Les Bourses européennes pour la plupart en petite hausse

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont terminé lundi en petite hausse, l'optimisme restant de mise parmi les investisseurs, dans un environnement économique porteur.Le marché parisien "reste résilient", à l'instar des voisins européens qui "flirtent tous avec leurs plus hauts de l'an dernier", a souligné auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France."Les indices sont encore soutenus aujourd'hui par de bons indicateurs", a-t-il complété.Les ventes au détail dans la zone euro, baromètre de la consommation des ménages, ont ainsi progressé de 1,5% en novembre par rapport à octobre. Les commandes passées à l'industrie allemande ont pour leur part enregistré un recul de 0,4% sur un mois en novembre, mais cela n'a pas suffi à entamer l'enthousiasme.Selon M. Baradez, "cette semaine sera un véritable test pour savoir si la hausse est durable" et "la tendance va sans doute grandement dépendre de l'évolution des marchés américains, qui entrent dans leur saison des résultats".L'Eurostoxx 50 a gagné 0,24%.La Bourse de Paris a terminé en hausse (+0,30%) pour la quatrième séance d'affilée.L'indice CAC 40 a gagné 16,67 points à 5.487,42 points, son niveau le plus élevé depuis deux mois, dans un volume d'échanges moyen de 3,1 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini sur une progression de 1,05%.Carrefour a fini à la dernière place de l'indice CAC 40 avec un recul de 3,11% à 17,94 euros.Sanofi a fini à l'équilibre à 74,35 euros.Tarkett a chuté de 6,45% à 34,54 euros.Air Liquide a gagné 1,10% à 109,80 euros.Safran a reculé de 0,18% à 89,04 euros.Trigano a bondi de 4,68% à 156,70 euros.LDC (marques Le Gaulois, Marie, poulets de Loué) a progressé de 0,81% à 124,50 euros.La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,36% pénalisée par le secteur de la construction et la chute de Micro Focus.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 27,71 points, à 7.696,51 points.Le marché britannique a entamé la séance en atteignant un nouveau sommet historique, se hissant jusqu'à 7.733,39 points, avant de faiblir.Le groupe de services informatiques Micro Focus International a chuté de 16,92% à 2.145,00 pence.Barratt Developments a reculé de 1,58% à 647,40 pence.Persimmon a cédé 1,08% à 2.748,00 pence et Taylor Wimpey a reculé de 1,23% à 208,60 pence.Shire a dégringolé de 5,43% à 3.664,50 pence.Tesco a progressé de 2,19% à 214,30 pence.Anglo American a pris 1,47% à 1.627,00 pence.Antofagasta a gagné 1,24% à 994,00 pence.La Bourse de Francfort a clôturé en hausse, le Dax gagnant 0,36%.L'indice vedette a pris 48,14 points à 13.367,78 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a cédé 0,01% à 27.014,63 points.Daimler qui a pris 1,06% à 73,75 euros a vu sa filiale Mercedes-Benz établir un nouveau record de ventes en 2017 et s'imposer comme la championne mondiale de l'automobile haut de gamme.BMW a gagné 1,32% à 89,67 euros.Volkswagen a grappillé 0,36% à 179,84 euros.Deutsche Bank a reculé de 0,97% à 15,34 euros.Commerzbank a baissé 0,13% à 12,64 euros.Eon a cédé 0,31% à 9,21 euros.La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,43%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes atteignant en clôture 4.114,53 points.Treize valeurs ont fini en hausse, la plus forte progression étant réalisée par le groupe de biotechnologies Galapagos qui a gagné 4,53% à 84,88 euros.Une valeur a fait du surplace: le groupe diversifié Ackermans & van Haaren à 150 euros.Six valeurs étaient en baisse, dont le groupe chimique belge Solvay, qui a perdu 0,88% à 118,85 euros.La Bourse suisse a démarré la semaine dans le rouge, malgré la bonne tenue des valeurs bancaires. L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 9.541,73 points, en légère baisse de 0,16%.Givaudan s'est affaissé de 2,19% à 2.276,00 francs suisses.Roche, qui a conclu un partenariat à long terme avec l'américain GE Healthcare pour développer ensemble une plateforme de diagnostic numérique intégrée destinée notamment à l'oncologie, a reculé de 1,07% à 249,50 francs suisses.Novartis a perdu 0,17% à 83,94 francs suisses.Nestlé a cédé 0,12% à 83,64 francs suisses. Des échos de presse aux Etats-Unis font état d'un intérêt de Hershey et de Ferrero pour les activités de Nestlé dans la confiserie aux Etats-Unis, indique l'agence suisse AWP.Julius Baer a pris 1,01% à 62,08 francs suisses.Credit Suisse a gagné 0,77% à 17,775 francs suisses.L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,49% à 560,89 points.Arcelor Mittal a pris 2,76% à 29,20 euros.Altice a chuté de 1,77% à 9,45 euros et le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a perdu 1,20% à 74,20 euros.La Bourse de Milan a fini en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 1,11% à 22.762 points.CNH Industrial a progressé de 2,05% à 11,92 euros.Suivait Telecom Italia (+1,90% à 0,7525 euro), après que le ministre du Développement économique eut indiqué que l'opérateur Telecom Italia devrait être divisé en deux sociétés distinctes.Banco BPM a pris 1,89% à 2,69 euros, Leonardo a gagné 1,63% à 10,57 euros et Ferrari a avancé de 1,39% à 94,65 euros.Salvatore Ferragamo a cédé 1,23% à 22,44 euros, Banca Mediolanum a reculé de 0,83% à 7,13 euros et Terna a baissé de 0,80% à 4,954 euros.La Bourse de Madrid a clôturé en léger recul de 0,12% à 10.398,4 points, à l'image du secteur bancaire (BBVA -0,25% à 7,24 euros; CaixaBank -0,02% à 4,07 euros), à l'exception de Banco Santander (+0,30% à 5,69 euros).Inditex (Zara) a perdu 0,34% à 29,50 euros.Telefonica a pris 0,14% à 8,37 euros.Siemens Gamesa a gagné 4,35% à 12,35 euros.ArcelorMittal a pris 2,91% à 29,22.Mediaset Espagne a cédé 2,64% à 9,57 euros.L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a fini dans le vert, gagnant 0,53%, à 5.645,53 points.Le groupe énergétique EDP a cédé 0,53% à 2,97 euros et Galp Energia a perdu 0,34% à 15.90 euros.Jeronimo Martins a recumé de 0,47% à 16,95 euros.La banque BCP a pris 1,04% à 0,30 euro.Bur-gib/eb(AWP / 08.01.2018 18h53)