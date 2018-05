Les Bourses européennes terminent en hausse après le rapport sur l'emploi

américainPARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé vendredi en hausse, après la publication d'un rapport en demi-teinte sur l'emploi américain qui a provoqué la baisse de l'euro.Vers 13H20 GMT, la monnaie unique est tombée à 1,1911 dollar, son plus bas niveau depuis le début de l'année.Le rapport sur l'emploi américain "s'est montré mitigé" entre une baisse du taux de chômage sous les 4%, des créations d'emplois décevantes et une augmentation minimale des salaires, a relevé Art Hogan de Wunderlich Securities. "Mais il ne contient pas de mauvaises nouvelles en tant que tel", a-t-il estimé.A Wall Street, vers 16h10 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 1,09% à 24.191,59 points, le Nasdaq de 1,34% à 7.183,34 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,99% à 2.655,75 points.Dans le même temps, Apple (+3,42%) montait à un niveau record dans le sillage de résultats meilleurs que prévu et de l'achat d'actions supplémentaires par la holding de l'investisseur respecté Warren Buffett, signe encourageant.L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,61%.A Paris, l'indice CAC 40 a pris 0,26%, ou 14,39 points, à 5.516,05 points dans un volume d'échanges élevé de 3,9 milliards d'euros.Société Générale a perdu 5,17% à 42,58 euros après avoir annoncé une nette hausse de son bénéfice net au premier trimestre mais des recettes déprimées par l'affaiblissement du dollar.BNP Paribas a reculé de 1,15% à 62,67 euros, lesté par une baisse de son bénéfice net au premier trimestre.Air France-KLM a baissé de 2,86% à 8,10 euros, plombé par une perte nette de 269 millions au premier trimestre, creusée par trois jours de grève à Air France.Showroomprivé (SRP) a reculé de 5,15% à 7 euros, après une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.La Bourse de Londres a engrangé 0,86%, grâce aux bons résultats du groupe aérien IAG et à la baisse de la livre face au dollar après l'emploi américain.L'indice FTSE-100 a pris 64,45 points à 7.567,14 points.Le fabricant d'alcools Diageo a gagné 2,17% à 2.663,00 pence et le spécialiste des produits de santé et d'hygiène Reckitt Benckiser 3,00% à 5.727,00 pence.Plusieurs publications d'entreprises ont été saluées par le marché, à l'image de IAG (+5,84% à 678,00 pence).La banque HSBC a trébuché (-0,96% à 714,40 pence) à cause du recul des bénéfices trimestriels.A Francfort, l'indice DAX a bondi de 1,02% dans un marché aidé par l'euro plus faible.L'indice vedette a pris 119,5 points pour terminer à 12.819,60 points. Le MDax a gagné 0,56% à 26.379,85 points.Le chimiste BASF (+1,27% à 86,88 euros) et le constructeur BMW (-0,65% à 91,56 euros) ont pâti d'un euro plus fort au premier trimestre.Volkswagen a gagné 0,37% à 172,72 euros. Le scandale des moteurs diesel truqués de Volkswagen a rebondi jeudi aux Etats-Unis avec l'annonce de poursuites pénales contre Martin Winterkorn, l'ancien PDG, accusé d'avoir été au courant au moins un an avant qu'il ne soit révélé.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a gagné 0,72% à 555,70 points.A la baisse, le géant belgo-néerlandais de la distribution Ahold Delhaize a chuté de 2,42% à 19,13 euros et le groupe de télécoms KPN a perdu 0,35% à 2,54 euros.A la hausse, Arcelor Mittal a pris 2,82% à 29,02 euros et l'assureur Aegon a grimpé de 1,76% à 5,90 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a fini la semaine sur une timide reprise (+0,59%), à 3.894,60 points.Très durement sanctionnée la veille (-13,07%), l'entreprise postale BPost a récupéré 2,45% à 16,28 euros, signant la meilleure performance du jour.Parmi les 12 titres dans le vert, le groupe de biotechnologie Galapagos a bien tiré son épingle du jeu (+1,01% à 76,36 euros), tout comme le groupe chimique Solvay (+1,13% à 112,25 euros) et le numéro un mondial de la bière ABInBev (+1,26% à 81,67 euros).Parmi les perdants, Proximus cède 1,17% à 24,60 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a pris 0,70%, à 8.903 points.Le groupe suisse de chimie de spécialités Lonza a enregistré la hausse la plus spectaculaire (+5,17% à 256,20 francs suisses).Les poids lourds de la cote étaient également dans le vert, à l'image de Nestlé (+0,47% à 76,16 CHF), des pharmaceutiques (Novartis +0,95% à 76,74 CHF et Roche +0,11% à 225,20 CHF) ou de Richemont (+0,59% à 95,2 CHF).En revanche, Swatch a fini dans le rouge (-0,44% à 471,50 CHF) tout comme l'assureur Swiss Re (-0,58% à 92,68 francs suisses), le n° des parfums et arômes Givaudan (-0,45% à 2.189 CHF), suivi par Swisscom (-0,39% à 454,20 CHF) et Credit suisse (-0,33% à 16,40 CHF).A Madrid, l'indice IBEX a gagné 0,65% à 10.104,1 points.Toutes les valeurs bancaires ont progressé, à l'instar de Banco Santander (+0,75% à 5,38 euros).Le groupe IAG - maison mère de British Airways ou Iberia - a connu un rebond spectaculaire de 5,66% à 7,69 euros, soutenu par un bénéfice net trimestriel multiplié par 14.Le numéro un mondial de la réservation de voyages, Amadeus, a cédé 1,23% à 62,72 euros, après une forte hausse de son bénéfice ajusté trimestriel.Le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa a subi une correction de 2,29% à 13,68 euros, après un semestre (octobre-mars) sans aucun bénéfice.A Milan, l'indice MIB a progressé de 1,12% à 24.335 points.Ferrari a réalisé la meilleure performance (+7,71% à 113,8 euros), devant Fiat Chrysler Automobiles (+3,24% à 19,19 euros) et Exor (+3,15% à 63,62 euros).Dans le bas du tableau, Moncler perd 2,27% à 35,67 euros, derrière Salvatore Ferragamo (-0,45% à 24,6 euros) et Generali (-0,24% à 16,78).A Lisbonne, l'indice PSI 20 est resté stable (+0,02%) à 12.420,46 points.Parmi les gagnants ont figuré Galp Energia (+1,35% à 16,13 euros) et EDP-Energias (+0,49% à 3,05 euros).A contre-courant, Jeronimo Martins a cédé 1,48% à 13,98 euros.bur-tes/bh(AWP / 04.05.2018 19h11)