Les Bourses européennes globalement stables

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes sont restées globalement stables mardi, les marchés ne parvenant pas à retrouver le goût du risque après les déclarations très attendues de Jerome Powell, le nouveau patron de la Réserve fédérale américaine.Le président de la banque centrale américaine a dressé un tableau optimiste de l'économie des Etats-Unis, et confirmé que la Fed allait poursuivre ses hausses de taux d'intérêt graduelles.En effet, l'inflation devrait "monter" cette année, a rappelé M. Powell, évoquant le thème qui a suscité l'émoi des marchés au début du mois de février."Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce discours, dans le contexte de correction que l'on connaît depuis février sur les marchés, avec des questions sur l'inflation et autour de la politique monétaire de la Fed", a commenté Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque.Or, poursuit M. Tuéni, "même si M. Powell a parlé de l'inflation dans des termes optimistes, il n'a pas non plus annoncé clairement un rythme plus rapide de hausse des taux".Dans ces conditions, selon le spécialiste, il existait "un sentiment de soulagement sur les marchés. Ce n'était pas du tout un discours accommodant, mais le marché n'a pas trop mal réagi à ce qui a pu être dit", analyse-t-il.L'Eurostoxx 50 a cédé 0,15%.La Bourse de Paris a fini stable (-0,01%).L'indice CAC 40 a cédé 0,33 point à 5.343,93 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,4 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,51%.Remy Cointreau a bénéficié (+1,72% à 112,20 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "acheter" par Berenberg.Le secteur bancaire a fini bien orienté, à l'image de Crédit Agricole (+1,47% à 14,18 euros), Société Générale (+1,08% à 46,88 euros) ou BNP Paribas (+1% à 65,52 euros).Safran a pris 1,62% à 91,36 euros.Technicolor a pris 4,88% à 1,91 euros.Essilor a baissé de 3,06% à 107,55 euros.Gecina a cédé 5,54% à 144,90 euros.La Bourse de Londres a terminé quasi stable (-0,10%).L'indice FTSE-100 des principales valeurs s'est effrité de 7,13 points pour terminer à 7.282,45 points.La vedette du jour a été de loin le groupe de télévision Sky, qui s'est envolé de 20,50% à 1.331,50 pence, permettant à son action de retrouver un niveau inconnu depuis 18 ans. Juste avant l'ouverture, le câblo-opérateur américain Comcast a provoqué la surprise en se disant prêt à mettre sur la table 22 milliards de livres pour acheter l'intégralité de Sky.Le groupe de BTP Persimmon a gagné 4,66% à 2.604 pence, après avoir bondi de plus de 10% en séance.Taylor Wimpey a avancé de 0,81% à 193,75 pence.Berkeley Group a pris 0,78% à 3.892 pence.Fresnillo a fondu de 4,43% à 1.273 pence après avoir prévenu que sa production de métal jaune serait inférieure cette année à celle de 2017.Randgold a cédé 2,33% à 5.948 pence.Associated British Foods a cédé de son côté 2,38% à 2.661 pence.La Bourse de Francfort a terminé en léger repli, le Dax cédant 0,29% dans un marché sur la réserve après les premiers mots du nouveau patron de la Fed et la menace d'interdiction des vieux diesels en Allemagne.L'indice vedette Dax a clôturé en baisse de 37 points environ, à 12.490,73 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a glissé de 0,24% à 26.333,94 points.Vokswagen a cédé 0,89% à 164,06 euros et BMW a perdu 0,06% à 87,70 euros.Daimler a avancé de 0,20% à 70,37 euros.Fresenius a bondi de 4,43% à 67,94 euros.Bayer a cédé 0,39% à 98,10 euros.BASF a chuté de 2,12% à 86,98 euros.Beiersdorf a chuté de 2,67% à 90,34 euros.La Bourse de Bruxelles a terminé en hausse (+0,37%), l'indice Bel-20 des valeurs vedettes clôturant à 4.007,10 points.Parmi les dix valeurs en hausse, le groupe pharmaceutique UCB a enregistré la meilleure hausse de 2,37% à 68,20 euros.Le fabricant de produits d'hygiène Ontex a perdu 2,68% à 23,94 euros, le pire résultat du jour.La Bourse de Milan a terminé en toute petite hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,08% à 22.724 points.Poste italiane, qui a annoncé un nouveau plan stratégique ambitieux, a réalisé la meilleure performance du FTSE Mib, prenant 5,8% à 7,04 euros.Suivaient Moncler (+1,94% à 28,86 euros), au lendemain de l'annonce de bons résultats en 2017, UniCredit (+1,45% à 17,442 euros) et Fiat Chrysler (+1,32% à 17,756 euros).En revanche, Campari a cédé 3,25% à 6,1 euros, Luxottica 3,01% à 49,98 euros, le marché s'attendant à de meilleures prévisions du lunettier pour 2018, et Brembo 2,86% à 11,54 euros.La Bourse suisse est repassée sous la barre des 9.000 points plombée par les poids lourds de la cote.L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 8.992,52 points, en baisse de 0,37%.Nestlé a perdu 0,78% à 75,92 CHF et le groupe pharmaceutique Novartis, autre poids lourd de l'indice, a reculé de 0,82% à 79,84 CHF. Son concurrent, le laboratoire Roche, a mieux résisté, ne lâchant que 0,02% (223,25 CHF).L'horloger Swatch a terminé lanterne rouge, avec une chute de 1,74% à 401,10 CHF.Richemont, numéro deux mondial, a également fini dans le rouge, avec une perte de 0,87% (84,10 CHF).Le groupe suisse de chimie Lonza a perdu 1,26% à 242,70 CHF.Credit Suisse a gagné 1,00% (17,72 CHF) et UBS 0,16% (18,24 CHF).L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,09% à 537,83 points.Galapagos a perdu 2,41% à 88,88 euros et Unilever a chuté de 2,07% à 43,36 euros.L'assureur Aegon a gagné 1,75% à 5,71 euros et Shell a pris 1,35% à 26,35 euros.L'indice Ibex-35 des valeurs vedettes de la Bourse de Madrid a terminé quasiment inchangé (-0,02%) à 9.900,20 points, avec un secteur bancaire mitigé (Banco Santander +0,69% à 5,73 euros, BBVA -0,13% à 6,95 euros).Inditex (Zara) a perdu 0,86% à 25,25 euros et Telefonica a cédé 0,87% à 8,02 euros.Tecnicas Reunidas (ingéniérie pétrolière) a bondi de 3,99% à 26,83 euros.Indra a pris 1,89% à 11,31 euros.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a cédé 0,16%, à 5.468,05 points.Sonae a reculé de 1,32% à 1,20 euros et EDP Energias perdu 0,03% à 2,77 euros.Ibersol a fini totalement stable à 11,75 euros.Bur-gib/eb(AWP / 27.02.2018 18h46)