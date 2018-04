Les Bourses européennes moroses au lendemain d'une mauvaise séance à Wall Street

Paris (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont entamé en baisse mardi une semaine écourtée par un week-end pascal prolongé, renouant avec la fébrilité liée aux difficultés du secteur technologique et aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.Il s'agit de "la première journée du trimestre et nous sentons une forme de nervosité liée au calendrier et au fait que les marchés européens étaient fermés hier, mais pas les marchés américains", a commenté auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.Les valeurs technologiques ont en effet continué à pâtir des secousses liées au scandale autour de l'utilisation des données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook par la société de conseil britannique Cambridge Analytica.Après avoir hésité sur la tendance à suivre au lendemain d'une séance difficile, Wall Street confortait toutefois son rebond à la mi-journée: vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 0,48% à 23.756,98 points, le Nasdaq de 0,27% à 6.888,93 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,38% à 2.591,62 points."Cette progression, qui reste modérée, est logique après le net repli de lundi", a commenté Adam Sarhan de 50 Park Investment.L'Eurostoxx 50 a perdu 0,43%.A Paris, l'indice CAC40 de la Bourse de Paris a reculé de 0,29% à 5.152,12 points.Les groupes de luxe Kering (+3,27% à 401,50 euros) et LVMH (+2,32% à 256,00 euros) ont pris la tête du CAC 40.Côté technologies, STMicroelectronics a perdu 3,11% à 17,43 euros et Soitec 2,89% à 57,20 euros.Sodexo a continué à souffrir de la révision à la baisse de ses prévisions financières annuelles annoncée jeudi (-4,54% à 78,18 euros).TF1 a cédé 5,71% à 10,40 euros tandis que M6 se repliait de 2,01% à 20,50 euros.Air-France-KLM a reculé de 4,37% à 8,62 euros alors que le groupe prévoyait d'assurer 75% de ses vols mardi, à l'occasion d'une quatrième journée de grève.Europacorp a bondi de 24,35% à 2,40 euros, porté par des informations de presse sur des négociations avancées en vue d'un rachat par Netflix, confirmées par sa direction.L'indice Dax de la Bourse de Francfort a cédé 0,78% à 12.002,45 points.Le fabricant de composants électroniques Infineon Technologies a cédé 2,07% à 21,29 euros et SAP, géant du logiciel professionnel, 0,85% à 84,25 euros.Deutsche Bank a reculé de 1,45% à 11,16 euros, affaibli par les spéculations sur le départ de son patron et son difficile remplacement.Forts de recommandations à l'achat, BMW a gagné 0,60% à 88,68 euros et Volkswagen 0,62% à 162,38 euros.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a perdu 0,37% à 7.030,46 points.Particulièrement sensible à l'actualité américaine, le géant de la publicité WPP a lâché 1,32% à 1.117,50 pence, le fabricant de produits d'hygiène Reckitt Benckiser 0,60% à 5.998 pence et le spécialiste des matériaux de construction Ferguson 1,76% à 5.260 pence.L'équipementier GKN a reculé pour sa part de 3,63% à 446,20 pence en raison de prises de bénéfices.IAG a décroché de 0,81% à 609,60 pence, le motoriste Rolls-Royce de 1,95% à 854,60 pence et le groupe de défense BAE de 1,24% à 574,20 pence.L'une des rares hausses significatives a concerné le groupe de télévision Sky (+2,12% à 1.325 pence) après que son premier actionnaire Fox s'est dit prêt à vendre Sky News à Disney afin de favoriser l'acceptation de son projet d'acquisition du groupe par les autorités de la concurrence britannique.La Bourse de Madrid a cédé 0,43% à 9.559,40 points, sur fond de recul du secteur bancaire.Banco Santander a chuté de 1,23% à 5,23 euros; BBVA de 0,98% à 6,37 euros et CaixaBank de 1,47% à 3,82 euros.Le secteur énergétique était également à la baisse, à l'instar de Red Electrica (-1,20% à 16,53 euros); Iberdrola (-0,27% à 5,96 euros). Telefonica a cédé 0,44% à 7,99 euros et ACS chuté de 2,05% à 31 euros.Le groupe textile Inditex (Zara) a pris 1,02% à 25,69 euros, la plus forte hausse revenant au groupe d'ingéniérie pétrolière Tecnicas Reunidas (+2,50% à 24,59 euros).A la Bourse de Milan, l'indice FTSE Mib a gagné 0,44% à 22.510 points.Le groupe Fiat Chrysler a dominé la séance (+7,32% à 17,71 euros), suivi par Mediaset (+6,43% à 3,312 euros) et Moncler (+6,38% à 32,87 euros).STMicroelectronics était en bas de tableau, cédant 2,97% à 17,45 euros, précédé de Leonardo (-2,24% à 9,168 euros) et Saipem (-1,79% à 3,125 euros).L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a cédé 0,41% à 5.383,58 points.La banque BCP a chuté de 2,21% à 0,266 euro.Côté énergétiques, Galp Energia a perdu 0,20% à 15,275 euros, tandis que EDP gagnait 0,06% à 3,09 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 0,50% à 8,00 euros.Jeronimo Martins a cédé 1,28% à 14,615 euros.Le papetier The Navigator perdu 0,67% à 4,756 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse s'est replié de 1,26% à 8.630,93 points.Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB a perdu 1,89% à 22,29 francs suisses, devancé par Adecco, numéro un mondial du travail temporaire (- 1,79% à 66,78 CHF) et Swisscom (-1,73% à 465,40 CHF).Nestlé a cédé 1,32% à 74,62 CHF tandis que dans le domaine du luxe, Richemont a abandonné 0,63% à 85,22 CHF et Swatch 0,38% à 419,80 CHF.Côté phamaceutiques, Roche a perdu 1,28% à 216,30 CHF et Novartis 0,44% à 76,92 CHF.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a perdu 0,20% à 528,48 points.L'éditeur professionnel Wolters Kluwer a chuté de 2,15% à 42,26 euros et le groupe de biotechnologies Galapagos a perdu 1,82% à 79,82 euros.ASML a pris 1,34% à 162,30 euros et l'assureur ASR Nederland a grimpé de 0,69% à 34,96 euros.L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a reculé de 0,67% à 3.831,43 points.Le groupe postal belge bpost a affiché la plus mauvaise performance (3,70% à 17,68 euros).Le géant énergétique français Engie a crû de 0,85% à 13,67 euros.afp/lk(AWP / 03.04.2018 19h02)