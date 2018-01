Les Bourses européennes frileuses terminent en baisse avant la Fed

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé la séance de mardi en repli, les investisseurs se montrant frileux alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a entamé une réunion de deux jours."Les investisseurs reviennent sur leurs pas et reprennent leur souffle", a commenté Patrick O'Hare de Briefing, ajoutant que "l'approche d'événements clés encourage les acteurs du marché à prendre quelques bénéfices"."Ce qui inquiète un peu les marchés ces derniers jours, c'est que la hausse des taux s'est accélérée de manière assez brutale", le taux d'emprunt à dix ans américain ayant atteint ce mardi de nouveaux plus hauts depuis avril 2014, a expliqué à l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion. Larrouturou.Les marchés suivaient l'ouverture d'une réunion de deux jours de la banque centrale américaine (Fed) à l'issue de laquelle elle devrait laisser les taux d'intérêt inchangés alors que sa présidente Janet Yellen parvient au terme de son mandat.Faisant également preuve de prudence avant le discours sur l'état de l'Union que prononcera Donald Trump mardi soir, les investisseurs n'ont au total que peu réagi aux nombreuses statistiques du jour.Ainsi, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a atteint 2,5% en 2017, le taux le plus élevé depuis 10 ans.L'Eurostoxx 50 a perdu 1%.A Paris, le CAC 40 a clôturé dans le rouge, cédant 0,87% (47,81 points) à 5.473,78 points dans un volume d'échanges modéré de 3,7 milliards d'euros.Pernod Ricard a été aidé (+0,74% à 129,05 euros) par le relèvement de sa recommandation.Le secteur lié au pétrole a fini en berne sur fond de baisse des cours: TechnipFMC a cédé 2,92% à 25,90 euros, Total 1,68% à 46,50 euros et Vallourec 2,78% à 5,59 euros.EDF a perdu 0,98% à 11,14 euros.Air France s'est replié de 0,89% à 12,24 euros alors que la compagnie veut croître sur moyen et long-courrier d'ici 2020 et redresser la barre en France.Essilor a avancé de 0,80% à 114,05 euros, après que l'italien Luxottica, avec lequel il doit fusionner, a enregistré une hausse de 0,8% de ses ventes 2017.L'indice FT SE 100 de la Bourse de Londres a perdu 1,09% (83,55 points) à 7.587,98 points, plombé par les banques et les matières premières.Barclays a perdu 2,84% à 201,75 pence, RBS 2,73% à 292 pence, Lloyds Banking Group 1,44% à 70,52 pence et Standard Chartered 2,93% à 814,10 pence.Le secteur de la construction a également été à la peine: Persimmon (-1,83% à 2.571 pence) et Taylor Wimpey (-1,74% à 195,10 pence).Les valeurs exposées aux matières premières ont souffert d'un repli des cours du pétrole et des métaux: Anglo American a lâché 2,26% à 1.716,40 pence et BHP Billiton 1,89% à 1.569,80 pence.La Bourse de Francfort a fini en net recul, l'indice Dax abandonnant 0,95% à 13.197,71 points, et le MDax des valeurs moyennes 0,96% à 26.706,18 points.le géant de l'informatique SAP a terminé en baisse de 2,13% à 90,13 euros, ses résultats n'ayant pas convaincu.Volkswagen a cédé 1,91% à 178,60 euros, empêtré dans un nouveau scandale, lié à des tests d'émissions polluantes sur des animaux et des humains.Deutsche Bank a dégringolé de 4,47% à 14,79 euros alors que son grand actionnaire, le chinois HNA, pourrait se trouver à court de liquidités au premier trimestre.Parmi les valeurs en hausse, Siemens a grignoté +0,10% à 121,18 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a clôturé à 9.433,34 points, en repli de 0,25%.En haut du classement, l'horloger Swatch a fait un bond de 5,08% à 423,80 CHF après des résultats 2017 en hausse.Richemont, numéro deux mondial du luxe, a progressé de 1,33% à 89,76 CHF.Le géant alimentaire Nestlé et le laboratoire Roche, des poids lourds de la cote, ont gagné respectivement 0,15% (80,46 CHF) et 0,63% (231,95 CHF).Lanterne rouge de l'indice, Zurich Insurance a reculé de 1,69% (308,50 CHF).Les banques ont été chahutées: Credit Suisse a perdu 1,39% (18,15 CHF), UBS 1,70% (19,07 CHF) et Julius Baer 0,44% (63,80 CHF).A la Bourse de Bruxelles, l'indice Bel-20 a lâché 0,69%, terminant à 4.126,57 points.Parmi les valeurs en baisse, l'opérateur Proximus a perdu 2,56% à 27,05 euros.UCB, le groupe de chimie, a affiché lui la meilleure performance: +0,31% à 71,12 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a fini en baisse de 0,89% à 561,00 points.A la baisse, le géant de l'électronique Philips a chuté de 3,67% à 32,65 euros et le groupe de médias et télécoms Altice de 3,26% à 8,67 euros.A la hausse, le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a gagné 0,71% à 46,37 euros.A Milan, l'indice FTSE Mib a lâché 1,35% à 23.481 points.Le leader mondial de la lunette Luxottica a réalisé la meilleure performance (+1,15% à 51,76 euros), suivi de Telecom Italia (+1,58% à 0,7216 euro).En bas de tableau, c'est le géant de l'aéronautique et de la défense Leonardo qui a fermé la marche avec un plongeon de 12% à la clôture à 9,922 euros après la révision en baisse de son niveau de commandes 2017.BPER Banca a perdu3,84% à 4,659 euros et Saipem 3,65% à 3,826 euros.L'indice Ibex 35 de Madrid a reculé de 1,21% à 10.428,2 points.La compagnie gazière Gas Natural Fenosa a perdu 2,58% à 18,48 euros.Parmi les banques, Santander a cédé 1,12% à 5,93 euros, BBVA 1,05% à 7,56 euros et Bankia 2,74% à 4,09 euros.Telefonica a fini en repli de 1,62% à 8,34 euros.Le fabricant d'éoliennes Siemens-Gamesa a lui terminé enhausse, s'envolant de 3,84%, à 12,70 euros.Le PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a perdu 0,66% à 5.692,40 points.Galp Energia a abandonné 1,58% à 15,62 euros et EDP Energia 1,01% à 2,84 euros. La banque BCP a elle reculé de 1,52% à 0,32 euro.bur/nas/eb(AWP / 30.01.2018 18h31)