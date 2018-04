Les Bourses européennes rassurées sur les tensions commerciales

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes, rassurées sur les craintes de voir les Etats-Unis et la Chine durcir leur guerre commerciale, ont terminé jeudi en forte hausse après une séance la veille plus difficile."Le climat des tensions sur la thématique de la guerre commerciale est probablement passé à court terme", ont souligné dans une note les stratégistes du courtier Aurel BGC.Les États-Unis ont publié mardi une liste provisoire de produits importés de Chine susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane pour un montant d'environ 50 milliards de dollars, ce à quoi Pékin a très vite répliqué, visant de son côté le soja, les automobiles et les avions d'affaires américains.Outre-Atlantique, vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 1,28% à 24.575,58 points, le Nasdaq prenait 0,71% à 7.092,33 points, et l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,90% à 2.668,36 points.L'Eurostoxx 50 a pris 2,68%.Le CAC 40 de la Bourse de Paris a clôturé en forte hausse de 2,62% à 5.276,67 points.ArcelorMittal a bondi de 5,58% à 26,10 euros.Le secteur technologique est également reparti de l'avant. STMicroelectronics a pris 2,61% à 17,48 euros et Soitec 6,29% à 59,95 euros.Ubisoft a pour sa part été propulsé (+10,77% à 73,86 euros) par les ventes mondiales de "Far Cry 5".AccorHotels a progressé de 1,91% à 44,24 eurosA Londres, le FTSE-100 a rebondi de 2,35% pour terminer à 7.199,50 points.La société sidérurgiste Evraz a gagné 5,46% à 450,40 pence et le spécialiste du cuivre Antofagasta 3,22% à 930,80 pence, tandis que du côté des compagnies minières diversifiées, Glencore avançait de 3,99% à 358,75 pence et Anglo American de 3,59% à 1.644,80 pence.Le secteur aéronautique a aussi passé une excellente journée, le groupe de défense BAE Systems décollant de 3,43% à 596,80 pence, le motoriste Rolls-Royce de 3,17% à 864,60 pence et la compagnie aérienne EasyJet de 4,22% à 1.641,50 pence.A la Bourse de Francfort, le Dax a fini sur un net gain de 2,90% à 12.305,19 points.Deutsche Bank a effacé une partie de ses pertes récentes en reprenant 4,41% à 11,66 euros.Sa rivale Commerzbank a elle aussi profité du regain d'attrait pour le secteur financier, gagnant 4,00% à 10,67 euros.Cibles privilégiées de Washington en cas de guerre commerciale généralisée, les constructeurs automobiles ont également retrouvé des couleurs: Volkswagen a repris 3,48% à 167,12 euros, Daimler 2,20% à 69,61 euros et BMW 1,48% à 88,70 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 2,72% à 540,49 points.A la hausse, le sidérurgiste Arcelor Mittal a pris 6,11% à 26,23 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a grimpé de 4,30% à 163,75 euros..A la baisse, Gemalto a perdu 0,18% à 49,73 euros.Le SMI de la Bourse suisse a terminé en progression de 2,21% à 8.742,60 points.Toutes les valeurs de l'indice ont clôturé dans le vert, le groupe de chimie Lonza affichant la plus forte progression de la séance, avec un bond de 4,28% à 229,20 francs suisses.Le groupe d'ingénierie ABB, qui avait nettement chuté la veille avec l'échéance annuelle pour son dividende, a rattrapé une grande partie de ses pertes, regagnant 3,56% à 21,81 francs suisses.Parmi les plus fortes hausses, le cimentier LafargeHolcim s'est lui adjugé 3,35% à 53,12 francs suisses tandis que la banque UBS s'est appréciée de 3,03% à 16,68 francs suisses.Milan a également terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 2,35% à 22.970 points.Telecom Italia a réalisé la meilleure performance du jour, gagnant 5,22% à 0,7978 euro. Suivaient Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (+4,85% à 18,468 euros), Tenaris (+4,60% à 14,55 euros) et Buzzi Unicem ( +4,50 % à 19,965 euros).En bas de tableau, Terna a été la seule valeur du jour dans le rouge et reculé de 0,17% à 4,744 euros.L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en forte hausse de 1,46% à 9.740,9 points, presque toutes les valeurs terminant dans le vert.Les banques ont tiré l'Ibex 35 vers le haut, telle Banco Santander qui a pris 3,73% à 5,40 euros et CaixaBank (+3,07% à 3,93 euros).Parmi les poids lourds, Inditex (Zara) a grimpé de 2,46% à 26,19 euros et Telefonica de 2,68% à 8,15 euros.La Bourse de Bruxelles a bondi de 2,12%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes clôturant à 3.889,02 points.Dix neuf valeurs ont fini dans le vert, dont le groupe de biotechnologie Galapagos qui a affiché la meilleure performance: +3,49% à 79,46 euros.Un seul groupe a laissé du terrain: l'entreprise biopharmaceutique belge Ablynx qui a reculé de 0,09% à 44,56 euros.Le PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a fini en hausse de 1,93% à 5.476,92 points.Parmi les valeurs à la hausse, BCP a pris 4,78% à 0,27 euro et Galp Energia 3,44% à 15,9 euros.bur/jpr/eb(AWP / 05.04.2018 18h40)