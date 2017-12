Les Bourses européennes en ordre dispersé, peu d'investisseurs

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini mercredi en ordre dispersé, globalement plutôt en légère baisse, dans des marges étroites, sur fond d'échanges anémiés par l'absence de nombreux investisseurs.Les marchés ont peu réagi aux deux indicateurs américains du jour: les promesses de vente de logements ont légèrement augmenté en novembre et la confiance des consommateurs s'est érodée en décembre."Pour une semaine de trois jours coincée entre deux réveillons, le marché a évolué dans des volumes très faibles", a résumé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion."Les investisseurs procèdent aux derniers ajustements de fin d'année et cela s'est notamment traduit par une hausse des valeurs pétrolières, dans le sillage de la montée du brut en début de semaine", a-t-il complété.Le pétrole coté à New York et à Londres avait atteint mardi un plus haut depuis la mi-2015, touchant respectivement en séance des pics à 60,01 dollars et 67,10 dollars, avant de subir des prises de bénéfices.L'Eurostoxx 50 a cédé 0,03%.A Paris, l'indice CAC 40 a fini à l'équilibre (+0,08% à 5.368,84 points), le secteur pétrolier se distinguant, avec TechnipFMC (+1,38% à 26,46 euros) et Vallourec (+3,84% à 5,06 euros). La distribution a profité de la période de fêtes, à l'image de Carrefour (+1,11% à 17,74 euros) et Casino (+1,26% à 50,57 euros).A l'inverse, le secteur technologique a reculé, affecté par les incertitudes entourant la demande sur le dernier téléphone d'Apple, l'iPhone X. STMicroelectronics, l'un des fournisseurs, a cédé 0,38% à 18,52 euros et Soitec 1,49% à 59,49 euros.Parmi les valeurs moyennes, Poxel a gagné 2,17% à 6,59 euros grâce au lancement au Japon, avec Sumitomo Dainippon Pharma, du programme de Phase 3 de l'Imeglimine, son médicament contre le diabète de type 2.A Francfort, le DAX a cédé 0,17 point (-0,02%) à 13.070,02 points. Le MDax des valeurs moyennes a gagné 0,59% à 26.298,31 points. Parmi les premières annonces sur l'impact comptable de la reforme fiscale américaine, Daimler (-0,10% à 71,24 euros à euros ) compte sur un gain d'un milliard d'euros pour 2018 et BMW (-0,30% à 87,26 euros) sur une rentrée exceptionnelle de 1,55 milliard d'euros. Les deux constructeurs produisent largement aux Etats-Unis, où l'impôt sur les sociétés va passer de 35 à 21%.Le laboratoire Merck a gagné 0,61% à 90,83 euros, après une première victoire dans l'affaire du Levothyrox, un tribunal français ayant rejeté la plainte de 40 patients exigeant un retour à l'ancienne formule du médicament. Thyssenkrupp a grignoté 0,48% à 24,05 euros.Ont fini lanternes rouges Deutsche Bank (- 1,50% à 16,07 euros) et le groupe média ProSiebenSat1 (-0,81% à 28,75 euros).A Londres, l'indice FT- SE 100 a gagné 0,37% à 7.620.68 points, un nouveau record en clôture. Au sein du secteur minier, Antofagasta a pris 2,13% à 984,50 pence, Anglo American 1,53% à 1.524 pence, BHP Billiton 1,54% à 1.486 pence et Rio Tinto 1,41% à 3.799,50 pence. De même, les producteurs d'or ont brillé, avec Fresnillo (+3,48% à 1.397 pence) et Randgold (1,89% à 7.270 pence).Les compagnies pétrolières ont engrangé quelques gains alors que le prix du pétrole coté à New York a terminé mardi au plus haut en deux ans et demi après l'explosion d'un oléoduc en Libye. BP a progressé de 0,29% à 518,70 pence et Royal Dutch Shell (action "B") de 0,65% à 2.487,50 pence.Le secteur de la distribution a été recherché, sur fond de période de fêtes. Tesco a gagné 1,14% à 209,10 pence, Sainsbury's 1,18% à 240,80 pence et Marks and Spencer 0,86% à 316,20 pence.Le motoriste Rolls Royce a perdu 1,16% à 849,50 pence, et le fabricant de spiritueux Diageo 0,15% à 2.685,50 pence, victimes de l'appréciation de la livre face au dollar, qui amoindrit la valeur des résultats réalisés à l'étranger une fois convertis en livre.A Amsterdam, l'indice AEX a fini quasi-stable (+0,02%) à 548,60 points. Le groupe français de télécoms et médias Altice a pris 1,34% à 8,68 euros et le biotechnologiste Galapagos 0,93% à 79,21 euros. L'éditeur professionnel Wolters Kluwer a perdu 0,47% à 44,01 euros et l'assureur Aegon 0,40% à 5,27 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a pris 0,20% à 4.003,07 points. Le métallurgiste Umicore s'est distingué (+2,75% à 39,79 euros) en tête des hausses. En revanche, parmi les huit baisses, le français Engie a cédé 0,48% à 14,50 euros.L'indice SMI de la bourse suisse a pris 0,38% à 9.430,44 points. Plus forte hausse: le géant des matériaux de construction LafargeHolcim (+1,10% à 55,00 francs suisses). Seules les deux grandes banques ont terminé dans le rouge, UBS cédant 0,77% à 17,97 francs suisses et Credit Suisse 1,46% à 17,56 francs suisses.Ce dernier prévoit de déprécier ses actifs d'environ 2,3 milliards de francs suisses (1,96 milliard d'euros) au quatrième trimestre 2017 en raison de la réforme fiscale américaine. La banque privée Julius Baer a en revanche pris 0,34% à 59,50 francs suisses.A Madrid, l'indice IBEX a cédé 0,16% à 10.165,2 points. Banco Santander a perdu 0,61% à 5,56 euros et BBVA 0,69% à 7,21 euros. Inditex (Zara) a cédé 0,12% à 29,58 euros, Telefonica 0,25% à 8,23 euros et Repsol 0,23% à 15,01 euros.Plus forte progression, le groupe d'ingénierie pétrolière Técnicas Reunidas (+1,97% à 26,94 euros), devant les supermarchés Dia (+1,69% à 4,28 euros).A Milan, l'indice MIB a perdu 0,04% à 22.201 points. Saipem a réalisé la meilleure performance avec +3,65% à 3,86 euros, suivi de Banco BPM, +2,44% à 2,608 euros et de Moncler, +1,71% à 26,12 euros.Banca Mediolanum a subi la plus forte baisse, -1,42% à 7,315 euros, suivie de Mediaset, -1,03% à 3,252 euros et d'Intesa Sanpaolo, -0,77% à 2,818 euros.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a cédé 0,08%, à 5.379,20 points. Le distributeur Jeronimo Martens a cédé 0,08% à 15,96 euros, tandis que dans l'énergie, Edp Energias a pris 0,03% à 2,90 euros et Edp Renovais 0,02% à 6,72 euros.bur-nth/eb(AWP / 27.12.2017 18h46)