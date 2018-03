Les Bourses européennes terminent en baisse, sur fond de guerre commerciale

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fermé jeudi en forte baisse, dans le sillage de Wall Street sur fond de craintes de tensions commerciales mondiales.Vers 17h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average lâchait 1,63% à 24.280,28 points, le Nasdaq 1,47% à 7.237,19 points, et l'indice élargi S&P 500 1,42% à 2.673,33 points.La Bourse de New York craignait l'éclatement d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine après l'annonce par Donald Trump jeudi de mesures punitives contre des importations chinoises pouvant atteindre "60 milliards de dollars", Pékin ayant déjà menacé de répliquer."Les inquiétudes sur une guerre commerciale avec l'un des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis ne font que croître au fil des jours", a observé William Lynch de Hinsdale Associates."La police commerciale de l'administration Trump devrait rester le principal facteur influençant les marchés", relèvent les analystes de Capital Economics.La question majeure est désormais de savoir si le conflit va rester cantonné à quelques produits, ou si Washington va adopter "une approche protectionniste" plus large, susceptible d'entraîner des représailles et de dégénérer en guerre commerciale.L'Eurostoxx 50 a chuté de 1,55%.A Paris, le CAC 40 a lâché 1,38%, soit 72,53 points, à 5.167,21 points, dans un volume d'échanges étoffé de 4,3 milliards d'euros.Les titres du secteur bancaire ont été pénalisés par la forte détente enregistrée sur le marché des rendements obligataires.Société Générale a reculé de 2,20% à 44,11 euros, Axa de 2,35% à 21,80 euros, tandis que Crédit Agricole a lâché 1,51% à 13,38 euros et BNP Paribas 1,83% à 60,11 euros.Le secteur technologique a aussi reculé dans le sillage du Nasdaq : STMicroelectronics (-4,57% à 19,41 euros), et Ingenico Group (-3,37% à 64,26 euros).Les titres liés aux matières premières ont également pâti des craintes d'une guerre commerciale: ArcelorMittal (-3,84% à 26,18 euros), Vallourec (-4,50% à 4,54 euros) ou TechnipFMC (-3,75% à 24,11 euros).A l'inverse, DBV Technologies a gagné 3,75% à 37,10 euros, après avoir annoncé une augmentation de capital de 122,5 millions d'euros.L'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres a abandonné 1,23%, ou 86,38 points, à 6.952,59 points, notamment à cause de la fermeté de la livre, nourrie par le discours de la Banque d'Angleterre (BoE).Les valeurs minières ont souffert: Anglo American (-2,52% à 1.696,20 pence), Glencore (-3,22% à 359,20 pence), BHP Billiton (-2,69% à 1.395,20 pence) et Rio Tinto -3,53% à 3.584 pence).Le marché a été également entravé par la fermeté de la livre, nourrie par le discours de la Banque d'Angleterre (BoE).Le spécialiste des produits d'hygiène Reckitt Benckiser a signé la meilleure performance de l'indice (+4,78% à 5.895 pence).Le spécialiste des systèmes de détection Halma a reculé (-2,03% à 1.160 pence), après avoir pourtant annoncé que sa rentabilité pour l'exercice en cours serait conforme aux attentes du marché. Le groupe s'attend toutefois à un impact neutre des changes, alors que cet effet était positif jusqu'à présent.A Francfort, l'indice DAX a abandonné 1,70%, ou 209,07 points, à 12.100,08 points, tandis que le MDax a cédé 1,56% à 25.383,10 points.Deutsche Börse (+0,54% à 111,70 euros), Beiersdorf (+0,39% à 87,26 euros) et Vonovia (+0,36% à 39,55 euros) ont échappé à la correction généralisée.Commerzbank (-6,17% à 11,19 euros) a fini en queue de Dax, sur fond de repli des valeurs bancaires européennes.Deutsche Bank a cédé 2,98% à 11,65 euros après avoir déjà lâché plus de 5% la veille, alors que les comptes trimestriels de la banque s'annoncent moins bons que prévu.Bayer a cédé 1,42% à 93,03 euros au lendemain du feu vert européen à la reprise de Monsanto.HeidelbergCement a reculé de 2,33% à 79,76 euros, malgré son intention de distribuer un dividende en hausse de près de 20% à ses actionnaires.A Amsterdam, l'indice AEX a cédé 1,51% à 528,37 points.A la baisse, le sidérurgiste Arcelor Mittal a chuté 3,84% à 26,18 euros et la banque ABN Amro de 3,50% à 23,96 euros.A la hausse, le groupe de biotechnologies Gemalto a pris 0,34 percent à 49.60 euros et le brasseur néerlandais Heineken 0,33% à 85,60 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a perdu 1,66% à 8.637,87 points.Tous les titres ont fini dans le rouge.Les valeurs bancaires ont été particulièrement malmenées.Les deux grandes banques suisses, UBS et Credit Suisse, ont chuté respectivement de 3,47% (à 16,70 francs suisses) et 2,95% (à 16.30 francs suisses).Lanterne rouge du SMI, la banque privée suisse Julius Baer a reculé de 3,79% à 58,44 francs suisses.Le groupe de luxe Richemont (-2,01% à 85,92 francs suisses) et le groupe horloger Swatch (-1,14% à 408,60 francs suisses) ont également perdu du terrain alors que Baselworld, grand salon horloger qui se tient chaque année à Bâle, ouvrait jeudi ses portes au public.Madrid, l'indice IBEX a cédé 1,49% à 9487,40 points.Le secteur bancaire a fortement reculé (Banco Santander - 2,09% à 5,21 euros; BBVA -1,32% à 6,45 euros; CaixaBank -2,30% à 3,82 euros), tout comme les valeurs liées à l'acier (Arcelor Mittal -3,82% à 26,16 euros; Acerinox -1,81% à 11,65 euros).Les valeurs-phare de l'Ibex 35 sont également en baisse: Inditex (Zara) perd 1,36% à 25,46 euros et Telefonica 1,22% à 7,83 euros.Le groupe télécoms Cellnex est l'une des rares valeurs à termine dans le vert (+1,02% à 21,83 euros) aux côtés du gestionnaire autoroutier Abertis (+0,22% à 18,22 euros).A Milan, l'indice FTSE Mib a dégringolé de 1,85% à 22.398 points.Seuls Mediaset (+0,49% à 3,048 euros), Campari (+0,49% à 6,15 euros) et Yoox Net-a-porter (+0,05% à 37,78 euros) ont terminé la journée dans le vert.Dans le fond du tableau, Tenaris a perdu 6,12% à 14,19 euros, STMicroelectronics 4,79% à 19,385 euros, Exor 4,05% à 58,34 euros et CNH Industrial 4,01% à 10,17 euros.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a cédé 1,05% à 5.373,16 points.Galp Energias a grignoté 0,81% à 15,59 euros, tandis que Jeronimo Martins a lâché 0,98% à 14,67 euros.bur-tes/jpr(AWP / 22.03.2018 18h55)