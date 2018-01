Les Bourses européennes en ordre dispersé en fonction des motivations

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi, variant au gré de différents facteurs parfois divergents.Côté haussier: l'accord trouvé au Sénat américain lundi soir, qui a mis fin au blocage budgétaire et les prévisions de croissance du FMI revues à la hausse."Avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et dans un marché quand même très porteur (...) les investisseurs ont intérêt à lever un peu le pied pour assurer leurs gains sans forcément partir tête baissée à la hausse" a toutefois relevé Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.L'Eurostoxx 50 a gagné 0,19%.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a cédé 0,12% à 5.535,26 points.Carrefour a pris la tête (+3,22% à 19,06 euros), les investisseurs accueillant favorablement le virage stratégique pris par le géant de la distribution, qui prévoit des milliers de suppressions de postes et des investissements renforcés dans le numérique.Publicis a perdu 1,17% à 57,24 euros, pénalisé par un abaissement de sa recommandation à "neutre" par Goldman Sachs. M6 a profité pour sa part (+1,19% à 22,10 euros) d'un relèvement de la sienne à "neutre" par Goldman Sachs également.Biomérieux a reculé de 2,32% à 75,70 euros, souffrant de ventes légèrement en deçà des attentes des analystes en 2017.Oeneo a avancé de 2,26% à 10,86 euros, soutenu par une hausse de 11,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2017/2018, à 61,5 millions d'euros.Axa s'est replié de 0,66% à 27,26 euros.L'indice Dax de la Bourse de Francfort a gagné 0,71% à 13.559,60 points, soutenu par la bonne humeur américaine et un indice de confiance des milieux d'affaires allemand (ZEW) qui s'est envolé en janvier.Les pharmaceutiques et technologiques étaient particulièrement recherchées, à l'instar de Bayer (+3,31% à 109,22 euros), Fresenius (+2,83% à 69,10 euros) et Merck KHaA (+1,29% à 91,12 euros).Le géant de l'informatique et du "cloud", SAP, a continué d'engranger des gains, avançant de 1,23% à 92,91 euros, au lendemain de l'annonce d'un investissement de 150 millions d'euros sur cinq ans dans la recherche et le développement en France.BMW a terminé lanterne rouge (-1,02% à 95,28 euros) et son concurrent Daimler en hausse de 0,20% à 75,69 euros.A Londres l'indice Footsie a pris 0,21% à 7.731,83 points, à la faveur d'un bond de la compagnie aérienne EasyJet et d'un coup de pouce de la livre britannique.EasyJet, dont le chiffre d'affaires a bondi de 14,4% au premier trimestre de son exercice 2017-18, a gagné 5,12% à 1.643,50 pence.Dans la foulée, le groupe aérien IAG, propriétaire notamment de British Airways, a pris 1,48% à 659,80 pence.Le fabricant de spiritueux Diageo a gagné 0,46% à 2.604,00 pence, Reckitt Benckiser 1,76% à 7.013,00 pence et Compass 0,98% à 1.545,00 pence.Les minières ont reculé, à l'image de BHP Billiton (-1,13% à 1.575,00 pence) et Anglo American (-3,86% à 1.723,00 pence), sous l'effet d'une baisse des cours du cuivre.La Bourse de Madrid a pris 0,24% à 10.609,50 points, tirée par les valeurs de services industriels et les télécoms.CaixaBank a perdu 1,24% à 4,37 euros et Banco Santander 0,40% à 6,01 euros.En revanche Tecnicas reunidas (raffinage et énergie) grimpait de 1,37% à 27,47 euros, tandis qu'Acciona (services industriels, eau et énergies renouvelables) gagnait 1,12% à 76 euros.Telefonica a gagné 0,67% à 8,47 euros et Cellnex 1,51% à 22,82 euros.L'indice FTSE Mib de la Bourse de Milan a reculé de 0,22% à 23.837 points.Banco BPM a réalisé la meilleure performance de la journée (+1,81% à 3,03 euros), devant Finebank (+1,79% à 9,935 euros) et la Saipem (+1,57% à 4,15 euros).Dans le bas du tableau, Salvatore Ferragamo a perdu 2,12% à 23,14 euros, Ferrari 1,72% à 97,25 euros et Atlantia 1,33% à 26,78 euros.Après avoir bondi la veille de plus de 24% à 37,56 euros à la suite d'une OPA du groupe suisse Richemont, qui a dit vouloir proposer 38 euros par action, le titre Yoox-Net-A-Porter Group (YNAP) s'est stabilisé à 37,5 euros (-0,16%).L'indice SMI de la Bourse suisse a gagné 0,24% à 9.551,58 points.Le groupe agroalimentaire Nestlé a gagné 0,70% (83,14 CHF), le laboratoire Roche 0,47% (236,90 CHF) et son concurrent Novartis 0,17% (83,60 CHF).Chahuté la veille, le numéro un bancaire UBS a terminé en haut du tableau (+0,95% à 19,58 CHF).Credit Suisse a fini inchangé à 18,47 CHF, tandis que la banque de gestion privée Julius Baer a perdu 0,03% à 64,50 CHF.La lanterne rouge, SGS, numéro un mondial de l'inspection, qui a annoncé une hausse de son bénéfice inférieure aux attentes des analystes, a chuté de 3,35% à 2.540 CHF.L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a pris 0,82% à 5.791,88 points.La banque BCP a gagné 4,38% à 0,3339 euro.Le papetier The Navigator a cédé 0,34% à 4,64 euros.Le groupe énergétique EDP a reculé de 0,03% à 2,889 euros.Galp Energia a pris 0,09% à 16,395 euros.Jeronimo Martins a cédé 0,03% à 17,50 euros.A Bruxelles l'indice Bel-20 a reculé de 0,36% à 4.161,99 points.Dix valeurs ont fini dans le rouge, le bancassureur néerlandais ING en queue de peloton (-1,81% à 16,36 euros).Le groupe de télécoms Telenet a enregistré la meilleure performance: +1,39% à 61,85 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a reculé de 0,04% à 570,60 points.Le sidérurgiste Arcelor Mittal a perdu 2,29% à 29,28 euros et la banque ING a chuté de 2,02% à 16,33 euros.Altice a bondi de 4,37% à 9,51 euros et le chimiste et pétrolier Vopak a gagné 1,20% à 38,06 euros.