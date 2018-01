Les Bourses européennes finissent en hausse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini vendredi en hausse, retrouvant un peu d'allant au terme d'une semaine poussive malgré un euro fort."Les indices européens avaient commencé la séance sur une note moribonde, mais en cette journée d'échéances mensuelles, la hausse reprend ses droits", ont noté les analystes d'Aurel BGC.La journée est en effet marquée par l'arrivée à échéance de plusieurs contrats et options sur les indices (séance dite des "trois sorcières"), ce qui génère des volumes d'échanges plus étoffés et accentue les tendances.Les indices étaient affectés par les risques de paralysie des administrations fédérales, le "shutdown", avant un vote incertain au Sénat qui doit se prononcer d'ici à la date butoir, c'est-à-dire vendredi à minuit.L'Eurostoxx 50 a pris 0,78%La Bourse de Paris a terminé sur une note positive , l'indice CAC 40 progressant de 0,58% (31,68 points) à 5.526,51 points dans un volume d'échanges étoffé de 3,8 milliards d'euros.Le secteur pétrolier a reculé à l'instar des cours du brut, Total perdant 0,62% à 47,29 euros et TechnipFMC de 1,50% à 26,94 euros.Airbus a continué à profiter (+2,64% à 92,79 euros) de l'annonce d'une commande de 36 A380 par Emirates qui a offert une bouffée d'oxygène au géant de l'aéronautique qui peut ainsi pérenniser son programme phare.Korian a pour sa part plongé de 6,97% à 26,96 euros pénalisé par un abaissement de recommandation.Rémy Cointreau a perdu 2,35% à 108 euros malgré un chiffre d'affaires en croissance de 3%. Dans son sillage, Pernod Ricard a reflué de 0,73% à 130 euros.A Londres, l'indice FTSE-100 a pris 0,39% (29,83 points) à 7.730,79 points. Sur la semaine, il a en revanche cédé 0,62%.Parmi ces titres, le groupe de produits de grande consommation Reckitt Benckiser a pris 1,77% à 6.913,00 pence, le spécialiste des services éducatifs Pearson 1,30% à 688,00 pence et le poids lourd de la restauration Compass 1,16% à 1.527,00 pence.En revanche, le mauvais chiffre des ventes au détail a pesé sur la distribution: Kingfisher a perdu 2,30% à 336,10 pence, Next 1,65% à 4898,00 pence et Tesco 0,91% à 207,80 pence.Les titres pétroliers ont tiré le marché vers le bas: BP a lâché 1,28% à 509,90 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,37% à 2560,00.Enfin, la compagnie aérienne à bas coûts EasyJet a grimpé (+4,73%, à 1584,50) grâce à une note positive d'analystes.L'indice vedette Dax de la Bourse de Francfort a gagné 1,15% à 13.434,45 points, pour afficher un gain hebdomadaire de 1,4%, Adidas et ThyssenKrupp ayant animé le marché.Le MDax des valeurs moyennes a grimpé de 0,91% à 27.455,24 points, un record historique.Adidas a bondi de 6,90% à 182,80 euros pour finir en tête du Dax, profitant de notes favorables d'analystes.ThyssenKrupp a suivi avec un gain de 4,45% à 26,30 euros.Volkswagen (+2,09% à 183,72 euros) a annoncé un investissement de 1,8 milliard d'euros pour lancer la Golf 8, nouvelle version de son modèle emblématique.BASF a été recherché au lendemain de l'annonce de résultats bien meilleurs que prévu (+1,58% à 97,67 euros).A Bruxelles, l'indice Bel-20 a progressé de 0,41%, à 4.159,09 points.Parmi les valeurs dans le vert, le groupe de chimie UCB a gagné 2,37% à 70 euros.Dans le rouge, le groupe minier Umicore a accusé le plus net recul (-0,58% à 42,74 euros).La Bourse de Madrid a clôturé en hausse de 0,45% à 10.479,5 points, sur fond d'espoir d'une révision en hausse de la note de la dette souveraine de l'Espagne par l'agence Fitch.Le secteur bancaire a rebondi: Banco Santander +0,47% à 5,93 euros; BBVA +0,28% à 7,40 euros; CaixaBank +1,10% à 4,31 euros), à l'exception de Bankia (-1,45% à 4,14 euros).L'opérateur d'infrastructures Cellnex enregistre la plus forte hausse (+2,28% à 22,46 euros).Les pétrolières sont en nette baisse (Repsol -1,08% à 15,58 euros; Tecnicas Reunidas -1,171% à 26,50 euros).A Milan, l'indice FTSE Mib a progressé de 0,50% à 23.749 points.Salvatore Ferragamo réalise la meilleure performance avec +3,83% à 22,76 euros, suivi de Yoox-Net-A-Porter Group, +2,44% à 30,26 euros et de Generali Ass, +2,34% à 16,17 euros.Mediaset enregistre la plus forte baisse, -1,29% à 3,212 euros, suivi de Saipem, -0,99% à 4,016 euros et de Banco BPM, -0,98% à 2,822 euros.Sur la Bourse suisse, l'indice SMI a clôturé à 9.509,77 points, en progression de 0,61%.Geberit, spécialisé dans les équipements sanitaires, est monté de 2,23% à 463,00 grâce à des ventes meilleures que prévu pour 2017.UBS s'est également très bien comporté (+1,98% à 19,325 francs suisses), suivi par son concurrent Credit Suisse (+0,77% à 18,28 francs suisses).Les assureurs étaient en revanche moins bien favorisés: Zurich Insurance a reculé de -0,16% à 317,60 francs suisses, Swiss Re de -0,15% à 94,46 francs suisses. Swiss Life est resté presque inchangé à 358,80 francs suisses (+0,06%).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,50% à 569,30 points.A la hausse, le géant de l'électronique Philips a pris 2,28% à 33,58 euros et le groupe de biotechnologies Galapagos 2,17% à 91,20 euros.A la baisse, la banque ABN AMRO a perdu 1,63% à 27,70 euros et le groupe de forage pétrolier et gazier SBM 1,11% à 15,55 euros.L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a fini dans le vert, prenant 0,31% à 5689,05 points.Du côté des valeurs, Edp Energias a progressé de 0,56% à 2,88 euros, la banque BCP a également avancé de 0,36% à 0,30 euro.Enfin, Jeronimo Martens a fini en baisse de 0,5% à 17,56 euros.bur-nas/azbur/(AWP / 19.01.2018 18h31)