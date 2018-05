Les Bourses européennes prudentes avant une décision de la Fed

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini en hausse prudente mercredi, dans l'attente du verdict de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui conclut une réunion de politique monétaire de deux jours.A New York vers 16H15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,24% à 24.041,26 points, le Nasdaq cédait 0,09% à 7.123,95 points, et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,28% à 2.647,43 points.Le comité de la Fed, dont le compte rendu sera publié à 20 heures (18H00 GMT) devrait laisser ses taux directeurs inchangés mais le marché sera sensible à tout signal sur un relèvement futur des taux alors que l'inflation se manifeste et que le chômage reste bas.Le dernier indicateur, l'enquête mensuelle d'ADP publiée mercredi, a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait continué de créer de nombreux emplois en avril."Le consensus ne parie pas sur une nouvelle hausse de taux, mais les économistes attendent des signaux susceptibles d'annoncer la prochaine, dès juin", ont souligné pour leur part les stratégistes du courtier Aurel BGC.En zone euro, le passage de l'euro sous les 1,20 dollar a soutenu les indices, mais ces derniers "pourraient préférer de souffler prochainement au regard du parcours des dernières semaines", ont estimé dans une note les stratégistes du courtier Aurel BGC.L'Eurostoxx 50 a gagné O,50%.A Paris, l'indice CAC 40 a fini en légère hausse de 0,16% à 5.529,22 points dans un volume d'échanges étoffé de 4,4 milliards d'euros.STMicroelectronics, fournisseur de composants d'Apple, a fini en tête de l'indice (+4,55% à 18,95 euros), dynamisé par les résultats solides du groupe américain.Vivendi a bondi de 3,88% à 22,74 euros sur une possible augmentation de capital de sa filiale Universal Music Group (UMG).A la hausse également Valeo (+2,09% à 56,60 euros) ou Michelin (+1,37% à 118,15 euros).A l'inverse L'Oréal (-1,68% à 195,50 euros), Danone (-0,67% à 66,64 euros) et Carrefour (-1,06% à 16,86 euros) ont reculé.Parmi les minières, Eramet a fait un bond de 8,19% à 155,90 euros. ArcelorMittal a gagné pour sa part 1,67% à 28,57 euros.Air France a gagné 6,37% à 8,66 euros, la compagnie prévoyant de maintenir près de 85% des vols, soit le taux le plus élevé depuis le début du conflit salarial.L'indice Dax de la Bourse de Francfort a gagné 1,51% à 12.802,25 points, propulsé par un euro faible et le sursis dans les tensions commerciales. Le MDax des valeurs moyennes a lui pris 1,34% à 26.313,80 points.Les valeurs automobiles ont profité de cet euro faible. Volkswagen (+ 3,49% à 177,84 euros) et Continental (+2,44% à 226,60 euros) ont été particulièrement recherchées.Les investisseurs, prudents, se sont concentrés sur le secteur technologique, en bonne forme à Wall Street.Le fabricant de semi-conducteurs Infineon a ainsi bondi de 4,46% à 22,23 euros et le géant du logiciel SAP de 1,55% à 93,85 euros.Le groupe de produits de grande consommation Henkel a été lanterne rouge (-1,14% à 104,20 euros), après un premier trimestre jugé décevant.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a gagné 0,30% à 7.543,20 points, à l'issue d'une cinquième séance de hausse consécutive, grâce aux minières qui ont profité d'une meilleure activité manufacturière en Chine en avril.Anglo American a pris 3,17% à 1.757,40 pence, Glencore 3,16% à 357,90 pence, BHP Billiton 2,78% à 1.561,00 pence et Rio Tinto 2,93% à 4.029,00 pence. Les producteurs d'or ont aussi brillé à l'image de Fresnillo (+2,81% à 1.280,00 pence) et Randgold (+1,05% à 5.968,00 pence).Le sidérurgiste russe Evraz a bondi (+5,17% à 476,00 pence), certaines sociétés russes étant en passe d'échapper aux sanctions américaines.Le fabricant d'alcools Diageo a terminé stable à 2.606,00 pence et le spécialiste de la restauration collective Compass a lâché 0,06% à 1.570,00 pence.A Milan, l'indice FTSE Mib a avancé de 1,19% à 24.265 points.Brembo a réalisé la meilleure performance (+5,63% à 12,94 euros), devant STMicroelectronics (+4,63% à 18,97 euros), Recordati (+4,05% à 30,85 euros) et Ferrari (+3,63% à 105,75 euros).Dans le bas du tableau, Italgas a cédé 1,12% à 5,306 euros et A2A 0,90% à 1,6525 euro.l'indice SMI de la Bourse suisse a grignoté 0,11% à 8.896,28 points.L'opérateur Swisscom a été lanterne rouge de l'indice (-3,50% à 460,30 CHF). Il est menacé par l'entrée en lice de Salt, racheté par Xavier Niel (Free).Les bancaires ont également été chahutées. UBS a perdu 0,86% (16,62 CHF) et Credit Suisse 0,27% (16,75 CHF). La banque de gestion privée Julius Baer a elle progressé de +0,91% à 59,78 CHF.Parmi les poids lourds, Nestlé a reculé de 0,78% à 76,38 CHF et le groupe pharmaceutique Novartis de 0,39% à 76,40 CHF. En revanche, son concurrent Roche a pris 1,27% à 223,65 CHF.C'est le fabricant d'équipements sanitaires Geberit qui a fini en haut du tableau (+1,48% à 430,90 CHF).L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a grimpé de 1,09% à 10.088,9 points.Banco Santander a pris 0,32% à 5,39 euros. Inditex a bondi de 2,19% à 26,34 euros. ArcelorMittal a lui gagné 1,02% à 28,44 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,02% à 555,86 points.A la hausse, Philips Lighting a pris 4,44% à 26,36 euros et le groupe de biotechnologie Galapagos 4,04% à 77,84 euros.A la baisse, Unilever a chuté de 2,27% à 46,37 euros et l'assureur Aegon de 2,07% à 5,97 euros.L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a progressé de 0,27%, à 3.920,90 points.Dans le vert, le groupe de biotechnologie Galapagos a gagné 4,04%, à 77,84 euros.A l'autre extrémité, le géant de la bière AB InBev a perdu 3,09% à 80,16 euros.L'indice PSI-20 de la Bourse de Lisbonne a reculé de 0,26% à 5.498,05 pointsLes valeurs énergétiques ont fléchi: Galp Energia a perdu 0,79% à 15,79 euros et EDP 0,49% à 3,06 euros.Jeronimo Martins a dégringolé de 1,89% à 14,26 euros.bur/nas/eb(AWP / 02.05.2018 18h45)