Les Bourses européennes finissent à nouveau en hausse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont à nouveau toutes fini en hausse mardi dans le sillage de Wall Street, les opérateurs tablant sur un apaisement des tensions commerciales après un discours jugé rassurant du président chinois.Après les marchés asiatiques, les marchés européens et américains ont été rassurés par les propos constructifs de Xi Jinping, qui a promis mardi une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise, avec notamment une baisse "considérable" dès cette année des taxes sur les importations d'automobiles.Vers 16h20 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 1,88% à 24.430,97 points, le Nasdaq 1,67% à 7.066,27 points, et l'indice élargi S&P 500 1,61% à 2.655,27 points."Il s'agit d'une réaction émotionnelle d'investisseurs rassurés au moins sur le fait que les tensions entre les deux pays ne vont pas en augmentant", a commenté Karl Haeling de LBBW.L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,70%.A Paris, le CAC 40 a fini en hausse de 0,84% à 5.307,56 pointsLVMH a ouvert la saison des résultats et décollé de 4,92% à 275,15 euros, après avoir entamé l'année sur une nouvelle progression de ses ventes, qui s'approchent des 11 milliards d'euros au premier trimestre.Dans son sillage, Kering a également affiché son dynamisme (+3,20% à 429,30 euros).TechnipFMC a grimpé de 4,03% à 24,24 euros sur fond de nette hausse des cours du pétrole, tandis qu'Eramet a été dopé (+6,84% à 123,40 euros) par la progression des prix du nickel.Vivendi s'est adjugé 0,28% à 21,44 euros.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a pris 72 points, soit 1,00%, à 7.266,75 points.Anglo American a pris 5,07% à 1.692 pence, Antofagasta 4,52% à 952,80 pence, BHP Billiton 3,54% à 1.434,20 pence et Rio Tinto 3,10% à 3.712 pence.Glencore a gagné 2,17% à 346,50 pence. Le sidérurgiste russe Evraz a rebondi (+1,12% à 389,70 pence), tandis que les compagnies pétrolières ont tiré le marché vers le haut, alors que les cours du brut progressaient sur fond de risque d'un conflit au Moyen-Orient. BP a gagné 2,36% à 505,20 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 2,00% à 2.419 pence.A la Bourse de Francfort, l'indice DAX a pris 135,57 points (1,11%) pour finir à 12.397,32 points. Le MDax des valeurs moyennes a terminé en hausse de 0,46% à 25.815,80 points.Bayer a connu la plus forte hausse du Dax (+4,73% à 97,85 euros).Volkswagen a fini en forte hausse de 4,46% à 171,58 euros.Les déclarations du dirigeant chinois profitaient aux entreprises exportatrices, notamment aux constructeurs automobiles allemands: BMW a fini en hausse de 1,87% à 89,99 euros et Daimler de 1,22% à 65,74 euros.A l'inverse, l'énergéticien allemand Eon a baissé de 0,77% à 8,91 euros.La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib prenant 0,52% à 23.174 points.Telecom Italia, objet d'une bataille entre le fonds Elliott et Vivendi, a réalisé la meilleure performance, gagnant 3,04% à 0,8802 euro.Suivaient Tenaris (+2,83% à 14,705 euros), CNH Industrial (+2,7% à 9,808 euros) et STMicroelectronics (+2,61% à 17,875 euros).En revanche, Banco BPM a perdu 1,38% à 2,8645 euros, A2A 1,28% à 1,5795 euro et Moncler 1,08% à 33,03 euros.L'IBEX-35 de la Bourse de Madrid a progressé de 0,21% à 9.763,50 points.Le groupe de construction ACS a connu la plus forte hausse (+3,21% à 33,15 euros), suivi de l'aciériste ArcelorMittal (+3% à 26,30 euros) et du spécialiste d'ingéniérie pétrolière Tecnicas Reunidas (+2,53% à 25,14 euros).Le secteur bancaire a terminé en ordre dispersé (Banco Santander -0,21% à 5,35 euros; BBVA -0,16% à 6,42 euros; CaixaBank +1,58% à 3,98 euros).Le géant textile Inditex (Zara) a subi la plus forte baisse (-1,69% à 25,65 euros).La Bourse de Bruxelles a repris du poil de la bête (+0,45%), l'indice Bel-20 clôturant à 3.887,91 points.Parmi les quinze valeurs dans le vert, le fabricant d'acier inox Aperam a affiché la meilleure performance: +3,97% à 38,80 euros.Le groupe belge de télécoms Proximus a fini inchangé à 25,40 euros.Et quatre ont reculé, dont l'opérateur Telenet (téléphonie, internet) qui a fléchi de 1,48% à 55,35 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,99% à 545,25 points.A la hausse, l'assureur ASR Nederland a pris 3,92% à 37,66 euros et le sidérurgiste Arcelor Mittal a grimpé de 2,96% à 26,28 euros.A la baisse, le groupe de télécoms KPN a perdu 1,30% à 2,43 euros et le chimiste et pétrolier Vopak a chuté de 1,02% à 40,73 euros.La Bourse suisse a poursuivi sa progression, l'indice SMI clôturant à 8.755,57 points, en hausse de 0,79%.La plupart des titres ont fini dans le vert.Lanterne rouge du SMI, le groupe suisse Givaudan a reculé de 2,44% à 2.156,00 francs suisses. Le numéro un mondial des parfums et arômes a publié mardi des ventes en hausse pour le premier trimestre, mais le titre a chuté sur fond de prise de bénéfices.Du côté des gagnants, le groupe de luxe Richemont a progressé de 2,30% à 89,10 francs suisses, tandis que le groupe horloger Swatch lui emboîtait le pas (+1,62% à 438,80 francs suisses).Le poids lourds défensif Novartis (+1,37% à 78,64 francs suisses) a également tiré l'indice vers le haut.Du côté des bancaires, Credit Suisse a pris 1,21% à 15,89 francs suisses, tandis qu'UBS gagnait 0,81% à 16,71 francs suisses.Le PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a progressé de 0,49% à 5.475,84 points.Sonae Capital a gagné 5,94% à 0,98 euro tandis que BCP s'est adjugé 1,06% à 0,27 euro.bur-jpr /eb(AWP / 10.04.2018 18h31)