Les Bourses européennes en recul avant la BCE

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini en recul mercredi malgré une ouverture en hausse de Wall Street, les investisseurs restant prudents avant la décision jeudi de la Banque centrale européenne.Sauf énorme surprise, l'institution de Francfort doit à la fois maintenir ses taux directeurs au plus bas et confirmer la poursuite de son vaste programme de rachats d'actifs à un rythme de 30 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre."Les marchés actions en Europe sont légèrement dans le rouge aujourd'hui car la volatilité est faible", dans une séance par ailleurs "dépourvue de nouvelles macroéconomiques importantes", a relevé à Paris David Madden, un analyste de CMC Markets."La semaine a été bonne pour les marchés européens mais aujourd'hui, les investisseurs font une pause", a-t-il poursuivi.L'Eurostoxx 50 a abandonné 0,79%. .L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a reculé de 0,72%, finissant à 5.495,16 points.STMicroelectronics a plongé de 6,28% à 18,79 euros et subi la plus forte baisse du CAC 40.Suez, qui n'est plus dans le CAC 40, a dévissé pour sa part de 16,77% à 11,72 euros. Il a entraîné dans sa chute son concurrent Veolia (-3,84% à 20,53 euros).Dans le secteur pétrolier, TechnipFMC a gagné 0,71% à 28,20 euros et Total 0,21% à 47,55 euros.Sodexo a lâché 2,18% à 105,65 euros.La Bourse de Francfort a reculé de 1,07%, l'indice Dax cédant 145 points, à 13.414,74 points,Deutsche Börse a fini en tête du Dax sur une hausse de 1,87% à 103,60 euros.Deutsche Bank a grappillé 0,03% à 15,88 euros. Tout le reste de l'indice a terminé dans le rouge.Les constructeurs automobiles Daimler (-0,36% à 75,42 euros) et BMW (-0,98% à 94,35 euros) sont en négociations avancées pour fusionner leurs activité d'auto-partage, a rapporté mercredi la presse allemande.Parmi les valeurs énergétiques, Eon a cédé 3,01% à 8,80 euros, RWE 3,46% à 17,03 euros et sur le MDax, sa filiale dans les énergies renouvelables, Innogy, a perdu 4,02% à 32,27 euros.A Londres, l'indice Footsie a perdu 88,40 points (1,14%) à 7.643,43 points, plombé par le recul de nombreuses multinationales en raison du bond de la livre face au dollar.Le groupe de défense BAE Systems a cédé 3,05% à 565,20 pence, le fabricant de spiritueux Diageo 2,36% à 2.542,50 pence, le cigarettier British American Tobacco 2,43% à 4.976,00 pence et le motoriste Rolls-Royce 1,73% à 861,60 pence.Le marché a été tiré vers le bas par la chute du fournisseur de logiciels de comptabilité pour les entreprises Sage Group (-6,48% à 768,20 pence), après un rapport d'activité décevant.Marks and Spencer a souffert (-0,84% à 305,20 pence) et le groupe minier Fresnillo a grimpé (+3,71% à 1.384,50 pence).Milan a terminé en baisse, l'indice FTSE Mib cédant 0,90% à 23.623 points.BPER Banca a réalisé la meilleure performance de la journée en gagnant 2,03% à 4,72 euros, devant UBI Banca (+1,20% à 4,2 euros) et Generali Ass. (+1,00% à 16,19 euros).Dans le bas du tableau, STMicroelectronics a fermé la marche en cédant 6,28% à 18,8 euros, derrière CNH Industrial (-2,13% à 11,93 euros) et Campari (-2,10% à 6,285 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a reculé de 0,80% à 566,04 points.A la baisse, le titre du groupe de médias et télécoms européen Altice a chuté de 2,80% à 9,25 euros et le géant néerlando-belge de la distribution Ahold Delhaize a perdu 2,70% à 18,19 euros.A la hausse, le groupe néerlandais de travail temporaire Randstad a pris 1,09% à 57,44 euros et le groupe de forage pétrolier et gazier SBM a gagné 0,57% à 15,87 euros.La Bourse de Bruxelles a abandonné 0,37%, l'indice Bel-20 terminant la séance à 4.146,75 points.Douze valeurs ont fini dans le rouge, avec Engie en queue de peloton: -1,63% à 14,18 euros.Proximus, l'opérateur belge, a stagné à 27,87 euros.Le groupe minier Umicore a affiché la meilleure performance: +1,57% à 43,32 euros.Madrid a terminé en baisse de 0,44% à 10.563 points après trois séances de hausse consécutives.La plus forte baisse revient au fabricant d'éoliennes Siemens-Gamesa (-2,47% à 12,85 euros), aux côtés de la filiale espagnole du groupe de médias italient Mediaset (-1,37% à 9,38 euros) et de la chaîne d'hôtels Melia (-1,70% à 11,59 euros).Le secteur bancaire a été également en berne (Banco Santander -0,47% à 5,98 euros; BBVA -0,13% à 7,48 euros; CaixaBank -1,21% à 4,31 euros).Parmi les rares valeurs à terminer dans le vert figurent Tecnicas Reunidas (ingéniérie pétrolière +0,69% à 27,66 euros), Iberdrola (électricité +0,33% à 6,75 euros) et Bankia (+0,19% à 4,27 euros).La Bourse suisse a terminé quasiment à l'équilibre, grâce à l'excellente performance du laboratoire Novartis.L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 9.547,57 points, en très légère baisse de 0,04%, après avoir franchi en séance la barre des 9.600 points.Seules 6 valeurs sur 20 ont fini dans le vert.Novartis, qui a annoncé mercredi un bénéfice en hausse en 2017, a bondi de 2,75% à 85,90 CHF.Les trois assureurs ont également bien terminé. Zurich Insurance a gagné 0,16% (316,30 CHF), Swiss Re +0,36% (94,90 CHF) et Swiss Life +0,03% (358,30 CHF).SGS, numéro un mondial de l'inspection, qui avait fortement chuté la veille, a regagné 0,12% à 2.543 CHF.Enfin, parmi les bancaires, seul Credit Suisse a gardé la tête hors de l'eau, avec une progression de 0,32% (18,53 CHF).Tout en bas du tableau, le cimentier LafargeHolcim a plongé de 1,74% à 58,60 CHF.Le PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a cédé 0,68% à 5 752,26 points.La banque BCP a abandonné 2,22% à 0,3265 euros de même que le papetier Navigator (-1,47%) à 4,5720 euros, tandis que Sonae a progressé de 1,15% à 1,2270 euros et Ibersol de 0,42% à 12 euros.bur-jpr/eb(AWP / 24.01.2018 18h36)