Les Bourses européennes pratiquement toutes en hausse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé la dernière séance de la semaine pratiquement toutes en hausse vendredi dans le sillage de Wall Street et des chiffres américains sur l'emploi qui ont bondi en février tout en faisant état d'une hausse modérée des salaires.Les créations d'emplois ont bondi aux Etats-Unis en février à leur plus haut niveau en un an et demi (313.000), dépassant largement les prévisions des analystes, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1%.En revanche, la hausse du salaire horaire pour le mois n'est que de 0,15%, ce qui porte à seulement 2,6% l'augmentation sur un an, à peine au-dessus de l'inflation."Pour la Réserve fédérale américaine (Fed), c'est le meilleur scénario dans la mesure où il n'y a pas d'urgence du coup à remonter les taux d'intérêt, ce que le marché a bien compris, saluant (ces chiffres) par une hausse", a souligné auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.L'Eurostoxx 50 s'est apprécié de 0,21%.A Paris, le CAC 40 a progressé de 0,39% à 5.274,40 points.Arcelormittal a perdu 0,64% à 26,39 euros.TF1 a pris à l'inverse 2,34% à 11,82 euros tandis qu'Orange a progressé de 0,71% à 14,22 euros. Lagardère a chuté de 7,32% à 22,30 euros. Spie s'est enfoncé de son côté de 6,26% à 20,06 euros.CGG a gagné 4,73% à 1,55 euro, en raison de prévisions 2018 meilleures que prévu. Enfin Veolia s'est apprécié de 0,64% à 19,78 euros.A Londres, l'indice FTSE-100 a pris 0,30%, avançant de 21,27 points à 7.224,51 points. Sur la semaine écoulée, il a grimpé de 2,19%.Le secteur minier a tiré le marché londonien vers le haut, à l'image de BHP Billiton (+2,28% à 1.435,80 pence), Rio Tinto (+0,91% à 3.726,50 pence), Anglo American (+2,64% à 1.752,20 pence) et Antofagasta (+2,80% à 894,40 pence).L'équipementier industriel GKN a été recherché (+3,25% à 435,10 pence). Le groupe de défense BAE Systems a terminé en forte hausse (+2,17% à 601,80 pence), après l'annonce d'un protocole d'accord pour l'achat de 48 avions de combat Eurofighter Typhoon par l'Arabie Saoudite.L'indice Dax de la Bourse de Francfort a perdu 0,07%, à 12.346,68 points, pénalisé par la chute de l'action Lufthansa.Les valeurs défensives ont été demandées, le lessivier Henkel gagnant 1,26% à 112,60 euros, finissant en tête du Dax devant le laboratoire Merck (+1,06% à 78,48 euros).ThyssenKrupp (+0,60% à 21,66 euros) a offert une belle résistance aux visées douanières sur l'acier côté américain, tandis que, coté au Mdax, son concurrent Salzgitter, centré sur l'acier, a cédé 5,71% à 43,27 euros.Volkswagen a grappillé 0,10% à 156,88 euros.La Bourse suisse a terminé la semaine sur une note positive, encouragée par les perspectives de la BCE sur le risque inflationniste.L'indice SMI a gagné 0,40% à 8.931,85 points.Toutes les valeurs ont fini dans le vert, sauf UBS, le numéro un bancaire suisse, qui a perdu 0,49% à 17,40 CHF.Les autres valeurs bancaires se sont bien comportées: Credit Suisse a gagné 0,47% (17,25 CHF) et la banque privée Julius Baer 0,43% (60,60 CHF).La meilleure performance a été réalisée par l'horloger Swatch, qui progresse de 1,16% à 402,70 CHF.Côté poids lourds de la cote, le géant de l'alimentation Nestlé a gagné 0,82% (76,26 CHF), le laboratoire Novartis 0,26% (78,36 CHF) et son concurrent Roche 0,11% (229,00 CHF).Bruxelles a progressé de 0,32%, tirée par la société de biotechnologie Galapagos et le groupe Ontex. L'indice Bel-20 des valeurs vedettes se rapproche de la barre des 4.000 points pour clôturer à 3.987,04 pts.Le fabricant de produits d'hygiène Ontex a poursuivi sa progression avec un gain de 3,97% à 23,04 euros et Galapagos à enregistré un bond de 2,84% à 83,20 euros.Le brasseur AB InBev, en hausse la veille, a en revanche cédé 0,19% à 93,27 euros (+3,26% à 93,45 euros). Autres valeurs dans le rouge vendredi: Cofinimmo (-1,13% à 104,70 euros) et bpost (-0,50% à 27,76 euros).Milan a terminé en faible hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,06% à 22.746 points.Tenaris a réalisé la meilleure performance avec +3,65% à 15,055 euros, suivi d'Atlantia, +2,96% à 27,85 euros et de Leonardo, +2,27% à 9,186 euros.UBI Banca a subi la plus forte baisse, -2,60% à 3,74 euros, suivie de Banco BPM, -2,42% à 2,9645 euros et de BPER Banca, -2,16% à 4,659 euros.Madrid a gagné 0,41% à 9.686,10 points, profitant du dynamisme de plusieurs grandes valeurs, comme le spécialiste télécoms Telefonica (+1,30% à 8,17 euros), le géant textile Inditex (Zara) (+0,50% à 24,07 euros), le pétrolier Repsol (+1,04% à 14,11 euros) ou le numéro un mondial des réservations de voyages Amadeus (+2,74% à 61,54 euros).Le secteur bancaire a terminé en revanche dans le rouge: Banco Santander a perdu 0,20% à 5,46 euros, BBVA 0,09% à 6,65 euros et CaixaBank 0,41% à 3,86 euros.La plus forte hausse est revenue au groupe de construction ACS (+3% à 30,22 euros) et la plus forte baisse à la société immobilière Colonial (-1,33% à 8,90 euros).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a progressé de 0,36% à 537,14 points.A la hausse, le groupe de biotechnologies Galapagos a gagné 2,84% à 83,20 euros, et le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a pris 1,33% à 44,74 euros.A la baisse, le fournisseur de services maritimes Boskalis a perdu 2,23% à 26,28 euros et le leader européen de l'immobilier commercial, le français Unibail-Rodamco, a chuté de 1,04% à 190,75 euros.A Lisbonne, le PSI 20 a gagné 0,53% à 5.423,80 points.Galp Energia a avancé de 2,55% à 15,09 euros tandis que Navigator Compa a subi la plus forte baisse (- 1,18% à 4,5040 euros).bur/jpr/eb(AWP / 09.03.2018 18h31)