6,55 euros et Santander 0,32% à 5,38 euros.Les marchés ont froidement accueilli les résultats trimestriels du gestionnaire d'aéroports Aena (-1,03% à 168,80 euros).Le géant du textile Inditex (Zara) a grimpé de 2,10% à 25,33 euros, la plus forte hausse de la séance, suivi du groupe de grande distribution Dia (+2,08%, 3,87 euros).La compagnie pétrolière Repsol a lâché 1,72% à 15,70 euros.A Milan, l'indice FTSE Mib a cédé 0,97%, à 23.801 points.STMicroelectronics réalise la meilleure performance avec +2,92% à 18,165 euros, suivi de Campari (+0,49% à 6,185 euros) et de Poste Italiane (+0,43% à 7,912 euros).Saipem enregistre la plus forte baisse (-3,80% à 3,14 euros), suivi de Fiat Chrysler (-3,04% à 19,144 euros) et de Banca Mediolanum (-2,82% à 6,72 euros).La Bourse de Bruxelles a reculé de 0,98%, l'indice Bel-20 terminant la séance à 3.893,07 points.Treize valeurs ont fini en baisse, avec les plus forts reculs enregistrés par Proximus (-2,94%, à 25,09 euros) et ING Groupe (-3,46%, à 13,96 euros).Parmi les valeurs en hausse, la plus forte progression a été réalisée par Ontex (+1,31%, à 20,18 euros).A Lisbonne, l'indice PSI20 a reculé de 0,9% à 5537,80 points.Le groupe de distribution Jeronimo Martins a reculé de 0,28% à 14,34 euros.La banque BCP a cédé 1,13% à 0,29 euro.Galp Energia a baissé de 2,08% à 15,78 euros et EDP Energias de 0,83% à 3,21 euros.bur-az/cj(AWP / 25.04.2018 18h46)