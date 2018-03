Les Bourses européennes en nette hausse, emboîtant le pas à Wall Street

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi à l'instar de Wall Street, rassurées à leur tour par l'accalmie sur le front des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, à l'exception de Paris où les investisseurs restaient prudents dans l'attente de nouveaux développements diplomatiques entre les deux pays."Les investisseurs poussent un ouf de soulagement, compte tenu du fait qu'une guerre commerciale mondiale semble moins probable", a souligné Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 0,83% à 24.402,70 points, le Nasdaq 0,04% à 7.223,55 points, et l'indice élargi S&P 500 0,44% à 2.670,28 points.La Bourse de New York affichait sa deuxième séance de suite de gains après une semaine noire, rassurée par les négociations en cours entre Washington et Pékin."Le dialogue entre les deux pays est désormais en place et permet aux investisseurs d'oublier les risques de guerre commerciale pour se concentrer sur les fondamentaux favorables du marché", a noté Peter Cardillo de First Standard Financial.L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,17%.La Bourse de Paris a fini en hausse (+0,98%).L'indice CAC 40 a gagné 49,46 points à 5.115,74 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,5 milliards d'euros.Les secteurs qui ont souffert ces derniers jours se sont ressaisis, à l'image des valeurs technologiques. Altran a bondi de 5,54% à 12,58 euros et STMicroelectronics de 2,52% à 19,09 euros.Société Générale a fini en hausse de 1,39% à 43,86 euros tout comme Natixis (+1,99% à 6,76 euros), BNP (+1,10% à 59,53 euros) et Crédit Agricole (+0,68% à 13,23 euros).Euronext, déjà propriétaire des bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne a profité (+2,21% à 60,10 euros) de la finalisation de son acquisition de la Bourse de Dublin pour 137 millions d'euros.Casino a bondi de 3,75% à 38,97 euros.Neopost a fini en forte baisse de 2,71% à 20,84 euros.Air France-KLM a également terminé dans le rouge (-0,92% à 8,83 euros).La Bourse de Londres a fortement rebondi de 1,62%.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 111,45 points à 7.000,14 points.Les valeurs minières ont particulièrement applaudi la diminution des tensions commerciales. Antofagasta a pris 1,41% à 947,80 pence, Anglo American 1,66% à 1.681,00 pence, BHP Billiton 1,81% à 1.403,00 pence et Rio Tinto 1,80% à 3.599,50 pence.Les compagnies pétrolières ont été recherchées, à l'image de BP (+1,24% à 475,35 pence) et Royal Dutch Shell (action "B", +2,26% à 2.307,00 pence).Le groupe d'équipement de construction Ferguson a pris 6,70% à 5.478,00 pence.Le laboratoire pharmaceutique GSK a gagné 4,88% à 1.351,00 pence.La banque RBS a terminé en baisse (-0,35% à 257,60 pence).La Bourse de Francfort a terminé en nette hausse, le Dax gagnant 1,56%.L'indice vedette a gagné 183 points pour finir à 11.970,83 points. Le MDax des valeurs moyennes a avancé de 0,41% à 25.489,57 points.L'opérateur Deutsche Börse (+3,45% à 111,10 euros), Infineon Technologies (+3,07% à 22,46 euros), et Fresenius Medical (+2,59% à 81,46 euros) ont terminé en haut du classement.Volkswagen a gagné 1,11% à 156,46.Deutsche Bank a progressé de 1,14% à 11,31 euros.Le conglomérat industriel Siemens a avancé de 1,41% à 101,80 euros.Daimler a monté de 1,43% à 66,47 euros.L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en hausse de 0,99% à 9.473,60 points.Red Electrica a connu la plus forte progression de la séance (+2,59% à 16,04 euros). Endesa a pris 2,18% à 17,60 euros et Iberdrola 1,00% à 5,83 euros.Banco Santander a avancé de 0,75% à 5,26 euros, en progression comme tout le secteur bancaire à l'exception de Banco de Sabadell (-0,30% à 1,66 euro).La Bourse de Bruxelles a gagné 0,72%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes clôturant à 3.824,42 points.Parmi les trois valeurs qui ont fini dans le rouge, le groupe postal bpost a accusé le plus net recul: -1,69% à 18,00 euros.A l'autre extrémité de l'indice, le groupe chimique Solvay a bondi de 2,93% à 114,35 euros.La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,90% à 22.210 points.Atlantia a réalisé la meilleure performance avec +2,64% à 25,3 euros, suivie de StMicroelectronics, +2,53% à 19,075 euros et de Ferrari, +2,43% à 98,46 euros.Salvatore Ferragamo a subi la plus forte baisse, -1,12% à 22,06 euros, suivi de Mediobanca, -0,65% à 9,492 euros et de Snam, -0,53% à 3,583 euros.La Bourse suisse a repris confiance.L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé en hausse de 1,52% à 8.638,42 points.Tous les titres ont fini dans le vert, avec en tête le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB, qui a bondi de +2,47% à 22,40 CHF.Novartis a gagné +2,07% à 75,94 CHF.Son concurrent, le groupe pharmaceutique Roche, a progressé de +1,42% (217,45 CHF) et le géant alimentaire Nestlé, autre poids lourd de la cote, de +1,37% (74,00 CHF).Du côté des banques, Credit Suisse a repris +1,27% (15,97 CHF) et UBS +1,57% (16,77 CHF).L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 1,35% à 525,76 points.A la hausse, le numéro un mondial de la peinture AkzoNobe a pris 3,46% à 77,70 euros, et le groupe chimique et pharmaceutique DSM a grimpé de 2,38% à 80,04 euros.A la baisse, le leader européen de l'immobilier commercial Unibail-Rodamco a chuté de 1,85% à 180,15 euros et le groupe de médias et télécoms Altice a perdu 1,41% à 6,83 euros.A la Bourse de Lisbonne, le PSI 20 a progressé de 1,04% à 5375.28La banque BCP a fini dans le vert, engrangeant 0,58% à 0,28 euro.EDP Energias a avancé de 1,25% à 2,99 euros. Galp Energia a gagné 1,4% à 15,28 euros et Jeronimo Martens a également progressé de 2,07% à 14,53 euros.ats/lk(AWP / 27.03.2018 18h46)