Les Bourses européennes, prudentes, finissent en ordre dispersé

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé vendredi en ordre dispersé, les investisseurs privilégiant la prudence en raison des incertitudes géopolitiques.Moins de 24 heures après avoir annulé son sommet avec Kim Jong Un, le président américain Donald Trump a affirmé que des discussions étaient en cours avec Pyongyang et que la rencontre pourrait malgré tout "avoir lieu le 12" juin, comme initialement prévu.La Bourse de New York évoluait aussi en ordre dispersé à mi-séance, la chute des cours du pétrole pesant fortement sur les majors pétrolières ExxonMobil (-2,52%) et Chevron (-4,05%), membres du Dow Jones, à la veille d'un week-end prolongé.Vers 16H20 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,29% à 24.739,39 points, le Nasdaq prenait 0,19% à 7.438,68 points, et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,28% à 2.720,19 points."Les membres de l'Opep (l'Organisation des pays exportateurs de pétrole) et leurs partenaires commencent à discuter de la possibilité de réduire leurs quotas de production, ce qui est assez négatif pour les cours du brut", a indiqué Peter Cardillo de Spartan Capital.L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,18%.La Bourse de Paris a fini en léger recul (-0,11%).L'indice CAC 40 a perdu 5,90 points à 5.542,55 points, dans un volume d'échanges étoffé de 4 milliards d'euros. La veille, il avait fini en baisse de 0,31%.Sur le front des valeurs, les titres liés au secteur pétrolier ont souffert du recul du prix du baril, à l'image de Vallourec (-4,92% à 5,41 euros) et TechnipFMC (-3,06% à 26,30 euros).Total a perdu de son côté 1,45% à 51,06 euros.Le secteur bancaire est resté comme la veille dans le rouge, à l'image de Crédit Agricole (-0,98% à 12,66 euros), Société Générale (-0,95% à 40,64 euros) ou BNP Paribas (-1,14% à 60,54 euros).Les valeurs technologiques ont à l'inverse profité de la dynamique solide de leur secteur et d'un effet favorable de la hausse du dollar. STMicroelectronics a gagné 1,58% à 20,52 euros, Soitec 4,31% à 78,70 euros et Atos 1,09% à 115,75 euros.La Bourse de Londres a fini en légère hausse (+0,18%).L'indice FTSE-100 des principales valeurs a grimpé de 13,54 points pour terminer à 7.730,28 points, à l'approche d'un long week-end de trois jours. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette a cédé 0,62%.BP s'est enfoncée de 2,01% à 555,10 pence et Royal Dutch Shell (action "B") a perdu 1,40% à 2.639,50 pence.En revanche, le groupe aérien IAG (British Airways, Iberia) a gagné 2,42% à 701,20 pence.Les cours des métaux ont perdu du terrain, ce qui a plombé les compagnies minières. Anglo American a perdu 1,21% à 1.779,20 pence, Antofagasta a cédé 0,66% à 1.054,50 pence et BHP Billiton a baissé de 1,10% à 1695,20.Le groupe postal Royal Mail a aussi peiné (-2,75% à 530,40 pence).Parmi les valeurs en hausse, le géant des télécoms BT Group a pris 3,35% à 209,95 pence.Bourse de Francfort a fini en hausse (Dax:+0,65%).L'indice vedette a avancé de 83 points, à 12.938,01 points et le MDax des valeurs moyennes a gagné 0,62%, à 26.713,20 points.Le bilan hebdomadaire du Dax s'affiche toutefois en recul de 1,07%, après plusieurs semaines d'affilée en hausse. En cumul annuel, l'indice phare de la cote conserve un gain minime de 0,16%.Bayer a progressé de 0,77% à 102,74 euros.Volkswagen a avancé de 1,64% à 170,14 euros, alors que BMW a reculé de 0,06% à 87,45 euros et Daimler de 0,23% à 65,07 euros.La Bourse de Madrid a accusé une baisse de 1,70% à 9.826,50 points sous le coup d'une motion de censure contre le gouvernement espagnol.Cette incertitude politique a fait dévisser toutes les banques, telles Banco Santander (-2,65% à 4,99 euros) et la Caixa, lanterne rouge de la séance (-3,77% à 3,91 euros).Dans le domaine de l'énergie, les groupes gaziers étaient en net recul (Gas natural -3,29% à 21,15 euros, Enagas -3,08% à 23,26 euros). Le pétrolier Repsol perdait 3,02% à 15,76 euros.L'action du groupe IAG (Iberia, British Airways) était un des rares en hausse, de 2,23% à 7,99 euros.L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,20% à 562,77 points.A la hausse, Philips Lighting a pris 3,08% à 24,76 euros et Heineken a gagné 1,39% à 87,64 euros.A la baisse, Altice a chuté de 2,83% à 3,02 euros et Shell a perdu 1,50% à 29,20 euros.La Bourse suisse a fini en recul, confirmant sa tendance à la baisse de la semaine, l'indice SMI des valeurs vedettes perdant 0,14% à 8.759,08 points.Malgré la progression de certains poids lourds comme le géant de l'agroalimentaire Nestlé (+0,32% à 76,30 francs suisses) ou du numéro un des parfums et arômes, Givaudan (+0,54% à 2.230 CHF), l'indice n'est pas parvenu à finir dans le vert.Hormis la banque privée Julius Baer qui a terminé vendredi en hausse de 0,80% à 60,82 CHF, les autres valeurs bancaires ont été à la peine: UBS a perdu 0,28% (15,775 CHF) et Credit Suisse a cédé 0,19% (16,185 CHF).Dans le luxe, Richemont, numéro deux mondial du secteur, a quant à lui fini en territoire positif: +0,24% à 92,76 CHF. En revanche, Swatch a perdu 0,35% à 486,30 CHF.La Bourse de Milan a terminé en baisse, l'indice FTSE Mib perdant 1,54% à 22.398 points.Moncler a réalisé la meilleure performance avec +3,78% à 39,26 euros, suivi de Leonardo, +2,18% à 9,012 euros et de Campari, +2,04% à 6,515 euros.Banco BPM a subi la plus forte baisse, -7,34% à 2,41 euros, suivi de Finecobank, -4,31% à 8,786 euros et de Mediobanca, -4,01% à 8,52 euros.La Bourse de Bruxelles a clôturé quasi inchangée (-0,08%) , l'indice Bel-20 des valeurs vedettes terminant à 3.857,06 points.Les forts reculs de Bpost (-2,43% à 15,27 euros), d'Engie (-1,45% à 13,95 euros) et de Telenet (-2,22% à 45,86 euros) ont pesé sur le marché.En revanche, la chaîne belge de supermarchés discount Colruyt a regagné 2,50% à 45,55 euros.L'indice PSI 20 de la Bourse portugaise a reculé de 0,91% à 5.610,46 points.Parmi les valeurs dans le vert figuraient Jeronimo Martins qui a pris 0,58% à 13,99 euros et EDP Energias qui a avancé de 0,41% à 3,42 euros.Dans le rouge ont terminé la banque BCP qui a reculé de 2,50% à 0,27 euro et Galp Energia qui a cédé 2,89% à 16,16 euros.afp/rp(AWP / 25.05.2018 18h50)