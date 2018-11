Les Bourses européennes se replient, frileuses avant le G20

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont reflué vendredi tandis que s'ouvrait le G20 en Argentine, la frilosité prévalant dans l'attente de la rencontre programmée samedi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping."Les investisseurs attendent beaucoup ce qui pourra ressortir des différentes réunions en marge du G20 pour prendre des décisions", a commenté auprès de l'AFP Yann Azuelos de Mirabaud France.Les investisseurs sont à l'affût d'un signal suggérant une amélioration des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, car la guerre douanière entre les deux puissances mondiales pèse déjà sur la croissance mondiale.M. Trump a évoqué dès vendredi voir "des signes positifs" concernant la relation commerciale USA-Chine.À New York, les indices évoluaient près de l'équilibre à la mi-séance: vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,07% à 25.320,21 points tandis que l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,15% à 2.741,88 points et le Nasdaq de 0,12% à 7.281,72 points.Alors que les indices s'affichent en nette hausse sur la semaine, à la faveur de commentaires de la Banque centrale américaine perçus comme signalant un éventuel ralentissement de la remontée des taux d'intérêt, le G20 incitait malgré tout les courtiers de Wall Street à la prudence.De l'autre côté de l'Atlantique, l'Eurostoxx 50 est resté quasi-stable (-0,03% à 3.173,13 points)Même tendance à la Bourse de Paris, dont le CAC 40, l'indice phare, n'a que très légèrement reculé (-0,05%) pour finir à 5.003,92 points.Les équipementiers automobiles ont souffert d'un contexte commercial toujours difficile. Faurecia a reculé de 6,26% à 34,42 euros, Plastic Omnium de 2,01% à 23,44 euros, Valeo de 1,33% à 25,20 euros.À l'inverse, les valeurs dites "défensives" s'en sont mieux sorties: Air Liquide a signé la meilleure performance du jour (+2,50% à 106,75 euros) et Danone a pris 0,79% à 66,06 euros.La start-up montpelliéraine Vogo a engrangé 2,73% à 11,30 euros, pour son premier jour de cotation.À Francfort, le Dax a cédé 0,36%, s'établissant à 11.257,24 points en fin de séance.En queue de peloton, Deutsche Bank (-2,86% à 8,06 euros) a poursuivi sa glissade de la veille, alors que la banque reste empêtrée dans une enquête pour "blanchiment" déclenchée par les révélations des Panama Papers, qui a justifié la perquisition de son siège et de plusieurs locaux.Bayer (+1,27% à 64,58 euros) a au contraire rebondi au lendemain de l'annonce d'une vaste restructuration prévoyant de supprimer 12.000 emplois, soit 10% des effectifs dans le monde, dans la foulée du rachat du géant des semences et des OGM Monsanto.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres s'est replié de 0,97% pour clôturer à 6.970,78 points.les compagnies minières cotées à Londres ont été plombées par la baisse de l'activité manufacturière chinoise publiée vendredi à Pékin, la Chine étant le premier importateur mondial de métaux industriels. Antofagasta s'est enfoncée de 4,30% à 800,40 pence, Anglo American de 2,78% à 1.566,20 pence et BHP de 1,92% à 1.501,60 pence.Petite éclaircie à la Bourse de Milan, qui a terminé en légère hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,15% à 19.189 points. C'est Telecom Italia qui réalise la meilleure performance (+1,81% à 0,5748 euros), tandis qu'Unipol progresse de 1,78% à 3,663 euros.En bas de tableau, Moncler ferme la marche (-2,47% à 28,78 euros).À Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en baisse de 0,24% à 9.077,20 points.Le groupe de grande distribution Dia a continué sa dégringolade, chutant de 5,94% à 0,66 euros. Le groupe médical Grifols a aussi fortement baissé, de 4,91% à 24,76 euros.Le géant des télécoms Telefonica a en revanche signé la plus forte hausse de la séance (+1,59% à 7,93 euros).Lisbonne a elle fini en hausse, l'indice PSI 20 a progressé de 0,18% à 4.914,14 points.L'expert de la finance Sonae Capital a réalisé le gain le plus conséquent de la séance (+2,84% à 80 centimes d'euro), pendant que Pharol chutait de 2,12% à 18 centimes d'euro.La Bourse suisse a également terminé en petite hausse. L'indice SMI a clôturé à 9.037,76 points (+0,25%), mais la plupart des titres ont fini dans le rouge.Deux poids lourds du SMI ont porté l'indice: les laboratoires pharmaceutiques Roche (+1,93% à 259,10 francs suisses) et Novartis (+0,66% à 90,96 francs suisses).Les bancaires ont elles été à la traîne, à l'image de Julius Baer qui perdait 1,68% à 40,33 francs suisses.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,17% à 519,37 points.L'industriel Aalberts a perdu 2,55% à 30,96 euros, tandis qu'Altice Europe s'envolait de 15,62% à 2,14 euros.La Bourse de Bruxelles a reculé de 0,12%, l'indice Bel-20 s'affichant en clôture à 3.487,90 points.La société de biotechnologies ArGEN-x a bondi de 4,76% à 85,90 euros, le producteur d'acier inox Aperam concédant de son côté 2,39% à 24,89 euros.