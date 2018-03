Les Bourses européennes reprennent des couleurs

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont repris des couleurs jeudi, soutenu notamment par de bonnes statistiques macroéconomiques américaines, les investisseurs mettant entre parenthèses leurs craintes quant aux mesures protectionnistes mises en place par Donald Trump.Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont de fait légèrement reculé quand l'activité manufacturière dans la région de New York a progressé beaucoup plus qu'attendu en mars, tout en décélérant dans le bassin industriel de Philadelphie."Cela a dopé le marché en montrant la force continue de l'économie aux Etats-Unis", a analysé Marco Bruzzo, directeur général délégué de Mirabaud Asset Management.L'Eurostoxx 50 a pris 0,68%.A Francfort, le Dax a avancé de 0,88% à 12.345,56 points, également soutenu par les résultats solides de Lufthansa et Munich Re.Munich Re, qui dit miser sur un bénéfice net entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros en 2018, a terminé en tête (+2,78% à 189,95 euros).Lufthansa, qui a dégagé un bénéfice net record en 2017, a gagné 2,48% à 26,85 euros.Siemens a grignoté 0,84% à 106,20 euros à la veille de l'introduction en Bourse de sa division d'ingénierie médicale, Healthineers.La Bourse de Paris a gagné 0,65% à 5.267,26 points.Vivendi a fini en tête du CAC 40 (+2,69% à 21,78 euros). Les investisseurs semblaient sensibles à l'initiative du fonds activiste Elliott, récemment entré au capital de l'opérateur italien Telecom Italia, qui est parti à l'attaque contre son principal actionnaire Vivendi.Société Générale a cédé 0,67% à 44,77 euros, fragilisée par l'annonce du départ de son directeur général délégué Didier Valet, qui selon des sources serait lié au dossier du Libor.Le secteur automobile a fini dans le vert, aidé par les bons chiffres du marché automobile européen en février, à l'image de PSA (+0,40% à 19,05 euros), Renault (+0,92% à 95,43 euros) et Valeo (+1,61% à 55,64 euros).Le secteur du luxe a profité d'un regain d'intérêt pour les cycliques. Kering a pris 1,02% à 386,50 euros tandis que LVMH a progressé de 1,83% à 247,35 euros.Air France s'est replié de 2,94% à 9,45 euros. Dix syndicats de la compagnie appellent à une grève le 30 mars pour exiger une augmentation générale de 6%.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a gagné 0,10% à 7.139,76 points.Unilever a lâché 1,69% à 3.756,00 pence, à la suite de sa décision de regrouper son siège social aux Pays-Bas, abandonnant celui qu'il possédait dans la capitale britannique.A l'inverse, le géant britannique des supermarchés Tesco a bénéficié d'un relèvement de recommandation de JP Morgan (+1,76% à 214,00 pence).Les valeurs financières étaient dans l'ensemble dans le vert. London Stock Exchange a gagné 1,34% à 4.019,00 pence, la banque HSBC 1,29% à 699,20 pence et l'assureur Direct Line 1,54% à 390,20 pence.A Milan, l'indice FTSE Mib a pris 1,16% à 22.713 points.CNH Industrial a réalisé la meilleure performance (+2,97% à 11,105 euros).Suivait Telecom Italia, qui a pris 2,83% à 0,8054 euro, après que le fonds activiste Elliott est parti à l'attaque contre le principal actionnaire Vivendi, demandant la révocation de six membres du conseil d'administration, dont Arnaud de Puyfontaine.Bonne performance aussi pour Generali (+2,51% à 15,7 euros), après des résultats 2017 meilleurs qu'attendu, et Leonardo (+2,38% à 9,532 euros).En revanche, Atlantia était de nouveau en berne, cédant 2,33% à 26 euros après avoir conclu un accord avec l'espagnol ACS pour mener une offre conjointe sur Abertis.La Bourse de Madrid était quasi à l'équilibre (-0,04% à 9.684,20 points).Le groupe textile Inditex a rebondi de 1,03% à 25,45 euros. Autres valeurs en hausse: le fabricant de produits sanguins Grifols (+2,01% à 23,33 euros), la société immobilière Merlin (+1,07% à 12,25 euros) ou le groupe agroalimentaire Viscofan (+1,27% à 56 euros).Le secteur bancaire était en repli (Banco Santander -0,30% à 5,34 euros; BBVA -0,64% à 6,53 euros; CaixaBank -0,52% à 3,82 euros), tout comme celui des infrastructures (FCC -1,23% à 9,60 euros; ACS -0,30% à 32,99 euros) et des transports (Abertis -0,16% à 18,58 euros; Aena -0,23% à 170,45 euros).La Bourse suisse a gagné 0,11% à 8.878,98 francs suisses.Seule valeur de l'indice SMI dans le vert, Roche a perdu 3,26% à 220,80 CHF.L'agroalimentaire Nestlé a pris 0,24% à 76,44 CHF. Les bancaires, chahutées ces derniers jours, étaient plus en forme, à l'instar d'UBS (+1,59% à 17,52 CHF), Crédit suisse (+1,02% à 17,26 CHF) et Julius Baer (+1,86% à 61,32 CHF).La meilleure performance était à mettre au compte de Swiss Life (+2,04% à 344,70 CHF).Dans le secteur du luxe, Richemont a gagné 1,61% à 84,80 CHF, avec dans son sillage, l'horloger Swatch (+1,35% à 396,90 CHF).L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a progressé de 0,38% à 5.440,80 points.La banque BCP a cédé 0,10% à 0,2858 euro.Côté énergétiques, Galp Energia a reculé de 0,10% à 15,095 euros, EDP a pris 0,10% à 3,055 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 0,27% à 7,565 euros.Jeronimo Martins a gagné 0,36% à 15,17 euros.Le papetier The Navigator a reculé de 0,26% à 4,584 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a pris 0,44% à 533,30 points.L'assureur NN Group a pris 2,10% à 36,00 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML 2,09% à 173,65 euros.A la baisse, le groupe de télécoms KPN a chuté de 1,11% à 2,49 euros et le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever, qui a annoncé jeudi le regroupement de son siège social aux Pays-Bas au détriment de Londres, a perdu 1,00% à 42,99 euros.L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a progressé de 0,55% à 3.950,78 points.Parmi les 15 valeurs dans le vert, Galapagos affichait la meilleure performance: +2,16% à 85,94 euros.le groupe postal belge bpost, qui avait dégringolé de plus de 20% la veille après avoir présenté des résultats très décevants, a laissé 2,12% à 21,28 euros.bur-LyS/eb(AWP / 15.03.2018 19h00)