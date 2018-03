Les Bourses européennes globalement en hausse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini généralement en hausse, mercredi, les investisseurs prenant un peu leurs distances par rapport aux turbulences qui agitent le secteur technologique, en particulier aux États-Unis, où la Bourse bénéficiait cependant de la révision en hausse de la croissance américaine.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 0,56% à 23.992,22 points, le Nasdaq 0,06% à 7.013,34 points, et l'indice élargi S&P 500 0,40% à 2.622,98 points.La place new-yorkaise a salué la révision en forte hausse de la croissance américaine au quatrième trimestre 2017 mais reste lestée par une lourde chute de la plupart des géants du secteur technologique, les FAANGs (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Alphabet/Google)."La grande question qui agite les marchés actuellement est de savoir quelle sera l'amplitude de la régulation qui s'imposera aux entreprises de la tech" après le scandale Facebook, a commenté Quincy Krosby de Prudential.L'Eurostoxx 50 a fini en hausse de 0,43% à 3.331,25 points.La Bourse de Paris a avancé de 0,29% à 5.130,44 points.Le secteur technologique a reculé, tout particulièrement STMicroelectronics (-5,42% à 18,05 euros) et Soitec (-7,17% à 58,90 euros).A l'inverse, les titres des secteurs défensifs, comme les services aux collectivités, ont progressé à l'image de Suez (+4,19% à 11,82 euros), EDF (+3,03% à 11,92 euros) ou, dans la consommation, L'Oréal (+3,76% à 182,05 euros).Danone a profité (+2,05% à 65,36 euros) de l'annonce de la finalisation de la cession de parts qu'il détient dans son partenaire de longue date, le spécialiste japonais des produits lactés Yakult, pour un montant d'environ 1,3 milliard d'euros.ID Logistics a été dynamisé (+4,75% à 136,60 euros) par l'augmentation de son bénéfice net de 5% à 18,3 millions d'euros en 2017 grâce notamment à son positionnement sur le commerce en ligne.La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,64%, le FTSE-100 clôturant à 7.044,74 points, grâce à la bonne tenue du secteur pharmaceutique.Le groupe irlandais Shire s'est apprécié de 14,01% à 3.500,00 pence, alors que le japonais Takeda a déclaré envisager une possible offre sur son concurrent.Dans son sillage, les autres valeurs pharmaceutiques ont progressé, au moment où le secteur est animé par de nombreuses annonces de fusion-acquisition. GSK a pris 3,43% à 1.397,40 pence et AstraZeneca 1,60% à 4.944,00 pence.En Allemagne, le Dax a cédé 0,25% pour finir à 11.940,71 points, limitant toutefois ses pertes en deuxième partie de séance. Le MDax des valeurs moyennes a reculé de 0,55% à 25.349,37 points.Comme à Paris, les valeurs défensives ont également eu la faveur des investisseurs: Beirsdorf, le fabricant de la crème Nivea, s'est adjugé une hausse de 3,52% à 90,46 euros, finissant en tête du Dax devant le laboratoire Merck KGaA (+2,52% à 77,96 euros) et le lessivier Henkel (+2,01% à 106,50 euros).Le fabricant de semi-conducteurs Infineon a cependant fini en baisse de 4,01% à 21,56 euros et le fabricant de puces Dialog Semiconductor, coté sur l'indice des valeurs technologies TecDax, a dégringolé de 13,01% à 20,00 euros.La Bourse de Madrid a clôturé en hausse de 0,86%, l'IBEX 35 affichant 9.555 points à l'issue de la séance, profitant notamment de la bonne forme des valeurs du secteur électrique (Red Electrica +3,8% à 16,65 euros; Iberdrola +3,76% à 6,04 euros; Endesa +2,61% à 18,06 euros).Le secteur bancaire a terminé également dans le vert (BBVA +0,84% à 6,34 euros; CaixaBank +0,18% à 3,82 euros), à l'exception de Banco Santander (-0,30% à 5,25 euros).La filiale espagnole du groupe de médias italien Mediaset a subi la plus lourde chute (-6,77% à 8,08 euros).La Bourse de Bruxelles a gagné 0,73% mercredi, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes clôturant à 3.852,37 points.13 valeurs ont fini dans le vert, avec Engie (+2,61% à 13,55 euros) et AB InBev (+2,38% à 88,99 euros) en tête des progressions.Les plus forts reculs ont été subis par Aperam (-2,96% à 38,02 euros) et Umicore (-2,72% à 42,99 euros).L'indice FTSE Mib de la bourse de Milan a fini en hausse de 0,55% à 22.331 points.Terna a réalisé la meilleure performance (+4,77% à 4,727 euros), suivi de Snam (+4,66% à 3,75 euros) et d'Enel (+3,71% à 4,975 euros).StMicroelectronics a connu la plus forte baisse (-5,32% à 18,06 euros), suivi de Buzzi Unicem (-2,45% à 19,085 euros) et de Fiat Chrysler (-2,01% à 16,45 euros).A Genève, l'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 8.756,12, en hausse de 1,36%.Seul le titre du groupe de luxe Richemont a terminé en recul (-0,77% à 84,72 francs suisses).Le géant alimentaire Nestle a avancé de 2,14% à 75,58 francs suisses, tandis que les groupes pharmaceutiques Novartis et Roche progressaient respectivement de 2,66% (à 77,96 francs suisses) et 1,63% (221,00 francs suisses).Les bancaires étaient moins recherchées: UBS a fini sur une petite hausse de 0,57% à 16,86 francs suisses et Credit Suisse est resté presque inchangé (+0,06% à 15,98 francs suisses).L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,24% à 527,00 points.Unilever a pris 4,25% à 45,30 euros, et le brasseur néerlandais Heineken a grimpé de 1,76% à 86,64 euros.Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a chuté de 4,95% à 158,35 euros et le sidérurgiste Arcelor Mittal a perdu 2,19% à 24,62 euros.A la Bourse de Lisbonne, l'indice PSI 20 a reculé de 0,33% à 5.357,78 points.La branche des énergies renouvables de EDP a fini en tête (+2,93% à 7,91 euros), tandis que l'action principale d'EDP a progressé de 2,54% à 3,07 euros.L'entreprise de BTP Mota Engil a reculé de 6,03% à 3,27 euros.bur-ys/eb(AWP / 28.03.2018 19h11)