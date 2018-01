Les Bourses européennes majoritairement en baisse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé majoritairement en baisse mercredi, malgré une ouverture de Wall Street dans le vert, déstabilisées par les doutes sur la zone euro.Aux Etats-Unis, une hausse plus élevée que prévu de la production industrielle en décembre selon les statistiques de la banque centrale américaine (Fed), à 0,9% contre 0,4% attendu, faisait progresser Wall Street.De leur coté, "les marchés boursiers européens sont un peu plus faibles alors que la tendance négative qui est apparue hier à l'heure du déjeuner s'est poursuivie", a observé dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets.Les opérateurs ont manifesté de la méfiance après des propos du vice-président de la Banque centrale européenne, Vitor Constancio, pour qui une hausse de l'euro non motivée par des données fondamentales pourrait devenir inquiétante.L'Eurostoxx 50 a abandonné 0,25%.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a terminé en recul de 0,36% à 5.493,99 points.Europcar a gagné 4,05% à 10,40 euros après avoir répété son ambition d'atteindre au moins 3 milliards d'euros de revenus et 14% de marge d'exploitation Ebitda ajustée d'ici à la fin de 2020.Publicis a de son côté fermé la marche sur le CAC 40, reculant de 2,29% à 57,14 euros.Fnac Darty s'est enfoncé de 5,52% à 94,95 euros. Casino a plongé de 5,20% à 48,10 euros, lesté par un chiffre d'affaires 2017 en croissance de 5%, mais en dessous des attentes.Alstom a pris 2,54% à 36,72 euros et Pierre et Vacances/Centers Parcs a gagné 2,66% à 44,35 euros.A Londres, l'indice FTSE-100 a cédé 30,50 points pour terminer à 7.725,43 points, abandonnant 0,39%.Le principal plongeon de la journée a été subi par du groupe de vêtements et d'accessoires Burberry, qui a dévissé de 9,30% à 1.619 pence.Le groupe d'événementiel Informa a chuté pour sa part de 5,67% à 705 pence.Le spécialiste des services éducatifs Pearson a perdu de son côté 4,65% à 685 penceLa principale hausse de la journée a concerné Rolls-Royce qui a gagné 5,44% à 900 pence.La Bourse de Francfort a fini en baisse, le Dax cédant 0,47%, peinant à se stabiliser après les montagnes russes de Wall Street la veille.Il a perdu 16,96 points à 13.183,96 points.Volkswagen a terminé lanterne rouge, en baisse de 0,84% à 182,46 euros, le marché semblant prendre des bénéfices sur le titre à la suite de l'annonce en matinée de livraisons records en 2017, qui ont augmenté de 4,3% à 10,74 millions de véhicules.L'automobiliste BMW (-0,31% à 92,35 euros) a vu l'investisseur américain Harris Associates franchir le seuil des 3% de son capital, sur les 53% de flottant, le reste étant aux mains de la famille Quandt, actionnaire principal du constructeur.Lufthansa a cédé 1,22% à 29,11 euros. Enfin, le laboratoire Merck KGaA a perdu 1,53% à 91,42 euros.Bruxelles a reculé de 0,37%, après deux jours consécutifs de surplace, l'indice Bel-20 atteignant en clôture 4.148,60 points.Douze valeurs ont fini dans le rouge, dont le fabricant de produits d'hygiènes Ontex (-1,86% à 26,38 euros) qui a affiché la moins bonne performance.Huit valeurs ont fini dans le vert, dont le groupe de chimie UCB en tête de peloton (+1,17% à 69,10 euros).Après une troisième journée consécutive de baisse à la Bourse suisse, l'indice SMI a clôturé à 9.440,01 points (-0,25%).Le groupe pharmaceutique Roche, dont les déclarations de son directeur avaient déjà fait lourdement chuter le titre la veille, était de nouveau à la peine (-1,12% à 233,35 francs suisses).Son concurrent Novartis, autre poids lourd du SMI, était aussi en repli (-0,38% à 83,24 francs suisses), alors que le laboratoire a obtenu auprès de l'Agence sanitaire américaine et de l'Agence européenne des médicaments un statut de revue prioritaire pour le Kymriah, première thérapie anti-cancéreuse génique, selon l'agence suisse AWP.Les valeurs bancaires étaient également délaissées par les investisseurs. Credit Suisse a fini en bas du tableau (-1,89% à 17,885 francs suisses) et UBS a cédé 0,80% à 18,65 francs suisses.Parmi les perdants, le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB a reculé de 1,25% à 26,76 francs suisses.La Bourse de Madrid a terminé en baisse de 0,44% à 10.470 points après plusieurs séances à la hausse, indifférente aux derniers développements en Catalogne, mais plombée par la banque.La chute la plus forte a été subie par Bankia, quatrième banque espagnole dont l'actionnaire principal est l'Etat. Cette valeur a perdu 2,20% à 4,23 euros. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a également perdu 1,06% à 7,40 euros, comme Santander (-0,77% à 5,89 euros).La plus forte hausse a été enregistrée par le groupe de telecoms Cellnex (+1,65% à 22,18 euros).Milan a fini en revanche en faible hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,08% à 23.515 points.Moncler a réalisé la meilleure performance avec +3,14% à 26,3 euros, suivi de Leonardo, +1,81% à 11,27 euros et de A2A, +1,35% à 1,577 euro.BPER Banca a subi la plus forte baisse, -1,95% à 4,422 euros, suivie de Telecom Italia, -1,63% à 0,7245 euro et de Buzzi Unicem, -1,27% à 23,3 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé lui aussi clôturé en hausse, gagnant 0,37% à 563,28 points.A la hausse, le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a gagné 5,08% à 161,45 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice "records" en 2017. Le géant néerlando-belge de la distribution Ahold Delhaize a pris 0,90% à 18,61 euros.A la baisse, le titre du groupe de médias et télécoms européen Altice a perdu 4,41% à 8,58 euros et Galapagos, groupe de biotechnologies, a chuté de 1,81% à 90,06 euros.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a terminé la séance stable (+ 0,09%) à 5.618,69 points.La banque BCP a progressé de 1,14% à 0,2924 euro. Jeronimo Martins a également gagné 0,43% à 17,4 euros, tandis que le papetier Navigator a cédé 0,96% à 4,55 euros et qu'Ibersol a abandonné 0,81% à 12,20 euros.bur-jpr/eb(AWP / 17.01.2018 18h45)