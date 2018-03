Les Bourses européennes profitent toujours de bonnes statistiques européennes

PARIS (awp/afp) - Presque toutes les Bourses européennes ont continué de progresser vendredi, profitant comme la veille de bonnes statistiques américaines."La semaine se termine sur des gains pour les marchés britannique et européens", a commenté Chris Beauchamp, analyste chez IG.Ils ont été portés par "l'optimisme" de Wall Street, rassurée, selon lui, par une augmentation plus forte que prévu de la production industrielle américaine en février, tandis que le moral des ménages américains s'est nettement amélioré en mars.L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,68%.L'indice Dax de la Bourse de Francfort a gagné 0,36% à 12.389,58 points.En raison de problèmes techniques imputables à l'opérateur Deutsche Börse, la Bourse de Francfort a ouvert avec près de 40 minutes de retard, fait rarissime survenant de surcroît le jour de l'entrée en Bourse de la filiale de Siemens (+0,90% à 107,16 euros) spécialisée dans la technologie médicale, Healthineers, la 5e plus importante opération du genre en 20 ans.Candidate à moyen terme pour entrer au MDax, Healthineers a terminé en hausse de 8,5% à 30,38 euros.Deutsche Telekom a progressé de 1,98% à 13,41 euros et Deutsche Bank de 0,53% à 12,84 euros.Volkswagen, dont les ventes de véhicules dans le monde ont augmenté de 7,2% en février, a pris 0,70% à 162,12 euros.Linde a fini dernier du Dax (-3,47% à 184,90 euros).L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a gagné 0,34% à 7.164,14 points.Royal Dutch Shell (action "B") a pris 1,26% à 2.248,50 pence après avoir annoncé la vente d'actifs en Nouvelle-Zélande au groupe autrichien OMV. La major a aussi profité de la hausse de l'or noir, tout comme BP (+1,98% à 473,75 pence).La cote londonienne a toutefois été freinée par le fort repli du secteur du BTP après les résultats de Berkeley (-5,35% à 3.713,00 pence). Barratt Developments a reculé de 1,72% à 527,20 pence, Persimmon de 1,29% à 2.527,00 pence et Taylor Wimpey 1,37% à 184,15 pence.Le secteur de la distribution a flanché avec Tesco (-1,96% à 209,80 pence) et Marks and Spencer (-1,57% à 275,90 pence).A Paris, l'indice CAC 40 a gagné 0,29% à 5.282,75 points.Sanofi, qui a annoncé avoir placé des emprunts obligataires totalisant 8 milliards d'euros, était quasi stable (-0,09% à 66,17 euros).Carrefour a pris 0,27% à 16,95 euros, après une prise de participation majoritaire au capital de la start-up Quitoque, spécialisée dans la livraison de paniers-repas à domicile.Rubis a été recherché (+6,60% à 62,95 euros), dopé par l'annonce de la progression de 28% son bénéfice net en 2017, grâce à des acquisitions et à la bonne tenue de sa branche énergie.Parrot, qui a divisé par quatre ses pertes en 2017, dans un contexte de recul de son activité qui devrait se poursuivre cette année, a chuté de 8,78% à 6,75 euros.Vallourec a bondi de 6,15% à 4,61 euros après un relèvement de recommandation à "acheter" par UBS.A Madrid, l'indice Ibex 35 a pris 0,79% à 9.761 points, tiré par les banques.Banco Santander, première capitalisation de l'indice, a connu la plus forte hausse (+1,97% à 5,44 euros), suivie de BBVA (+1,88%, 6,65 euros) et CaixaBank (+1,83% à 3,89 euros).Les autres poids lourds de l'indice ont également progressé: Inditex (Zara) de 1,65% à 25,87 euros et Telefonica de 1,81% à 8,20 euros.La pétrolière Repsol a pris 1,86% à 14,22 euros et la gazière Gas Natural 0,32% à 18,84 euros, tandis que Iberdrola perdait 0,60% à 6 euros.L'indice FTSE Mib de la Bourse de Milan a gagné 0,64% à 22.857 points.Eni a réalisé la meilleure performance (+2% à 14,1 euros) après avoir annoncé son nouveau plan stratégique 2018-2021.Suivaient Intesa Sanpaolo (+1,95% à 3,077 euros), Tenaris (+1,58% à 14,49 euros), Poste italiane (+1,57% à 7,394 euros) et UniCredit (+1,26% à 17,216 euros).En revanche, Atlantia était de nouveau en berne (-2,54% à 25,34 euros). Mauvaise séance également pour CNH Industrial (-1,58% à 10,93 euros), Italgas (-0,61% à 3,099 euros) et Mediaset (-0,61% à 3,089 euros).L'indice SMI de la Bourse suisse a fini quasi inchangé (+0,04% à 8.882,53 points).Geberit a chuté de 2,00% à 431,30 CHF.En haut du tableau, le groupe suisse de chimie de spécialités Lonza a gagné 1,32% à 238,40 CHF, suivi de Credit Suisse (+0,93%à 17,42 CHF).Dans son sillage, UBS a gagné 0,68% à 17,64 CHF et Julius Baer 0,26% à 61,48 CHF.Côté poids lourds de l'indice, le groupe pharmaceutique Roche, qui avait dévissé la veille, a encore perdu du terrain (-0,34% à 220,05 CHF).Son concurrent Novartis a lui reculé de 0,05% à 78,00 CHF, tandis que le groupe agroalimentaire Nestlé a réussi de justesse à garder la tête hors de l'eau (+0,08% à 76,50 CHF).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a pris 0,68% à 536,92 points.Altice a pris 2,73% à 8,29 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 0,6% en 2017 à taux de change constant et d'un excédent brut d'exploitation en progression de 6,4%.Philips a pris 3,48% à 32,85 euros.A la baisse, le groupe de biotechnologies Galapagos a chuté de 1,30% à 84,74 euros et le brasseur Heineken a perdu 1,26% à 86,36 euros.L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a progressé de 0,27% à 3.961,55 points.Le bancassureur ING a affiché la meilleure performance (+1,46% à 14,35 euros).le groupe postal belge bpost, qui avait présenté des résultats très décevants mardi, a poursuivi sa dégringolade (-2,26% à 20,76 euros).A contre-courant, l'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a cédé 0,09% à 5.435,94 points.La banque BCP a perdu 2,66% à 0,2782 euro.Côté énergétiques, Galp Energia a gagné 2,58% à 15,485 euros, EDP a reculé de 0,07% à 3,053 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis gagné 0,73% à 7,62 euros.Jeronimo Martins perdu 1,29% à 14,975 euros.Le papetier The Navigator a avancé de 1,61% à 4,658 euros.bur-LyS/eb(AWP / 16.03.2018 19h02)