Les Bourses européennes profitent de la baisse de l'euro

PARIS (awp/afp) - A l'exception de la place londonienne, les Bourses européennes ont toutes fini dans le vert mardi, profitant du repli de l'euro face au dollar, faute d'actualités fortes."Ce qui marque un peu la séance, c'est le rebond du dollar, qui permet au marché européen de se reprendre" alors que Wall Street évolue en ordre dispersé au lendemain d'un week-end prolongé, a relevé auprès de l'AFP Françoise Rochette, responsable de l'allocation d'actifs de Mandarine Gestion.L'Eurostoxx 50 a gagné 0,80%.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a pris 0,64% à 5.289,86 points.Edenred a bondi de 6,49% à 27,40 euros, dopé par un bénéfice net et un chiffre d'affaires annuels "historiques" tirés par de "solides performances en Europe", selon le groupe, qui a affiché sa "confiance" pour 2018.BNP Paribas a pris 0,73% à 65,08 euros après avoir annoncé l'acquisition des activités luxembourgeoises du néerlandais ABN Amro.Orange a avancé de 0,96% à 13,68 euros.Vicat a grimpé pour sa part de 4,16% à 67,60 euros, tiré par un bénéfice net en hausse de 2,2% en 2017.Theradiag a plongé de 19,63% à 1,72 euro alors que le torchon brûle entre la société française de technologie médicale et son allié et actionnaire chinois HOB Biotech, qui a résilié un de leurs contrats de partenariat.A Francfort, le Dax a gagné 0,83% à 12.487,90 points.Le fabricant de semi-conducteurs Infineon a enregistré un gain de 2,23% à 22,51 euros, suivi du chimiste Linde (+1,96% à 185,10 euros).Les valeurs automobiles sont restées sous pression alors que la justice allemande pourrait ouvrir la voie jeudi à des interdictions de circulation des véhicules diesel les plus polluants.Daimler a cédé 0,55% à 70,62 euros et BMW 0,55% à 86,80 euros.Deutsche Börse a perdu 0,61% à 105,15 euros.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a terminé proche de l'équilibre (-0,01% à 7.246,77 points), affectée par les résultats jugés décevants de poids lourds comme HSBC, BHP Billiton et InterContinental Hotels Group (IHG).La plus forte baisse a été subie par le géant minier anglo-australien BHP Billiton (-4,58% à 1.490,40 pence). Le groupe a pourtant vu son bénéfice net augmenter de de 25% au premier semestre, mais cela n'a pas suffi au yeux des investisseurs qui s'attendaient à mieux.HSBC, dont les bénéfices annuels sont inférieurs aux attentes, a trébuché de 3,09% à 737,00 pence.La chaîne hôtelière IHG a perdu 2,75% à 4.568,00 pence, les investisseurs regrettant l'absence de versement de dividende exceptionnel.Le fabricant de spiritueux Diageo a cédé 0,04% à 2.493,00 pence et le spécialiste des services éducatifs Pearson 0,03% à 696,60 pence.Le groupe minier et sidérurgiste russe Evraz a encore brillé (+5,02% à 432,70 pence) après avoir déjà nettement progressé lundi dans la foulée du gain d'un nouveau contrat avec les chemins de fer russes.L'indice IBEX-35 de la Bourse de Madrid a pris 0,91% à 9.895,30 points, bénéficiant notamment de la forte remontée d'Inditex (Zara)(+2,51% à 27,33 euros).Les autres valeurs phare de l'indice ont également fini en hausse, à l'instar de Banco Santander (+1,65% à 5,68 euros), Telefonica (+0,58% à 7,65 euros) et Iberdrola (+0,72% à 6,15 euros).Le groupe de construction ACS a pris 2,25% à 29,13 euros après l'annonce d'un léger abaissement de son offre d'achat sur le gestionnaire autoroutier Abertis (-0,31% à 19,40 euros).Le groupe agroalimentaire Viscofan a connu la plus forte chute (-1,85% à 53,10 euros).L'indice FTSE Mib de la Bourse de Milan a gagné 0,46% à 22.673 points.Telecom Italia a réalisé une des meilleures performances (+3,01% à 0,781 euro), suivi de STMicroelectronics (+2,64% à 18,46 euros), CNH Industrial (+2,59% à 11,67 euros) et Ferrari (+1,75% à 104,5 euros).En revanche, mauvaise performance pour Salvatore Ferragamo, au début de la semaine de la mode femmes à Milan, qui a perdu 0,89% à 22,22 euros, précédé de Ubibanca (-0,70% à 3,94 euros) et de Intesa San Paolo (-0,60% à 3,08 euros).L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a gagné 0,24% à 5.448,81 points.La banque BCP a cédé 0,31% à 0,2936 euro.Les énergétiques étaient également à la baisse: Galp Energia a perdu 0,14% à 14,675 euros, EDP 2,45% à 2,704 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 0,63% à 7,09 euros.Le dsitributeur Jeronimo Martins a gagné 1,53% à 17,62 euros.Le papetier The Navigator a bondi de 4,05% à 4,416 euros.L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a progressé de 0,41% à 3.938,68 points.Sur les dix-sept valeurs dans le vert, le chimiste belge Solvay a crû de 1,88% à 113,90 euros, soit la meilleure progression du tableau.Ontex (produits d'hygiène personnelle) a affiché la plus mauvaise performance (-1,88% à 25,10 euros).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a pris 0,79% à 532,93 points.Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a gagné 3,24% à 159,25 euros et le fournisseur de services maritimes Boskalis 2,13% à 31,19 euros.Le groupe de médias et télécoms européen Altice a perdu 1,38% à 7,84 euros et le géant néerlando-belge de la distribution Ahold Delhaize a chuté de 0,86% à 17,65 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a progressé de 0,82% à 8.981,39 points.Toutes les valeurs ont fini dans le vert, avec en tête SGS, le numéro un mondial de l'inspection et de la certification de produits (+2,12% à 2.408,00 CHF).Les bancaires se sont aussi classées dans le haut du tableau: Credit Suisse a gagné 1,24% (17,55 CHF), UBS 1,47% (17,98 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer 0,75% (61,74 CHF).Le groupe suisse de chimie de spécialités Sika, qui avait plongé la veille de 1,86%, a repris 1,64% à 7.755,00 CHF.Le géant suisse de la réassurance Swiss Re, dont une partie du capital est convoité par conglomérat japonais Softbank, a gagné 1,39% à 96,38 CHF.L'horloger Swatch a profité des bons chiffres des exportations horlogères (+0,59% à 410,60 CHF).bur-LyS/eb(AWP / 20.02.2018 18h53)