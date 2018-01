Les Bourses européennes majoritairement en baisse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé majoritairement en baisse mercredi en raison d'un regain de tension sur le marché obligataire américain, qui a également rendu fébrile Wall Street.La remontée des taux américains à long terme a pesé sur le moral des investisseurs, d'autant que l'agenda du jour était plutôt pauvre en données macroéconomiques."Le marché connaît une petite correction en lien avec la remontée des taux d'intérêt américains", a observé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.L'Eurostoxx 50 a abandonné 0,36%.La Bourse de Paris a fini en recul de 0,35%, le CAC 40 cédant 19,26 points à 5.504,68 points.Airbus a pris la tête de l'indice CAC 40, prenant 3,90% à 90,27 euros, soutenu par la commande de 184 Airbus A320 passée par la Chine pour 13 compagnies aériennes.Le secteur bancaire a pour sa part largement profité de la remontée des taux d'emprunt, en particulier américains. Crédit Agricole a gagné 1,81% à 15,16 euros, BNP Paribas 1,53% à 66,43 euros et Société Générale 2,11% à 46,13 euros.Veolia Environnement a fermé la marche en abandonnant 4,47% à 20,95 euros.Air France-KLM a reculé de 3,62% à 13,70 euros.Orange s'est replié de 1,94% à 14,43 euros. L'opérateur a lancé mercredi Pickle TV, un bouquet TV et vidéo destiné aux jeunes de 15 à 35 ans et adapté à ceux qui regardent beaucoup de contenus sur des terminaux mobiles.A Francfort, l'indice Dax a perdu 0,78%, soit 105,07 points à 13.280.52 points. Le MDax des valeurs moyennes a terminé en repli de 0,62% à 26.958,69 points.Les bancaires ont fait la course en tête, Commerzbank gagnant 5,04% à 13,25 euros et Deutsche Bank 2,48% à 15,48 euros.Le groupe Lufthansa a pris 1,69% à 30,61 euros.L'essentiel des valeurs a fini en repli, à l'instar de Daimler (-0,15% à 74,05 euros). Le constructeur a annoncé renforcer sa coopération avec la start-up what3words à travers une prise de participation de 10%.Lanterne rouge, Continental a chuté de 3,26% à 243,10 euros.Londres a terminé en hausse de 0,23%, se hissant à un nouveau sommet historique grâce aux banques et à la distribution. L'indice FTSE-100 a pris 17,49 points à 7.748,51 points.RBS a bondi de 4,60% à 293,40 pence, entraînant dans son sillage Standard Chartered (+3,27% à 818,70 pence), HSBC (+3,81% à 795,50 pence) et Lloyds Banking Group (+0,85% à 68,98 pence).La chaîne de supermarchés Sainsbury's a grimpé de 2,21% à 253,90 pence. Le géant Tesco (-1,17% à 211,90 pence), dont le titre avait bien commencé la semaine, ainsi que l'enseigne Marks and Spencer (+1,79% à 324,00 pence), qui s'est doté d'un nouveau directeur financier, doivent dévoiler leurs chiffres jeudi matin.Les compagnies pétrolières ont quant à elles profité de la solidité des cours du brut à des plus hauts en trois ans. BP a gagné 0,47% à 530,50 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,99% à 2.594,50 pence.La Bourse suisse est repartie dans le rouge, presque tous les titres reculant.L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 9.524,96 points, en baisse de 0,90%.Les poids lourds de la cote ont fortement pesé sur l'indice, après l'avoir soutenu la veille.Le géant alimentaire Nestlé a perdu 1,42% à 83,20 francs suisses, tandis que le groupe pharmaceutique Novartis reculait de 1,37% à 83,80 francs suisses et son concurrent Roche de 1,04% à 247,20 francs suisses.Swisscom, l'opérateur historique de télécoms en Suisse, a subi la plus mauvaise performance, en repli de 1,85% à 520,80 francs suisses.Parmi les rares gagnants du jour, Credit Suisse a pris 0,17% à 17,85 francs suisses et UBS est resté quasi-stable à 18,59 francs suisses (+0,05%).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a fini en repli de 0,46% à 560,44 points.A la baisse, le groupe français de télécoms et médias Altice a chuté de 7,24% à 9,68 euros et le géant néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a perdu 1,97% à 46,10 euros.A la hausse, la banque ING a grimpé de 3,13% à 16,46 euros et le chimiste et pétrolier Vopak a pris 1,93% à 37,56 euros.Milan a progressé, l'indice FTSE Mib gagnant 0,66% à 23.157 points, tiré par les valeurs bancaires.Banco BPM a réalisé la meilleure performance, progressant de 4,78% à 2,852 euros. Suivaient Intesa Sanpaolo (+4,58% à 2,97 euros), Bper Banca (+3,98% à 4,492 euros), UniCredit (+3,16% à 17 euros) ou encore Ubi Banca (+2,58% à 3,98 euros).En revanche, A2A a cédé 2,80% à 1,529 euro, Snam 2,12% à 4,054 euros et Luxottica 1,94% à 50,65 euros.La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,38%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes atteignant en clôture 4.157,55 points.La meilleure performance a été enregistrée par la banque ING qui a gagné 3,13%, à 16,46 euros.Douze valeurs ont fini dans le rouge, dont fabricant de produits d'hygiène Ontex qui a enregistré la plus mauvaise performance (-4,83%) à 27,60 euros.Madrid a clôturé quasiment à l'équilibre (+0,02% à 10.428,3 points). Malgré un fort rebond du secteur bancaire (Santander +2,42% à 5,84 euros; BBVA +1,21% à 7,35 euros; CaixaBank +2,39% à 4,24 euros), certains poids-lourds de l'Ibex 35 ont fortement reculé (Inditex (Zara) -2,53% à 28,85 euros; Telefonica -1,18% à 8,27 euros).Hors du secteur bancaire, la plus forte hausse revient au groupe de distribution Dia (+1,77% à 4,36 euros).Le secteur des transports a terminé globalement en berne: IAG (British Airways, Iberia) a perdu 1,49% à 7,42 euros et Aena (aéroports) 2% à 175,50 euros. Même chose dans le domaine énergétique (Iberdrola -1,09% à 6,53 euros; Red Electrica -1,62% à 18,19 euros).A Lisbonne, le PSI 20 a fini stable, progressant de 0,07% à 5.657.95 points.Galp Energia a gagné 1,58% à 16,095 euros. Ibersol a progressé de 0,83% à 12,15 euros, tandis que Altri a cédé 1,50% à 5,24 euros et Edp Energias 1,08% à 2,92 euros.bur-jpr/eb(AWP / 10.01.2018 18h23)