Les Bourses européennes, inquiètes, terminent en nette baisse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini vendredi en forte baisse, les investisseurs renonçant à s'engager face à la forte volatilité du marché américain."Les marchés n'arrivent pas à sortir de la spirale baissière. Et ils ont de nouveau reculé fortement après des prévisions de JPMorgan, qui prévoit quatre hausses de taux aux Etats-Unis cette année, et quatre hausses de taux en 2019", explique Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion.A Wall Street, le Dow Jones se montrait particulièrement volatile.Aux Etats-Unis, les investisseurs s'inquiètent d'une possible accélération de l'inflation et d'une remontée plus rapide que prévu des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).Du côté des indicateurs, l'agenda était fourni avec notamment la production industrielle au Royaume-Uni, en chute de 1,3% en décembre sur un mois, un repli pire qu'attendu par les analystes.En France, la production industrielle a rebondi de 0,5% en décembre, tandis qu'en Italie, elle a augmenté de 3% sur l'année 2017, sa plus forte progression depuis 2010.L'Eurostoxx 50 a cédé 1,55%.A Paris, le CAC 40 a terminé en fort repli (-1,41%), ou 72,47 points, à 5.079,21 points, dans un volume d'échanges très étoffé de 6,25 milliards d'euros.L'Oréal a gagné 0,32% à 172,35 euros.Amundi a reculé de 5,78% à 67,44 euros.Tarkett s'est envolé de 6,57% à 31,16 euros.MGI Coutier a cédé de 5,70% à 31,45 euros.Michelin a aussi fini dans le rouge (-1,17% à 122,05 euros).Rubis a gagné 0,97% à 57,45 euros.Le Footsie londonien a cédé 1,09%, ou 78,26 points, à 7.092,43 points.Le secteur financier est resté dans le rouge: la banque RBS a chuté de 3,21% à 274,50 pence et sa concurrente Lloyds a perdu 1,55% à 66,55 pence, tandis que chez les gestionnaires d'actifs, Schroders a cédé 2,13% à 3.350 pence et Prudential 1,17% à 1.770 pence.Les laboratoires pharmaceutiques ont passé aussi une mauvaise journée: GSK a perdu 0,98% à 1.291 pence et AstraZeneca 1,55% à 4.770 pence.Les majors pétrolières ont également souffert dans le sillage de cours de l'or noir en repli: BP a cédé 2,30% à 470,05 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,85% à 2.253,50 pence.A l'inverse, le marché a été soutenu par le BTP: Taylor Wimpey (+1,35% à 184,40 pence), Berkeley Group (+0,94% à 3.760 pence) et Barratt Developments (+1,06% à 554 pence).A Francfort, le Dax a abandonné 1,25%, soit 153 points, à 12.107,48 points. Le MDax a lâché 0,81%, à 25.030,74 points.Infineon a terminé en tête du Dax (+0,71% à 21,41 euros).Volkswagen a cédé 0,97% à 163,20 euros.Deutsche Bank a reculé de 2,23% à 12,51 euros. Son principal actionnaire, le consortium chinois HNA, a légèrement réduit sa participation de 9,90% à 9,20%.Commerzbank a fini en bas de tableau (-4,09% à 11,95 euros) au lendemain de l'annonce d'un modeste bénéfice annuel et de prévisions prudentes.Sur l'indice SDax des petites capitalisations boursières, Puma a gagné 1,09% à 325 euros.L'indice FTSE Mib de Milan a perdu 1,33% à 22.167 points.UnipolSai a réalisé la meilleure performance, gagnant 1,52% à 2,003 euros, suivi d'Unipol (+1,06% à 4,192 euros).Banca Generali a gagné 0,86% à 28,16 euros, après que la banque a annoncé un bénéfice net annuel record.En revanche, Finecobank a cédé 3,9% à 9,214 euros et Recordati 3,41% à 30,87%. Mauvaise séance également pour Banco BPM (-3,19% à 2,986 euros) et Fiat Chrysler (-2,95% à 17,416 euros).A Madrid, l'Ibex-35 a cédé 1,20% à 9.639,60 points, avec un recul particulièrement marqué du secteur bancaire (Banco Santander -1,74% à 5,48 euros; BBVA -1,71% à 7,01 euros; CaixaBank -1,47% à 4,01 euros).Les valeurs énergétiques sont également en fort repli (Iberdrola -1,84% à 5,98 euros; Endesa -2,06% à 16,60 euros), tout comme le géant télécoms Telefonica (-1,75% à 7,52 euros).Tecnicas Reunidas (ingéniérie pétrolière) signe la plus forte hausse (+1,37% à 25,91 euros), suivi de la chaîne hôtellière Melia (+1,20% à 11 euros) et du groupe diversifié Acciona (BTP, énergies renouvelables) +0,81% à 67,42 euros.Le SMI de la Bourse suisse a terminé en baisse de 0,93%, à 8.682,00 points retrouvant des niveaux similaires à ceux atteints en avril 2017.Seul Swiss Re est parvenu à se hisser dans le vert (+0,15% à 92,20 francs suisses), porté par la perspective d'une entrée du japonais Softbank dans son capital, avec qui il a engagé des discussions.Du côté des perdants, Swatch (-2,07% à 392,30 francs suisses) et Richemont (-1,51% à 83,72 francs suisses) étaient particulièrement pénalisés par les investisseurs, tout comme les cycliques, à l'instar de Lonza (-2,57% à 223,80 francs suisses) et de Sika (-1,28% à 7.355,00 francs suisses).UBS a perdu 1,57% à 17,23 francs suisses tandis que son concurrent Credit Suisse s'affaissait de 0,73% à 16,30 francs suisses.A Amsterdam, l'indice AEX a reculé de 1,48% à 518,33 points.A la baisse, le titre du groupe de médias et télécoms européen Altice a chuté de 3,57% à 7,84 euros et le groupe de biotechnologies Galapagos a perdu 3,12% à 88,78 euros.A la hausse, l'éditeur RELX Group a pris 0,45% à 16,71 euros.Le Bel-20 bruxellois a abandonné 0,91%, à 3.876,33 points.Quatorze valeurs étaient en baisse, dont Galapagos en queue de peloton (-3,12% à 88,78 euros).Le groupe postal belge, bpost, a stagné à 27,16 euros.Cinq valeurs étaient en hausse, avec le groupe minier Umicore qui a enregistré la meilleure performance: +7,78% à 44,08 euros.A Lisbonne, le PSI 20 a lâché 1,55% à 5.294,90 points.A la baisse, figuraient EDP-Energias de Portugal (-0,63%) à 2,69 euros, et Galp Energia (-1,29%) à 14,51 euros.Parmi les titres à la hausse, Jeronimo Martins a pris 0,56% à 17,02 euros.bur-tes/cj(AWP / 09.02.2018 18h48)