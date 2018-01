Les Bourses européennes plutôt en baisse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi plutôt en baisse, les investisseurs restant prudents au début d'une semaine riche en rendez-vous et attendant notamment la fin mercredi de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).D"autre part de nombreux résultats de sociétés européennes et américaines sont attendus dans les prochains jours."C'est une semaine très chargée (en rendez-vous) qui commence sur une note assez hésitante et sans grande conviction mais le marché devrait être beaucoup plus animé dès demain et surtout à partir de mercredi", a souligné auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.Il s'agit "d'un début de semaine hésitant sur les marchés européens", qui n'ont finalement que peu bénéficié des records atteints outre-Atlantique vendredi, a estimé de son coté Neil Wilson, analyste chez ETX Capital.L'Eurostoxx 50 a abandonné 0,12%.A Paris, le CAC 40 a cédé 7,56 points (-0,14%) à 5.521,59 points dans un volume d'échanges faible de 2,9 milliards d'euros.TechnipFMC a pâti (-2,95% à 26,68 euros) d'un abaissement de sa recommandation à "conserver" contre "acheter" auparavant par Société Générale.A l'inverse, le secteur technologique a fini en hausse comme STMicroelectronics qui a grimpé de 2,39% à 19,52 euros, Soitec ayant pris pour sa part 2,78% à 64,65 euros.Alten s'est adjugé 1,87% à 81,85 euros, dopé par un chiffre d'affaires en hausse de 13% en 2017.Sanofi a cédé en revanche 0,79% à 72,90 euros.L'indice FT SE 100 de la Bourse de Londres a grappillé 5,99 points pour terminer à 7.671,53 points (+ 0,08%).Parmi les compagnies minières, Glencore a avancé de 3,26% à 415 pence, Rio Tinto de 2,08% à 4.024,50 pence, Anglo American de 1,23% à 1.756 pence et BHP Billiton de 1,11% à 1.600 pence.Quelques titres ont par ailleurs bénéficié de la poursuite du reflux de la livre sterling face au dollar. Le spécialiste des produits d'hygiène, Reckitt Benckiser, a pris 0,89% à 6.787 pence et le motoriste Rolls-Royce de 0,72% à 862 pence.Parmi les baisses de la journée figurent celle du fabricant d'alcool Diageo, qui a cédé 1,15% à 2.529,50 pence.Les sociétés de gestion des eaux ont passé aussi une mauvaise journée: Severn Trent a perdu 1,97% à 1.970,50 pence et United Utilities 1,58% à 736,20 pence.La Bourse de Francfort a fini en léger recul, l'indice Dax cédant 0,12%, soit 15,69 points à 13.324,48 points, dans un marché prudent avant l'ouverture en Allemagne de la saison des résultats annuels, malgré le léger tassement de l'euro.ProSiebenSat.1 a gagné 0,44% à 29,94 euros. Volkswagen a progressé 0,10% à 182,08 euros. Le constructeur automobile n'a guère souffert du nouveau scandale l'affectant, aux côtés de ses compatriotes BMW (-0,31% à 93,54 euros) et Daimler (+0,11% à 74,89 euros).Deutsche Bank a cédé 1,05% à 15,49 euros. Commerzbank (-2,06% à 13,42 euros) a fini en queue de cote, pénalisée par une étude d'UBS recommandant le titre à la vente.La Bourse suisse a entamé la semaine dans le rouge, l'indice SMI finissant à 9.457,27 points, en repli de 0,61%.La banque privée suisse Julius Baer, qui publie mercredi ses résultats annuels, s'est hissée dans le vert (+0,66% à 64,08 francs suisses), enregistrant la meilleure performance de la journée.Pour le reste, les investisseurs, quelque peu frileux, ont tout autant délaissé les valeurs financières que les poids lourds défensifs, comme Nestlé (-0,81% à 80,34 francs suisses) et Novartis (-0,93% à 86,92 francs suisses).Quant aux deux grandes banques de la place helvétiques, elles ont aussi perdu du terrain: -1,07% à 18,405 francs suisses pour Credit Suisse et -0,77% à 19,205 francs suisses pour UBS.La Bourse de Bruxelles s'est repliée de 0,16%, l'indice Bel-20 finissant la séance à 4.155,19 points.Parmi les cinq valeurs en hausse, Galapagos, groupe de biotechnologies, a progressé de 3,07% à 97,24 euros.Le fabricant de produits d'hygiène Ontex a affiché la moins bonne performance: -1,38% à 60,70 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a fini en baisse de 0,13% à 566,06 points.En repli, le géant néerlando-belge de la distribution a chuté de 1,79% à 18,11 euros et le titre du groupe de médias et télécoms européen Altice a perdu 1,65% à 8,94 euros.A la hausse, le groupe de biotechnologies Galapagos a pris 3,24% à 97,40 euros et l'assureur Aegon a gagné 1,17% à 5,70 euros.Milan s'est également repliée, l'indice FTSE Mib perdant 0,23% à 23.802 points.StMicroelectronics a réalisé la meilleure performance avec +2,36% à 19,52 euros, suivi de Leonardo Spa, +1,58% à 11,275 euros et de Brembo, +1,13% à 13,47 euros.Saipem a subi la plus forte baisse, -2,24% à 3,971 euros, suivi de A2A, -1,40% à 1,55 euro et de Tenaris, -1,38% à 14,34 euros.Madrid a fini en baisse de 0,38% à 10.555,6 points, avec un repli notable de la quatrième banque du pays, Bankia, dont les résultats ont déçu les investisseurs.La banque nationalisée en 2012, au plus fort de la crise économique, a perdu 4,31% à 4,20 euros, à la suite de la publication de résultats faisant état d'une perte de 235 millions d'euros au quatrième trimestre.Les compagnies d'électricité étaient également à la peine: Endesa a perdu 3,23% à 18,15 euros, Gas Natural Fenosa 1,68% à 18,97 euros et Iberdrola 1,08% à 6,62 euros.Le géant du textile Inditex (Zara), en hausse de 0,59% à 29,18 euros, faisait partie des quelques groupes dans le vert.Le PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a cédé 0,66% à 5.730,22 points.Parmi les valeurs en baisse, Galp Energia a abandonné 1,76% à 15,87 euros et Nos 1,45% à 5,42 euros.Parmi les valeurs en hausse, on relevait Pharol (+1,07% à 0,2360 euro) et Sonae (+0,31% à 1,275 euros).