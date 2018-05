Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé avant la décision de Trump

sur l'IranGENÈVE (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi en attendant de connaître la décision du président américain dans le dossier du nucléaire iranien.Elle aussi suspendue à la décision américaine concernant l'avenir de l'accord sur le nucléiare iranien, la Bourse de New York reculait à la mi-journée, lestée également par le recul des prix du pétrole.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 0,21% à 24.306,96 points, le Nasdaq de 0,20% à 7.250,79 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,23% à 2.666,60 points.Donald Trump doit en effet annoncer mardi à 18H00 GMT, soit 20H00 à Paris, ce qu'il compte faire sur l'accord conclu en 2015 pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, dont les États-Unis menacent de se retirer, au risque d'ouvrir une période de fortes turbulences."Les rumeurs de presse sur la sortie des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien déstabilisent les marchés avec les risques régionaux qu'elle implique", a réagi Phil Davis de PSW Investments."Mais les propos du patron de JPMorgan Jamie Dimon sur le fait que les marchés sous-estiment les hausses de taux d'intérêt dans un proche avenir font à mon sens davantage peur aux courtiers", a-t-il ajouté.L'Eurostoxx 50 a terminé en baisse de 0,18%.A Paris, l'indice CAC 40 a perdu 9,49 points à 5.521,93 points, dans un volume d'échanges de 3,2 milliards d'euros. La veille, il avait fini en légère hausse de 0,28%.Air France-KLM a limité ses pertes (-0,71% à 7,25 euros).TechnipFMC a lâché 4,06% à 26,94 euros, Total -1,71% à 51,81 euros et Vallourec -2,06% à 4,90 euros.LafargeHolcim a reculé de 2,18% à 45,87 euros.Airbus a perdu 0,18% à 100,24 euros.Montagne Neige et Développement (MND) a cédé 0,23% à 4,31 euros.Recylex a baissé de 2,54% à 9,96 euros.A Londres, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 1,39 point pour terminer à 7.565,75 points.La vedette du jour a été sans conteste Shire, qui a grimpé de 4,63% à 4.034,50 penceBP a clôturé en baisse de 1,38% à 550,40 pence et Royal Dutch Shell (action "B") de 0,85% à 2.633 pence.La chaîne de supermarchés Sainsbury's a perdu pour sa part 1,96% à 295,40 pence.Le groupe de télévisions Sky a perdu de son côté 1,64% à 1.350 pence.A Francfort, l'indice DAX a reculé de 35,93 points pour finir à 12.912,21 points.Beiersdorf (Nivea) a séduit les investisseurs (+2,75% à 97,08 euros).EON a n'a que peu profité (+0,15% à 9,54 euros) de la progression de 40% sur un an de son bénéfice net au premier trimestre.Munich Re a fini en baisse (-0,57% à 191,05 euros).Deutsche Post (-7,03% à 34,54 euros) a été nettement sanctionné après le recul de son résultat net au premier trimestre, bien qu'il ait confirmé ses prévisions pour l'année.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,12% à 558,51 points.Le géant néerlando-belge de la distribution Ahold Delhaize a grimpé de 2,04% à 19,49 euros et le groupe de télécoms KPN a pris 2,00% à 2,59 euros.A la baisse, Philips Lighting a chuté de 1,86% à 26,43 euros et Shell a perdu 1,49% à 29,14 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a terminé en hausse de 0,55%, terminant la séance à 3.910,63 points.La holding Sofina a gagné 2,93% à 147,40 euros.Seules quatre valeurs ont terminé dans le rouge, dont le bancassureur ING Groupe, qui perd 0,59%, à 13,90 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a reculé de -0,38% à 8.944,90 points.Le groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire, a fini lanterne rouge. Le titre a plongé de -5,10% à 64,00 CHF,Le géant suisse des matériaux de construction LafargeHolcim, dont les résultats trimestriels ont également déçu les investisseurs, a lui aussi fortement chuté de -3,05% à 54,62 CHF.Le géant alimentaire Nestlé a perdu -0,98% à 76,80 CHF et le groupe pharmaceutique Roche -0,94% (225,70 CHF). Son concurrent Novartis a lui gagné +0,15% (77,72 CHF).Les deux plus grandes banques suisses se sont bien comportées. UBS, numéro un helvétique qui avait plongé de -3,67% la veille, a regagné +0,44% à 16.07 CHF. Son concurrent Credit Suisse s'est lui adjugé +0,33% à 16,63 CHF.A Madrid, l'indice IBEX a clôturé en hausse de 0,27% à 10.168,1 points, tiré notamment par la forte hausse d'IAG (Iberia, British Airways, +3,80% à 7,99 euros), ainsi que par Inditex (Zara, +0,56% à 26,77 euros) et Telefonica (+0,53% à 8,33 euros).Les valeurs bancaires terminent en ordre dispersé (Banco Santander +0,07% à 5,38 euros; BBVA -0,47% à 6,76 euros; CaixaBank +0,74% à 4,23 euros).Repsol (pétrole) perd 0,71% à 16,13 euros; Iberdrola (électricité) 0,30% à 6,55 euros; Enagas 0,66% à 24,19 euros.A Milan, l'indice FTSE Mib a cédé 1,64% à 24.142 points.Moncler a réalisé la meilleure performance, prenant 3,49% à 36,48 euros. Il était suivi de Prysmian (+1,75% à 25,57 euros) et de Buzzi Unicem (+1,13% à 22,3 euros).En revanche, Bper Banca a cédé 3,98% à 4,53 euros, Ubi Banca 3,47% à 4,056 euros, Finecobank 3,46% à 9,808 euros, Unipol 3,32% à 4,368 euros ou UniCredit 3,17% à 17,326 euros.Mauvaise journée également pour Italgas (-3,63% à 5,144 euros) ou Brembo (-3,51% à 12,65 euros).A Lisbonne, l'indice PSI 20 a pris 0,21% à 5.539,56 points.Galp Energia a reculé de 1,06% à 16,29 euros, tandis qu'EDP-Energias a gagné 0,20% à 3,06 euros.Jeronimo Martins a pour sa part progressé de 2,93% à 13,47 eurosbur-mcj/az(AWP / 08.05.2018 18h49)