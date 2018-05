Les Bourses européennes globalement en hausse

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé lundi globalement en hausse en raison notamment de l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.La Bourse de Paris était au plus haut depuis la mi-décembre 2007 et celle de Londres a établi de nouveaux records.Pékin et Washington ont annoncé dimanche être parvenus à un accord de principe pour réduire le déficit commercial américain et ont suspendu l'augmentation de leurs droits de douane respectifs, éloignant le spectre d'une guerre commerciale.Cependant Milan et Madrid étaient en baisse sur fond d'incertitude politique en Italie où l'on attend la désignation d'un nouveau Premier ministre.Les Bourses de Francfort et de Genève étaient fermées en ce lundi de Pentecôte.La Bourse de New York progressait quant à elle à la mi-séance, portée elle aussi par l'annonce d'un accord de principe entre les Etats-Unis et la Chine concernant leurs différends commerciaux.Vers 16H15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 1,11% à 24.989,06 points, le Nasdaq 0,46% à 7.387,94 points, et l'indice élargi S&P 500 0,64% à 2.730,38 points."Nous ne savons pas réellement pour l'instant quelle portée aura cet accord", a affirmé Peter Cardillo de Spartan Capital. "Mais le marché est très sensible aux craintes de guerre commerciale et il sent que les négociations vont désormais dans la bonne direction", a-t-il ajouté.L'Eurostoxx 50 a fini quasiment stable (-0,03%).La Bourse de Paris a repris son ascension (+0,41%), clôturant à son plus haut niveau depuis la mi-décembre 2007.L'indice CAC 40 a gagné 23 points à 5.637,51 points, son niveau le plus élevé depuis le 12 décembre 2007, dans un volume d'échanges faible de 2,1 milliards d'euros. Vendredi, il avait terminé en baisse de 0,13%.Airbus a fini en tête de l'indice (+3,05% à 100,82 euros).Le secteur du luxe a bénéficié de la baisse de l'euro. Kering a gagné 1,52% à 486,10 euros et LVMH 0,87% à 311,70 euros.Vallourec a bondi de 11,09% à 5,81 euros.Air France-KLM a pris 1,64% à 7,18 euros.AccorHotels a progressé de 1,20% à 48,16 euros.Europacorp a plongé de 15,13% à 2,30 euros.La Bourse de Londres a terminé en forte hausse de 1,03% et établi de nouveaux records de vigueur.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a grimpé de 80,38 points pour terminer à 7.859,17 points, son plus haut niveau de clôture jamais atteint. Le précédent record datait de vendredi.En séance, l'indice vedette a aussi atteint un plus haut niveau historique, à 7.868,12 points.Le groupe de luxe Burberry a en conséquence brillé de 3,52% à 2.000 pence, tandis que le géant de la publicité WPP s'élevait de 2,68% à 1.360,50 pence.Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a avancé pour sa part de 3,36% à 5.417 pence.Dans la distribution, l'enseigne Marks and Spencer a bondi de 2,98% à 300,40 pence.La seule baisse remarquable de la journée a été subie par le géant russe de la sidérurgie Evraz, qui a fondu de 3,68% à 483,70 pence.La Bourse de Madrid a clôturé en recul de 0,45% à 10.066,5 points.Les valeurs bancaires ont notamment terminé dans le rouge, sur fond d'incertitude politique en Italie: Banco Santander -0,71% à 5,17 euros; BBVA -1,09% à 6,51 euros; CaixaBank -0,34% à 4,10 euros; Banco Sabadell -1,02% à 1,61 euro.Le géant du textile Inditex (Zara) a clôturé aussi en repli (-0,65% à 27,58 euros), comme celui des télécoms Telefonica (-0,97% à 7,89 euros) et comme la majorité des valeurs énergétiques (Iberdrola -1% à 6,54 euros; Endesa -0,15% à 19,94 euros).Les groupes de BTP et services ont connu les plus nettes hausses (Acciona +1,43% à 68,16 euros; Ferrovial +0,95% à 17,54 euros), ainsi que le n°1 mondial des réservations de voyage Amadeus (+0,73% à 66,60 euros).La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,36% , l'indice Bel-20 des valeurs vedettes terminant à 3.904,98 points, au terme d'une séance calme.Sur les quinze valeurs dans le vert, le groupe de biotechnologie Galapagos a affiché la meilleure performance: +4,09% à 85,94 euros.A l'autre bout de l'indice, le groupe chimique Solvay, seul groupe belge également au CAC 40, a reculé de 1,10% à 116,75 euros.L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,54% à 570,07 points.A la hausse, le groupe de biotechnologie Galapagos a gagné 4,09% à 85,94 euros, et l'assureur NN Group a pris 1,90% à 39,25 euros.A la baisse, le groupe de télécoms et médias Altice a perdu 5,52% à 8,05 euros et le sidérurgiste Arcelor Mittal a chuté de 1,90% à 29,66 euros.La Bourse de Milan a terminé en baisse, le FTSE Mib perdant 1,52% à 23.092 points, en raison, entre autres, du détachement du coupon qui a entraîné une chute de nombreuses valeurs bancaires.Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a réalisé la meilleure performance avec +2,61% à 19,034 euros, suivi de Saipem, +2,16% à 3,92 euros et de CNH Industrial, +1,67% à 10,975 euros.Intesa Sanpaolo a chuté en revanche de 7,33% à 2,78 euros, suivie d'Unipol SAI, -6,76% à 1,96 euro et de Banca Generali, -5,16% à 23,52 euros.L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a fini en hausse, progressant de 0,60% à 5749,83 points.La banque BCP a terminé dans le vert, gagnant 1,20% à 0,28 euro.EDP Energias a avancé de 0,81% à 3,49 euros.Galp Energia a pris 0,50% à 17,07 euros.Enfin, Jeronimo Martins a avancé de 0,36% à 13,85 euros.afp/rp(AWP / 21.05.2018 18h40)