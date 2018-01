Les Bourses européennes finissent en ordre dispersé

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé jeudi en ordre dispersé, les unes en hausse, les autres en baisse, les investisseurs s'inquiétant toujours de la vigueur de l'euro."Dès que la situation est bonne en zone euro et que l'euro remonte, cela limite tout de suite la hausse" des marchés actions européens, a estimé auprès de l'AFP Françoise Rochette, responsable de l'allocation d'actifs de Mandarine Gestion.L'euro remontait face au billet vert jeudi pour s'établir autour de 1,2240 dollar (à 17H00 GMT), retrouvant un peu de soutien au lendemain d'une séance qui l'avait vu grimper à un nouveau sommet en trois ans, avant qu'il souffre de prises de bénéfices.Or, selon Mme Rochette, rien à court terme n'est en mesure de réellement mettre un terme à cette appréciation de la devise européenne.L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,23%.La Bourse de Paris a terminé stable (+0,02%).L'indice CAC 40 a gagné 0,84 point à 5.494,83 points dans un volume d'échanges modéré de 3,7 milliards d'euros. La veille, il avait fini en recul de 0,36%.Carrefour a avancé de 3,03% à 18,22 euros, les investisseurs accueillant favorablement l'annonce de ventes annuelles en hausse en 2017, en dépit d'une révision à la baisse de la prévision de résultat opérationnel courant (ROC) pour l'année.Europcar a gagné 6,92% à 11,12 euros.STMicroelectronics a également progressé (+3,79% à 20,38 euros).Suez a baissé en revanche (-1,35% à 13,86 euros).Soitec a limité ses pertes (-1,44% à 68,40 euros).Vinci a terminé stable (-0,02% % à 87,40 euros).La Bourse de Londres a perdu du terrain (-0,32%). L'indice FTSE-100 des principales valeurs a lâché 24,47 points à 7.700,96 points.Le marché britannique est sur la défensive depuis qu'il a atteint de nouveaux records historiques vendredi dernier, tout près des 7.800 points.Le cigarettier British American Tobacco (BAT) a perdu 1,06% à 4.950 pence, son concurrent Imperial Brands 1,79% à 3.017,50 pence, le groupe de produits de grande consommation Reckitt Benckiser 0,10% à 6.793 pence et le spécialiste de la défense BAE Systems 1,01% à 586,20 pence.Dans le secteur minier BHP Billion a perdu 0,70% à 1.595,80 pence mais Rio Tinto a pris 0,12% à 4.009,50 pence.Les valeurs de la construction ont résisté.Persimmon a gagné 0,42% à 2.621 pence et Taylor Wimpey s'est stabilisé à 196,65 pence.Le groupe Associated British Foods, qui possède l'enseigne de vêtement Primark, a été sanctionné par le marché (-3,57% à 2.755 pence).En revanche, la chaîne hôtelière et de cafés Whitbread a grimpé (+3,45% à 3.988 pence).La Bourse de Francfort a terminé en nette hausse (Dax:+0,74%).L'indice vedette Dax de la place francfortoise a gagné 31,18 points à la clôture à 13.281,43 points tandis que le MDax des valeurs moyennes a grignoté 0,59% à 27.208,79 points.Le chimiste BASF a avancé de 2,75% à 96,15 euros.Infineon Technologie a grimpé de 5,55% à 25,10 euros.L'industriel Siemens a également progressé (+0,65 à 123,00 euros).L'opérateur Deutsche Telekom a cédé 0,10% à 14,43 euros.Enfin Deutsche Börse a également reculé de 0,4% à 97,50 euros.La Bourse de Bruxelles a lâché 0,16%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes terminant la séance à 4.142,06 points contre 4.148,60 points la veille en clôture.Treize valeurs ont fini en territoire négatif, le groupe Ontex (produits d'hygiène personnelle) accusant le plus net recul (-1,74% à 25,92 euros).Parmi les autres titres vedettes, épargnés par cette séance en demi-teinte, la meilleure performance a été réalisée par le sidérurgiste Aperam, qui a progressé de 1,70% à 45,53 euros.La Bourse de Madrid a clôturé en baisse de 0,40% à 10.432,7 points.Le secteur bancaire a terminé en ordre dispersé (Banco Santander +0,14% à 5,90 euros; BBVA -0,26% à 7,38 euros; CaixaBank -0,02% à 4,26 euros).Les poids lourds de l'indice ont fini en recul: Inditex (Zara) a perdu 1,36% à 28,33 euros et Telefonica 0,51% à 8,22 euros.Le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa a connu la plus forte hausse (+1,14% à 12,83 euros) et l'opérateur d'électricité Red Electrica la plus forte baisse (-3,02% à 17,67 euros).La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,49% à 23.631 points.StMicroelectronics a réalisé la meilleure performance, +3,82% à 20,4 euros, suivi de Banca Generali, +2,22% à 30,34 euros et de Moncler, +2,21% à 26,88 euros.Campari a subi la plus forte baisse, -2,50% à 6,245 euros, suivi de Banco BPM, -1,45% à 2,85 euros et de Snam, -1,41% à 4,044 euros.La Bourse suisse a légèrement repris des couleurs, après trois journées de baisse.L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 9.452,35 points, gagnant 0,13%.Le groupe suisse Geberit, spécialisé dans les équipements sanitaires, a bondi de 6,54% à 452,90 francs suisses.Les deux grandes banques suisses étaient également recherchées.UBS a avancé de 1,61% à 18,95 francs suisses et Credit Suisse de 1,43% à 18,14 francs suisses.La banque privée suisse Julius Baer s'est elle adjugée 0,38% à 63,62 francs suisses.L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,57% à 566,49 points.A la hausse, le titre du groupe de médias et télécoms européen Altice a pris 4,55% à 8,96 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a gagné 3,10% à 166,25 euros.A la baisse, le leader européen de l'immobilier commercial, le français Unibail-Rodamco a perdu 1,27% à 202,70 euros et l'opérateur néerlandais de télécommunications KPN a chuté de 1,16% à 2,81 euros.L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a fini dans le vert, prenant 0,94% à 5.671,54 points.Jeronimo Martens a pris 1,44% à 17,65 euros. La banque BCP a également progressé de 3,76% à 0,30 euro.Galp Energia a avancé de 0,16% à 16,15 euros.EDP Energias a cédé 0,8% à 2,87 euros.bur-az/eb(AWP / 18.01.2018 18h26)