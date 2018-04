Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi, évoluant au gré des publications de résultats d'entreprises et d'un appétit variable pour le risque.Les marchés restaient focalisés sur les bilans trimestriels des sociétés américaines et françaises, espérant qu'ils relèguent au second plan les tensions commerciales.Wall Street perdait du terrain à la mi-séance, lestée par le repli des groupes de produits de biens courants Procter & Gamble (-2,98%) et Philipp Morris (-16,61%) après des résultats en demi-teinte, et du secteur technologique.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,53% à 24.618,10 points, le Nasdaq cédait 0,90% à 7.229,39 points, et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,79% à 2.687,17 points.L'Eurostoxx 50 a cédé 0,12%.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a pris 0,21% à 5.391,64 points, tiré par de bons résultats d'entreprises.Publicis a terminé en tête (+7,37% à 60,28 euros), profitant d'une croissance organique meilleure que prévu au premier trimestre.Vivendi a gagné 3,40% à 21,61 euros alors que le groupe a relancé le projet d'une éventuelle cotation de sa filiale Universal.Pernod Ricard a en revanche reculé de 0,50% à 138,70 euros, pénalisé par des ventes en repli.Soitec a bondi (+17,11% à 72,90 euros) après l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel en hausse de 26%.Schneider Electric, qui a confirmé ses objectifs annuels, a pris 1,81% à 74,18 euros.M6 s'est adjugé 2,14% à 20,96 euros grâce à un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre.Air France a perdu 1,77% à 8,45 euros.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a gagné 0,16% à 7.328,92 points, partagé entre le bond du laboratoire pharmaceutique Shire et le repli du secteur minier.L'irlandais Shire, qui a rejeté une proposition de rachat du japonais Takeda, a brillé (+5,89% à 3.975,00 pence).Les cours des métaux ont reculé, reprenant leur souffle après avoir atteint de récents plus hauts cette semaine. Les valeurs du secteur ont par conséquent faibli, à l'image de BHP Billiton (-0,43% à 1.520,60 pence), Rio Tinto (-0,63% à 3.952,00 pence), Anglo American (-1,07% à 1.783,40 pence) et Antofagasta (-1,01% à 962,20 pence).En revanche, les compagnies pétrolières étaient recherchées alors que les cours du brut étaient au plus haut depuis la fin 2014. BP a pris 1,35% à 516,50 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,89% à 2.535,00 pence.Le géant de la publicité WPP a bondi de 3,58% à 1.156,00 pence, profitant du dynamisme des ventes de son concurrent français Publicis.Les cigarettiers ont souffert dans le sillage de Philip Morris à Wall Street: British American Tobacco a lâché 5,43% à 3.650,00 pence et Imperial Brands 2,89% à 2.355,00 pence.Unilever, dont le chiffre d'affaires trimestriel a été inférieur aux prévisions des analystes, a reculé de 2,17% à 3.861,00 pence.A Francfort, le Dax a cédé 0,19% à 12.567,42 points.Recherché après avoir terminé la veille lanterne rouge, l'équipementier automobile Continental a pris la tête (+2,02% à 222,20 euros).Lufthansa, qui selon le journal allemand Wirtschaftwoche va engager un vaste plan de restructuration, a cédé 1,33% à 26,61 euros.Daimler a reculé de 0,05% à 65,20 euros.Thyssenkrupp a perdu 1,09% à 22,79 euros.Merck KGaA (+0,44% à 82,00 euros) a modérément enthousiasmé avec la cession annoncée de sa branche médicaments sans ordonnance à l'américain Procter and Gamble pour 3,4 milliards d'euros.Deutsche Bank a perdu 0,34% à 11,69 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a terminé quasiment à l'équilibre à 8.833,18 points (+0,01%).La meilleure performance a été enregistrée par le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB, qui a publié jeudi des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu (+4,56% à 23,60 francs suisses).En revanche, Novartis, qui a annoncé des résultats trimestriels en progression, a fini lanterne rouge (-1,93% à 77,28 francs suisses).Les bancaires se sont bien tenues: UBS a gagné 1,09% à 17,12 francs suisses, Credit Suisse 0,66% à 16,11 francs suisses et Julius Baer 0,83% à 58,18 francs suisses.Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim, qui avait progressé de 1,57% la veille, a encore engrangé 1,21% à 55,08 francs suisses.L'indice FTSE Mib de la Bourse de Milan a gagné 0,14% à 23.792 points.Leonardo Spa a réalisé la meilleure performance (+1,54% à 9,916 euros), suivi de Telecom Italia (+1,48% à 0,8624 euro) et d'UBI Banca (+1,37% à 4,067 euros).StMicroelectronics a subi la plus forte baisse (-3,36% à 17,84 euros), derrière Italgas (-1,42% à 5,12 euros) et Fiat Chrysler Automobiles (-1,39% à 19,422 euros).L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a pris 0,38% à 5.521,90 points.La banque BCP a gagné 0,74% à 0,2854 euro.Côté énergétiques, Galp Energia a pris 1,07% à 16,11 euros. EDP a également gagné 1,07%, à 3,207 euros, tandis que sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis a cédé 0,44% à 7,885 euros.Jeronimo Martins a reculé de 0,11% à 14,19 euros.Le papetier The Navigator a gagné 0,55% à 4,79 euros.A Madrid, l'indice Ibex 35 a gagné 0,11% à 9.868 points.Banco Santander a pris 0,70% à 5,51 euros, BBVA 0,40% à 6,52 euros et CaixaBank 0,25% à 4,02 euros. Bankia a connu la plus forte hausse (+2,20% à 3,67 euros).Inditex (Zara) a reculé de 1,32% à 24,62 euros.Côté énergétiques, Iberdrola a cédé 0,73% à 6,25 euros et Endesa 0,40% à 18,61 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a cédé 0,37% à 551,31 points.Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie de microprocesseurs ASML a chuté de 3,34% à 160,70 euros et le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever de 2,13% à 45,23 euros.Altice a grimpé de 2,13% à 8,15 euros et Royal Dutch Shell a pris 1,66% à 28,86 euros.La Bourse de Bruxelles a fini proche de l'équilibre (+0,03% à 3.911,78 points).Parmi les valeurs dans le vert, l'entreprise de métaux Umicore a gagné 1,77% à 43,65 euros.Parmi les huit valeurs dans le rouge, le groupe pharmaceutique UCB a enregistré la plus mauvaise performance (-2,21% à 65,62 euros).bur-LyS/eb(AWP / 19.04.2018 18h55)