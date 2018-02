Les Bourses européennes rebondissent dans le sillage de Wall Street

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont nettement repris des couleurs lundi, profitant du rebond des marchés américains après une semaine de fortes turbulences."L'optimisme est revenu sur les marchés boursiers", a relevé David Madden, analyste de CMC Markets."Un début de séance impressionnant à Wall Street est une bonne nouvelle pour les marchés européens", a-t-il expliqué."Il n'y a pas forcément d'éléments derrière" ce rebond, "il s'agit plus d'un rattrapage technique qu'autre chose" après la semaine passée qui "a été très fortement négative", a toutefois tempéré Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque.L'Eurostoxx 50 a bondi de 1,27%.L'indice DAX de la Bourse de Francfort a bondi de 1,45% à 12.282,77 points.En tête, Deutsche Bank a engrangé 4,03% à 13,02 euros et terminé en tête.Lufthansa a terminé parmi les dernières (-0,38% à 26,38 euros). Le gouvernement norvégien a augmenté sa part au capital de Lufthansa à 3,3% contre 2,32% au 7 février dernier, a indiqué la compagnie aérienne allemande dans un communiqué.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a pris 1,20% à 5.140,06 points.Airbus a reculé de 1,22% à 82,52 euros. Certaines compagnies ont fait le choix de retarder la livraison d'Airbus A320neo équipés de moteurs Pratt & Whitney après l'annonce d'un nouveau problème détecté sur ces derniers.ArcelorMittal a fini dans le vert (+1,92% à 26,79 euros).Icade a été recherché (+2,81% à 82,40 euros) après l'annonce d'un bénéfice net plus que triplé en 2017.Air France a chuté de 3,55% à 10,19 euros. Dix syndicats du transporteur aérien, dont ceux représentant les pilotes, appellent à une journée de grève le 22 février pour réclamer une augmentation générale de 6% en 2018, "au titre de l'inflation perdue" depuis six ans.SES a plongé de 11,18% à 11,44 euros, après l'annonce du départ de son PDG, Karim Michel Sabbagh, et de son directeur financier, Padraig McCarthy, avec effet le 5 avril, jour de l'assemblée générale du groupe.A Londres, l'indice FTSE-100 a gagné 1,19% à 7.177,06 points.Le secteur minier s'est appuyé sur une hausse des cours des métaux: BHP Billiton a pris 2,01% à 1.505,00 pence, Anglo American 2,37% à 1.642,40 pence et Rio Tinto 2,82% à 3.895,50 pence.Les gérants d'actifs, particulièrement malmenés la semaine dernière, ont été recherchés à l'image de Standard Life Aberdeen (+3,21% à 424,00 pence) et Old Mutual (+2,52% à 232,30 pence).Le géant des hydrocarbures BP a pris 1,86% à 478,80 pence après avoir annoncé le début de la production dans un gisement gazier offshore en Egypte avec sept mois d'avance.La banque Barclays a avancé nettement moins vite que le marché (+0,22% à 193,32 pence) alors que le gendarme britannique contre la délinquance financière a étendu les poursuites à une de ses filiales dans une affaire de fraude lors de levées de fonds au Qatar en 2008.La Bourse de Madrid a rebondi de 1,36% à 9.771,10 points.Les plus fortes hausses reviennent à l'électricien Endesa (+3,25% à 17,14 euros) et à Mediaset Espagne, filiale du groupe de communications italien (+4,42% à 9,08 euros).Le secteur bancaire a terminé largement dans le vert (Banco Santander +1,79% à 5,58 euros; BBVA +1,26% à 7,10 euros; CaixaBank +1,47% à 4,07 euros), tout comme les grandes capitalisations de l'indice (Telefonica +1% à 7,60 euros; Inditex (Zara) +1,57% à 26,52 euros; Iberdrola +1,81% à 6,09 euros).Seules valeurs en repli: le gestionnaire autoroutier Abertis (-0,26% à 19,45 euros) et l'opérateur télécoms Cellnex (-0,18% à 19,75 euros).A Milan, l'indice FTSE Mib a gagné 0,77% à 22.336 points.Moncler a réalisé la meilleure performance (+3,23% à 26,55 euros). Bonne séance également pour Snam (+1,94% à 3,634 euros), Buzzi Unicem (+1,9% à 20,9 euros) et STMicroelectronics (+1,63% à 17,47 euros).En revanche, Ubi Banca a cédé 2,59% à 3,989 euros, Recordati 2,2% à 30,19 euros, Banca Mediolanum 2,14% à 7,3 euros et Bper Banca 1,79% à 4,608 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a pris 1,11% à 524,10 points.Le groupe de biotechnologies Galapagos a pris 4,44% à 92,72 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML 2,58% à 151,00 euros.Heineken a perdu 2,10% à 82,08 euros et le groupe de forage pétrolier et gazier SBM a chuté de 1,62% a 13,39 euros.L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a bondi de 1,48% à 5.373,37 points.La banque BCP a pris 2,38% à 0,2963 euro.Côté énergétiques, Galp Energia a gagné 0,62% à 14,595 euros, EDP 1,94% à 2,739 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 1,16% à 6,965 euros.Jeronimo Martins a pris 0,26% à 17,06 euros.Le papetier The Navigator a pris 1,69% à 4,088 eurosL'indice SMI de la Bourse suisse a engrangé 1,61% à 8.822,18 points.Toutes les valeurs ont fini dans le vert.Les groupes de chimie de spécialités Lonza (+2,95% à 230,40 francs suisses) et Sika (+1,97% à 7.500,00 francs suisses) se sont bien ressaisis, tout Swatch (+2,37% à 401,60 francs suisses).Le groupe suisse SGS, numéro un mondial de l'inspection et de la certification de produits, qui a annoncé l'acquisition d'un laboratoire allemand, SIT Skin Investigation and Technology Hamburg, a pris 1,51% à 2.352,00 francs suisses.Du côté des bancaires, UBS a gagné 1,45% à 17,48 francs suisses et Credit Suisse 1,10% à 16,48 francs suisses.A Bruxelles, l'indice Bel-20 a repris 1,08% à 3.918,18 points.Toutes les valeurs ont terminé dans le vert, sauf l'immobilière Cofinimmo (-0,86% à 103,60 euros).Parmi les valeurs qui se sont illustrées, le groupe minier Umicore a bondi de 6,13% à 46,78 euros, dans la foulée de ses bons résultats, et Galapagos de 4,42% à 92,70 euros.