Les Bourses européennes prudentes en attendant la Fed

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs restant prudents avant la publication d'un communiqué de la Réserve fédérale américaine (Fed).Les investisseurs attendaient les conclusions de la réunion monétaire de la Fed, qui s'achève ce mercredi avec un communiqué attendu à 19H00 GMT.Selon les analystes, le fait que les Etats-Unis confirment mois après mois leur bonne santé économique pourrait inciter la Fed à accélérer son resserrement monétaire.Entre l'inflation qui reste à la traîne et à l'inverse un environnement fiscal porteur, la question est: "la Fed va-t-elle changer un peu de discours? Dans l'attente, le marché ne s'expose pas trop", a résumé Alexandre Baradez, analyste à IG France.L'Eurostoxx 50 a terminé quasi-stable, à +0,07%.A Paris, l'indice CAC 40 a gagné 0,15% à 5.481,93 points.Airbus a bénéficié (+3,01% à 92,50 euros) de la bonne santé de son concurrent américain Boeing, qui a livré des prévisions optimistes pour 2018.ArcelorMittal a cédé 1,17% à 29,23 euros, le montant du dividende qui sera versé par le groupe ayant été jugé décevant.Aperam a pris 3,32% à 47,90 grâce à un bénéfice net en hausse de près de 70% en 2017.Sartorius Stedim a bondi de 9,92% à 69,80 euros, dopé notamment par l'anticipation d'une amélioration de sa rentabilité cette année.DBV Technologies a été pénalisé (-2,98% à 37,76 euros) par un abaissement de recommandation.Manitou s'est envolé de 9,90% à 34,40 euros, profitant du bond de 19% de son chiffre d'affaires 2017.L'indice Dax de la Bourse de Francfort a fini proche de l'équilibre (-0,06% à 13.189,48 points).Le groupe de médias ProSiebenSat.1 a été propulsé en tête (+4,23% à 30,79 euros) par une note de Deutsche Bank, qui a relevé sa recommandation de "neutre" à "acheter".Siemens a grimpé de 0,81% à 122,16 euros.Lufthansa a avancé de 0,10% à 28,74 euros.Volkswagen a cédé 0,88% à 177,02 euros. Selon Bild, le constructeur a cherché à dissimuler les résultats des tests mesurant sur des singes les émissions du diesel, parce qu'ils montraient que celles des véhicules récents étaient "plus nocives".Daimler a lâché 0,43% à 73,73 euros après avoir suspendu son ex-représentant au sein du directoire de l'EUGT, l'organisme de recherche responsable de ces tests et financé par Volkswagen, Daimler, BMW et Bosch.BMW a perdu 0,72% à 91,97 euros.Infineon, qui a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires 2017-2018 en raison de l'euro fort, a abandonné 1,01% à 23,41 euros.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a cédé 0,72% à 7.533,55 points, notamment à cause du repli des valeurs du BTP.Persimmon s'est enfoncé de 2,68% à 2.502 pence, Barratt Developments de 2,60% à 585,20 pence, Taylor Wimpey de 2,31% à 190,60 pence et Berkeley Group de 2,12% à 3.966 pence.Côté bancaires, Lloyds a perdu 1,43% à 69,51 pence, RBS 1,47% à 287,70 pence, HSBC 1,25% à 751,10 pence et Barclays 0,90% à 199,94 pence.Les pharmaceutiques ont souffert de l'annonce de trois géants américains, dont Amazon et JPMorgan, de leur volonté de créer un système de protection sociale, à l'instar de Shire (-2,89% à 3.327,50 pence), AstraZeneca (-2,54% à 4.886,50 pence) et GSK (-1,54% à 1.320,40 pence).Johnson Matthey a bondi de 4,59% à 3.460 pence après avoir annoncé la vente d'une activité de batteries électriques pour l'automobile.La Bourse de Madrid a pris 0,22% à 10.451,5 points.Banco Santander a gagné 0,88% à 5,98 euros après la publication de bons résultats annuels, BBVA 0,07% à 7,57 euros et CaixaBank 0,35% à 4,35 euros.Telefonica a perdu 1,09% à 8,25 euros, au lendemain de l'annonce d'une réorganisation à la tête du groupe.Le secteur des transports a terminé dans le vert: IAG (Iberia, British Airways) a gagné 0,83% à 7,32 euros et Abertis 1,35% à 19,52 euros.Le groupe immobilier Colonial a avancé de 2,04% à 8,99 euros et Acerinox plongé de 2,67% à 11,85 euros.L'indice FTSE Mib de la Bourse de Milan a gagné 0,11% à 23.507 points.Italgas a réalisé la meilleure performance (+2,14% à 4,974 euros), suivi de Finecobank (+1,01% à 10,01 euros) et de A2A (+0,88% à 1,546 euro).Leonardo Spa a subi la plus forte baisse (-2,04% à 9,72 euros), précédé de Brembo, (-1,74% à 13 euros) et de Buzzi Unicem (-1,62% à 23,65 euros).L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a perdu 0,36% à 4.111,65 points.Dix valeurs ont fini en baisse, dont le fabricant de produits d'hygiène Ontex, qui a affiché la moins bonne performance (-4,64% à 23,82 euros).Le sidérurgiste Aperam était en tête d'indice (+3,32% à 47,90 euros).L'indice SMI de la Bourse suisse a reculé de 0,25% à 9.410,04 points.Lanterne rouge, le groupe de chimie de spécialités Lonza a dévissé de 6,25% à 257,90 CHF. Le groupe a pourtant publié des chiffres en forte hausse pour 2017, mais les actionnaires semblent déçus de l'absence d'un relèvement de leur rémunération.Le géant agroalimentaire Nestlé a perdu 0,10% à 80,38 CHF, le laboratoire Novartis 1,86% à 84,44 CHF et son concurrent Roche 0,54% à 89,30 CHF.Côté bancaires, Credit Suisse a perdu 0,72% à 18,02 CHF, UBS 0,79% à 18,92 CHF et Julius Baer 0,03% à 63,78 CHF.Dans le camp des gagnants, on retrouve Givaudan (+1,31% à 2.240 CHF) et Swatch (+0,61% à 426,40 CHF).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a perdu 0,11% à 560,39 points.L'assureur Aegon a chuté de 1,61% à 5,51 euros et la banque ING a perdu 1,41% à 15,84 euros.Le groupe Aalberts Industries a gagné 1,55% à 43,94 euros et Ahold Delhaize 1,03% à 17,98 euros.L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a cédé 0,51% à 5.663,44 points.La banque BCP a reculé de 0,74% à 0,3221 euro.Côté énergétiques, Galp Energia a cédé 1,60% à 15,37 euros, EDP 0,39% à 2,829 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 0,14% à 7,05 euros.Jeronimo Martins a reculé de 1,29% à 17,155 euros.(©AFP / 31 janvier 2018 19h16)